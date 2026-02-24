https://ukraina.ru/20260224/dmitriy-ilovayskiy-antinormanist-iskavshiy-istoki-rusi-v-prichernomore-1075939302.html

Дмитрий Иловайский: антинорманист, искавший истоки Руси в Причерноморье

Дмитрий Иловайский: антинорманист, искавший истоки Руси в Причерноморье

"Государство русское создавалось в течение веков большими трудами и усилиями целых поколений, народными потом и кровью, – и вдруг все это постепенное созидание покрылось одной жалкой легендой". Эти слова принадлежат историку Дмитрию Иловайскому, считавшему историю о призвании варяжских князей в Южное Приладожье не более чем баснословным рассказом

Иловайский родился 23 февраля 1832 года в Раненбурге (теперь это город Чаплыгин Липецкой области). По его учебникам во второй половине XIX – начале ХХ веков учились несколько поколений гимназистов. При этом собственная концепция Иловайского о происхождении Древнерусского государства подвергалась острой критике со стороны современного ему научного сообщества.Не иначе как мракобесие воспринимался антинорманизм Иловайского и первыми советскими историками. Да и как могло быть иначе, если даже в книге "Ломоносов", изданной в рамках серии "ЖЗЛ" в 1933 году, тиражировалось мнение, что Герхард Миллер – отец российской научной историографии и "стоит несравненно выше Ломоносова как историк". При этом критика русским учёным взглядов основоположника норманской теории преподносилась как окрашенная в "сугубо националистический тон".В начале своей научной карьеры Иловайский, как он сам выражался, "безусловно следовал норманской системе, пока не занялся специально этим вопросом".Ключевым моментом его концепции являлось отстаивание неваряжского и нескандинавского происхождения русов. В этом он опирался на ряд списков новгородской Начальной летописи, где русь (как чудь, словене, кривичи и весь) фигурирует в числе обратившихся к варяжским князьям с предложением установить своё правление на землях в Южном Приладожье.Иловайский также обращал внимание, что византийские источники никогда не смешивали русов и варягов, равно как скандинавские саги и латинские известия. На основании этого исследователь пришёл к выводу: "нет никаких серьёзных доказательств считать русь народом чуждым, пришлым в IX веке из Скандинавии и откуда бы то ни было".Роксаланская теория Иловайского перекликалась со взглядами Ломоносова, считавшего "народ российский с народом роксоланским есть одного имени, одного места и одного языка". То есть сарматы-роксоланы, как, впрочем, и фигурирующие у Геродота скифы-пахари, рассматривались как славяне.В целом же такие взгляды вполне соответствовали европейской традиции рассмотрения ряда этносов на границе с Азией как потомков сарматов (отсюда же идея польского сарматизма). К примеру, "Записки о Московии" Сигизмунда Герберштейна, изданные в 1549 году, признавали "за большинством" мнение о "Руссии" как изменённом имени "Роксолания".Иловайский полагал, что отождествление руси с роксоланами "само собою вытекает из того же географического факта: там, где обитали роксолане, (…) там же в IX веке обозначается народ рось".Первым славяно-русским государством Иловайский считал Азовско-Причерноморскую Русь, которая в VI-VIII веках противостояла хазарам и уграм, предпринимала военные экспедиции на Каспий и Балканы. Основу для её возникновения он видел в чёрных болгарах, уличах, волынянах, тиверцах "Повести временных лет". Именно в Причерноморской Руси, как считал исследователь, зародилась письменность, которую позднее святые Кирилл и Мефодий только "привели в строгий порядок"*.В IX веке южнорусское государственное образование, с точки зрения Иловайского, было покорено усилившимся союзом племён во главе с полянами. На них-то, благодаря византийцам, и перешло наименование "русь".Тем самым славянская государственность закладывалась задолго до прихода варягов. Как писал Иловайский в своей статье 1871 года в "Русском вестнике": "русь является особым народом, южным, имеющим своих собственных князей, и варяги с норманнами были северным народом". Последние, по его словам, появились на Руси лишь в X веке как наёмное войско, и только в XI веке они в качестве наёмников встречаются на службе у византийских императоров.Обобщая опыт создания государств на западе Европы, Иловайский пришёл к выводу, что, как правило, они возникали путём возвышения одного из племён в ходе борьбы и покорения соседей. Такую же логику событий в сочетании с длительным процессом вызревания общественных отношений он видел и в случае с Древнерусским государством.В 1880 году Иловайский обосновал возникновение "Сказания о призвании варягов" событиями, произошедшими при Ярославе Мудром. Князь был женат на шведской принцессе, в то время "слава норманнов гремела по всей Европе", и родство с ними было чрезвычайно полезно для династического статуса. При Владимире Мономахе, также женатом на норманнской (английской) принцессе, "выдумка" о Рюрике якобы попала в летописи.Скончавшийся в 1920 году Иловайский удостоился от новых властей единственного некролога объёмом в две строки. Во время ожидавшейся социалистической революции в Германии антинорманизм был объявлен проявлением "великорусского шовинизма". Тем не менее современные исследования говорят о том, что этноним русь действительно является результатом сарматско-славянского симбиоза, о котором, может хоть и очень упрощённо, но говорил Иловайский.Доктор исторических наук, академик Российской академии наук Валентин Седов в своей работе "Славяне в древности" (1994 года) писал: "Весьма вероятно происхождение этнонима русь из индоиранских языков". В археологическом плане он соотносил его формирование с постепенной славянизацией ираноязычных племён Подольско-Днепровского региона в рамках Черняховской культуры (III-V века).Выпускник Днепропетровского университета, академик РАН Олег Трубачёв связал имя русь с индоиранскими терминами ruksa-/ ru(s)sa-, что значит светлый, белый. На основе обширного исторического и ономастического материала учёный пришёл к выводу, что данный этноним первоначально тяготел к побережью Чёрного и Азовского морей, а также Тавриде. Здесь должен был существовать одноименный этнос. Взаимодействие славян с этим народом привело к перенесению индоарийского этнонима на юго-восточные группы славянства.Общепризнанным сегодня является факт, что переселенческие волны славянского населения с Нижнего Дуная на Восточно-Европейскую равнину VII-VIII веков сыграли огромную роль в консолидации разноплемённого славянства Восточной Европы. Показателем экономического эффекта данного процесса стало быстрое развитие у восточных славян ремёсел, в особенности гончарства и ювелирного дела. Именно дунайские переселенцы, видимо, принесли с собой на север культ бога Трояна, обеспечили широкое распространение в славянских землях топонимов с корнем "Дунай".Социально-экономический рывок, обусловленный данной миграцией, по мнению современных исследователей, ускорил складывание древнерусской государственности. Так что идея "стародавнего туземного происхождения Руси", которую отстаивал Иловайский, в отличие от времён его творчества, сегодня отнюдь не маргинальна, что является плодом усилий и этого ниспровергателя норманской теории.* В житии Св. Кирилла, написанном в IX веке, есть упоминание, что он видел в Корсуни Евангелия и Псалтырь записанные "русьскими" знаками ещё до изобретения им глаголицы. Происхождение и принадлежность этих знаков дискуссионны. – Ред.

