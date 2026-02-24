Дмитрий Иловайский: антинорманист, искавший истоки Руси в Причерноморье - 24.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260224/dmitriy-ilovayskiy-antinormanist-iskavshiy-istoki-rusi-v-prichernomore-1075939302.html
Дмитрий Иловайский: антинорманист, искавший истоки Руси в Причерноморье
Дмитрий Иловайский: антинорманист, искавший истоки Руси в Причерноморье - 24.02.2026 Украина.ру
Дмитрий Иловайский: антинорманист, искавший истоки Руси в Причерноморье
"Государство русское создавалось в течение веков большими трудами и усилиями целых поколений, народными потом и кровью, – и вдруг все это постепенное созидание покрылось одной жалкой легендой". Эти слова принадлежат историку Дмитрию Иловайскому, считавшему историю о призвании варяжских князей в Южное Приладожье не более чем баснословным рассказом
2026-02-24T08:00
2026-02-24T08:00
история
история
историк
русь
скандинавия
азия
балканы
ярослав мудрый
михаил ломоносов
xix век
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/16/1075938828_0:60:676:440_1920x0_80_0_0_bfe79f34d71c9091cf954f68969e434e.jpg.webp
Иловайский родился 23 февраля 1832 года в Раненбурге (теперь это город Чаплыгин Липецкой области). По его учебникам во второй половине XIX – начале ХХ веков учились несколько поколений гимназистов. При этом собственная концепция Иловайского о происхождении Древнерусского государства подвергалась острой критике со стороны современного ему научного сообщества.Не иначе как мракобесие воспринимался антинорманизм Иловайского и первыми советскими историками. Да и как могло быть иначе, если даже в книге "Ломоносов", изданной в рамках серии "ЖЗЛ" в 1933 году, тиражировалось мнение, что Герхард Миллер – отец российской научной историографии и "стоит несравненно выше Ломоносова как историк". При этом критика русским учёным взглядов основоположника норманской теории преподносилась как окрашенная в "сугубо националистический тон".В начале своей научной карьеры Иловайский, как он сам выражался, "безусловно следовал норманской системе, пока не занялся специально этим вопросом".Ключевым моментом его концепции являлось отстаивание неваряжского и нескандинавского происхождения русов. В этом он опирался на ряд списков новгородской Начальной летописи, где русь (как чудь, словене, кривичи и весь) фигурирует в числе обратившихся к варяжским князьям с предложением установить своё правление на землях в Южном Приладожье.Иловайский также обращал внимание, что византийские источники никогда не смешивали русов и варягов, равно как скандинавские саги и латинские известия. На основании этого исследователь пришёл к выводу: "нет никаких серьёзных доказательств считать русь народом чуждым, пришлым в IX веке из Скандинавии и откуда бы то ни было".Роксаланская теория Иловайского перекликалась со взглядами Ломоносова, считавшего "народ российский с народом роксоланским есть одного имени, одного места и одного языка". То есть сарматы-роксоланы, как, впрочем, и фигурирующие у Геродота скифы-пахари, рассматривались как славяне.В целом же такие взгляды вполне соответствовали европейской традиции рассмотрения ряда этносов на границе с Азией как потомков сарматов (отсюда же идея польского сарматизма). К примеру, "Записки о Московии" Сигизмунда Герберштейна, изданные в 1549 году, признавали "за большинством" мнение о "Руссии" как изменённом имени "Роксолания".Иловайский полагал, что отождествление руси с роксоланами "само собою вытекает из того же географического факта: там, где обитали роксолане, (…) там же в IX веке обозначается народ рось".Первым славяно-русским государством Иловайский считал Азовско-Причерноморскую Русь, которая в VI-VIII веках противостояла хазарам и уграм, предпринимала военные экспедиции на Каспий и Балканы. Основу для её возникновения он видел в чёрных болгарах, уличах, волынянах, тиверцах "Повести временных лет". Именно в Причерноморской Руси, как считал исследователь, зародилась письменность, которую позднее святые Кирилл и Мефодий только "привели в строгий порядок"*.