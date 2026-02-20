https://ukraina.ru/20260220/meloni-zayavila-chto-rossiya-i-ukraina-ochen-daleki-ot-resheniya-territorialnogo-voprosa-1075870604.html

Мелони заявила, что Россия и Украина "очень далеки" от решения территориального вопроса

Мелони заявила, что Россия и Украина "очень далеки" от решения территориального вопроса - 20.02.2026 Украина.ру

Мелони заявила, что Россия и Украина "очень далеки" от решения территориального вопроса

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что стороны украинского конфликта пока не приблизились к урегулированию ключевой территориальной проблемы. Об этом она заявила в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24

2026-02-20T11:10

2026-02-20T11:10

2026-02-20T11:10

новости

россия

италия

москва

джорджи мелони

владимир зеленский

сергей лавров

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061606496_0:24:1566:905_1920x0_80_0_0_aabd67b72e14fdc19ba6cff298221df8.png

"Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Россия продолжает предъявлять претензии", — сказала Мелони.При этом итальянский премьер назвала "необоснованными" требования Москвы к Киеву относительно вывода украинских войск с территорий, освобожденных российскими силами в ходе конфликта. Мелони также упомянула некий мирный план, в рамках которого, по её словам, "многие вопросы на бумаге уже решены", однако не стала уточнять детали этого документа.В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя территориальный аспект конфликта, напомнил, что в соответствии с Конституцией России Крым, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями и субъектами Российской Федерации.Между тем Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал крайне эмоциональную реакцию на позицию России в переговорном процессе. В резком заявлении он назвал общую историю двух стран "дерьмом" и заявил, что не намерен тратить время на обсуждение причин конфликта. Подробности в публикации Зеленский плюнул в общую историю: "Мне не нужно тратить время на причины войны".

россия

италия

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, италия, москва, джорджи мелони, владимир зеленский, сергей лавров, украина