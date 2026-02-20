Мелони заявила, что Россия и Украина "очень далеки" от решения территориального вопроса - 20.02.2026 Украина.ру
Мелони заявила, что Россия и Украина "очень далеки" от решения территориального вопроса
Мелони заявила, что Россия и Украина "очень далеки" от решения территориального вопроса
Мелони заявила, что Россия и Украина "очень далеки" от решения территориального вопроса
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что стороны украинского конфликта пока не приблизились к урегулированию ключевой территориальной проблемы. Об этом она заявила в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24
2026-02-20T11:10
2026-02-20T11:10
новости
россия
италия
москва
джорджи мелони
владимир зеленский
сергей лавров
украина
"Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Россия продолжает предъявлять претензии", — сказала Мелони.При этом итальянский премьер назвала "необоснованными" требования Москвы к Киеву относительно вывода украинских войск с территорий, освобожденных российскими силами в ходе конфликта. Мелони также упомянула некий мирный план, в рамках которого, по её словам, "многие вопросы на бумаге уже решены", однако не стала уточнять детали этого документа.В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя территориальный аспект конфликта, напомнил, что в соответствии с Конституцией России Крым, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями и субъектами Российской Федерации.Между тем Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал крайне эмоциональную реакцию на позицию России в переговорном процессе. В резком заявлении он назвал общую историю двух стран "дерьмом" и заявил, что не намерен тратить время на обсуждение причин конфликта. Подробности в публикации Зеленский плюнул в общую историю: "Мне не нужно тратить время на причины войны".
россия
италия
москва
украина
Новости
новости, россия, италия, москва, джорджи мелони, владимир зеленский, сергей лавров, украина
Новости, Россия, Италия, Москва, Джорджи Мелони, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Украина

Мелони заявила, что Россия и Украина "очень далеки" от решения территориального вопроса

11:10 20.02.2026
 
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что стороны украинского конфликта пока не приблизились к урегулированию ключевой территориальной проблемы. Об этом она заявила в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24
"Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Россия продолжает предъявлять претензии", — сказала Мелони.
При этом итальянский премьер назвала "необоснованными" требования Москвы к Киеву относительно вывода украинских войск с территорий, освобожденных российскими силами в ходе конфликта. Мелони также упомянула некий мирный план, в рамках которого, по её словам, "многие вопросы на бумаге уже решены", однако не стала уточнять детали этого документа.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя территориальный аспект конфликта, напомнил, что в соответствии с Конституцией России Крым, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями и субъектами Российской Федерации.
Между тем Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал крайне эмоциональную реакцию на позицию России в переговорном процессе. В резком заявлении он назвал общую историю двух стран "дерьмом" и заявил, что не намерен тратить время на обсуждение причин конфликта. Подробности в публикации Зеленский плюнул в общую историю: "Мне не нужно тратить время на причины войны".
Новости Россия Италия Москва Джорджи Мелони Владимир Зеленский Сергей Лавров Украина
 
Лента новостейМолния