В IX веке южнорусское государственное образование, с точки зрения Иловайского, было покорено усилившимся союзом племён во главе с полянами. На них-то, благодаря византийцам, и перешло наименование "русь".Тем самым славянская государственность закладывалась задолго до прихода варягов. Как писал Иловайский в своей статье 1871 года в "Русском вестнике": "русь является особым народом, южным, имеющим своих собственных князей, и варяги с норманнами были северным народом". Последние, по его словам, появились на Руси лишь в X веке как наёмное войско, и только в XI веке они в качестве наёмников встречаются на службе у византийских императоров.Обобщая опыт создания государств на западе Европы, Иловайский пришёл к выводу, что, как правило, они возникали путём возвышения одного из племён в ходе борьбы и покорения соседей. Такую же логику событий в сочетании с длительным процессом вызревания общественных отношений он видел и в случае с Древнерусским государством.В 1880 году Иловайский обосновал возникновение "Сказания о призвании варягов" событиями, произошедшими при Ярославе Мудром. Князь был женат на шведской принцессе, в то время "слава норманнов гремела по всей Европе", и родство с ними было чрезвычайно полезно для династического статуса. При Владимире Мономахе, также женатом на норманнской (английской) принцессе, "выдумка" о Рюрике якобы попала в летописи.Скончавшийся в 1920 году Иловайский удостоился от новых властей единственного некролога объёмом в две строки. Во время ожидавшейся социалистической революции в Германии антинорманизм был объявлен проявлением "великорусского шовинизма". Тем не менее современные исследования говорят о том, что этноним русь действительно является результатом сарматско-славянского симбиоза, о котором, может хоть и очень упрощённо, но говорил Иловайский.Доктор исторических наук, академик Российской академии наук Валентин Седов в своей работе "Славяне в древности" (1994 года) писал: "Весьма вероятно происхождение этнонима русь из индоиранских языков". В археологическом плане он соотносил его формирование с постепенной славянизацией ираноязычных племён Подольско-Днепровского региона в рамках Черняховской культуры (III-V века).Выпускник Днепропетровского университета, академик РАН Олег Трубачёв связал имя русь с индоиранскими терминами ruksa-/ ru(s)sa-, что значит светлый, белый. На основе обширного исторического и ономастического материала учёный пришёл к выводу, что данный этноним первоначально тяготел к побережью Чёрного и Азовского морей, а также Тавриде. Здесь должен был существовать одноименный этнос. Взаимодействие славян с этим народом привело к перенесению индоарийского этнонима на юго-восточные группы славянства.Общепризнанным сегодня является факт, что переселенческие волны славянского населения с Нижнего Дуная на Восточно-Европейскую равнину VII-VIII веков сыграли огромную роль в консолидации разноплемённого славянства Восточной Европы. Показателем экономического эффекта данного процесса стало быстрое развитие у восточных славян ремёсел, в особенности гончарства и ювелирного дела. Именно дунайские переселенцы, видимо, принесли с собой на север культ бога Трояна, обеспечили широкое распространение в славянских землях топонимов с корнем "Дунай".Социально-экономический рывок, обусловленный данной миграцией, по мнению современных исследователей, ускорил складывание древнерусской государственности. Так что идея "стародавнего туземного происхождения Руси", которую отстаивал Иловайский, в отличие от времён его творчества, сегодня отнюдь не маргинальна, что является плодом усилий и этого ниспровергателя норманской теории.* В житии Св. Кирилла, написанном в IX веке, есть упоминание, что он видел в Корсуни Евангелия и Псалтырь записанные "русьскими" знаками ещё до изобретения им глаголицы. Происхождение и принадлежность этих знаков дискуссионны. – Ред.
https://ukraina.ru/20251109/1050781378.html
https://ukraina.ru/20251119/1032696564.html
https://ukraina.ru/20240428/1054802301.html
скандинавия
азия
балканы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/16/1075938828_4:0:671:500_1920x0_80_0_0_492f22cb979c19138ea512610d44fcfa.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, историк, русь, скандинавия, азия, балканы, ярослав мудрый, михаил ломоносов, xix век
История, История, историк, Русь, Скандинавия, Азия, Балканы, Ярослав Мудрый, Михаил Ломоносов, XIX век

Дмитрий Иловайский: антинорманист, искавший истоки Руси в Причерноморье

08:00 24.02.2026
 
© "Семья и Вера"Дмитрий Иловайский
Дмитрий Иловайский
© "Семья и Вера"
Читать в
ДзенTelegram
Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
"Государство русское создавалось в течение веков большими трудами и усилиями целых поколений, народными потом и кровью, – и вдруг все это постепенное созидание покрылось одной жалкой легендой". Эти слова принадлежат историку Дмитрию Иловайскому, считавшему историю о призвании варяжских князей в Южное Приладожье не более чем баснословным рассказом
Иловайский родился 23 февраля 1832 года в Раненбурге (теперь это город Чаплыгин Липецкой области). По его учебникам во второй половине XIX – начале ХХ веков учились несколько поколений гимназистов. При этом собственная концепция Иловайского о происхождении Древнерусского государства подвергалась острой критике со стороны современного ему научного сообщества.
Не иначе как мракобесие воспринимался антинорманизм Иловайского и первыми советскими историками. Да и как могло быть иначе, если даже в книге "Ломоносов", изданной в рамках серии "ЖЗЛ" в 1933 году, тиражировалось мнение, что Герхард Миллер – отец российской научной историографии и "стоит несравненно выше Ломоносова как историк". При этом критика русским учёным взглядов основоположника норманской теории преподносилась как окрашенная в "сугубо националистический тон".
В начале своей научной карьеры Иловайский, как он сам выражался, "безусловно следовал норманской системе, пока не занялся специально этим вопросом".
Ключевым моментом его концепции являлось отстаивание неваряжского и нескандинавского происхождения русов. В этом он опирался на ряд списков новгородской Начальной летописи, где русь (как чудь, словене, кривичи и весь) фигурирует в числе обратившихся к варяжским князьям с предложением установить своё правление на землях в Южном Приладожье.
Иловайский также обращал внимание, что византийские источники никогда не смешивали русов и варягов, равно как скандинавские саги и латинские известия. На основании этого исследователь пришёл к выводу: "нет никаких серьёзных доказательств считать русь народом чуждым, пришлым в IX веке из Скандинавии и откуда бы то ни было".
Нестор - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
9 ноября 2025, 08:00История
Нестор-летописец — первый русский историк9 ноября по новому стилю Православная церковь отмечает день памяти Святого преподобного Нестора-летописца*. Нестор – одна из самых ярких личностей Древней Руси, но о нём самом мы почти ничего не знаем. Зато со школы знаем его труд – "Повесть временных лет" (ПВЛ)
Роксаланская теория Иловайского перекликалась со взглядами Ломоносова, считавшего "народ российский с народом роксоланским есть одного имени, одного места и одного языка". То есть сарматы-роксоланы, как, впрочем, и фигурирующие у Геродота скифы-пахари, рассматривались как славяне.
В целом же такие взгляды вполне соответствовали европейской традиции рассмотрения ряда этносов на границе с Азией как потомков сарматов (отсюда же идея польского сарматизма). К примеру, "Записки о Московии" Сигизмунда Герберштейна, изданные в 1549 году, признавали "за большинством" мнение о "Руссии" как изменённом имени "Роксолания".
Иловайский полагал, что отождествление руси с роксоланами "само собою вытекает из того же географического факта: там, где обитали роксолане, (…) там же в IX веке обозначается народ рось".
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКрестный ход из Московского Кремля
Крестный ход из Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Крестный ход из Московского Кремля
Первым славяно-русским государством Иловайский считал Азовско-Причерноморскую Русь, которая в VI-VIII веках противостояла хазарам и уграм, предпринимала военные экспедиции на Каспий и Балканы. Основу для её возникновения он видел в чёрных болгарах, уличах, волынянах, тиверцах "Повести временных лет". Именно в Причерноморской Руси, как считал исследователь, зародилась письменность, которую позднее святые Кирилл и Мефодий только "привели в строгий порядок"*.
В IX веке южнорусское государственное образование, с точки зрения Иловайского, было покорено усилившимся союзом племён во главе с полянами. На них-то, благодаря византийцам, и перешло наименование "русь".
Тем самым славянская государственность закладывалась задолго до прихода варягов. Как писал Иловайский в своей статье 1871 года в "Русском вестнике": "русь является особым народом, южным, имеющим своих собственных князей, и варяги с норманнами были северным народом". Последние, по его словам, появились на Руси лишь в X веке как наёмное войско, и только в XI веке они в качестве наёмников встречаются на службе у византийских императоров.
Михаил Ломоносов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
19 ноября 2025, 08:00История
Чему научился в Киеве Михайло Ломоносов8 ноября СМИ сообщили, что Украинский Институт национальной памяти, в рамках "деколонизации", счёл Михаила Ломоносова олицетворением российского империализма. Это очень странно если учесть, что Ломоносов был связан с Украиной только обучением в Киево-Могилянской академии... По логике, надо было бы его объявить украинским "агентом влияния"
Обобщая опыт создания государств на западе Европы, Иловайский пришёл к выводу, что, как правило, они возникали путём возвышения одного из племён в ходе борьбы и покорения соседей. Такую же логику событий в сочетании с длительным процессом вызревания общественных отношений он видел и в случае с Древнерусским государством.
В 1880 году Иловайский обосновал возникновение "Сказания о призвании варягов" событиями, произошедшими при Ярославе Мудром. Князь был женат на шведской принцессе, в то время "слава норманнов гремела по всей Европе", и родство с ними было чрезвычайно полезно для династического статуса. При Владимире Мономахе, также женатом на норманнской (английской) принцессе, "выдумка" о Рюрике якобы попала в летописи.
Скончавшийся в 1920 году Иловайский удостоился от новых властей единственного некролога объёмом в две строки. Во время ожидавшейся социалистической революции в Германии антинорманизм был объявлен проявлением "великорусского шовинизма". Тем не менее современные исследования говорят о том, что этноним русь действительно является результатом сарматско-славянского симбиоза, о котором, может хоть и очень упрощённо, но говорил Иловайский.
© Фото : Public domainВеликий князь Владимир Всеволодович Мономах
Великий князь Владимир Всеволодович Мономах - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : Public domain
Великий князь Владимир Всеволодович Мономах
Доктор исторических наук, академик Российской академии наук Валентин Седов в своей работе "Славяне в древности" (1994 года) писал: "Весьма вероятно происхождение этнонима русь из индоиранских языков". В археологическом плане он соотносил его формирование с постепенной славянизацией ираноязычных племён Подольско-Днепровского региона в рамках Черняховской культуры (III-V века).
Выпускник Днепропетровского университета, академик РАН Олег Трубачёв связал имя русь с индоиранскими терминами ruksa-/ ru(s)sa-, что значит светлый, белый. На основе обширного исторического и ономастического материала учёный пришёл к выводу, что данный этноним первоначально тяготел к побережью Чёрного и Азовского морей, а также Тавриде. Здесь должен был существовать одноименный этнос. Взаимодействие славян с этим народом привело к перенесению индоарийского этнонима на юго-восточные группы славянства.
Общепризнанным сегодня является факт, что переселенческие волны славянского населения с Нижнего Дуная на Восточно-Европейскую равнину VII-VIII веков сыграли огромную роль в консолидации разноплемённого славянства Восточной Европы. Показателем экономического эффекта данного процесса стало быстрое развитие у восточных славян ремёсел, в особенности гончарства и ювелирного дела. Именно дунайские переселенцы, видимо, принесли с собой на север культ бога Трояна, обеспечили широкое распространение в славянских землях топонимов с корнем "Дунай".
Петр Толочко - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
28 апреля 2024, 17:49
Пётр Толочко. ПослесловиеАкадемик Пётр Толочко, умерший 28 апреля 2024 года, безусловно относится к числу тех выдающихся киевских интеллигентов, которые на протяжении десятилетий формировали научное и культурное лицо города. К их числу можно отнести, например, ныне покойных Николая Амосова, Богдана Ступку, Бориса Патона, Бориса Олейника… Да мало ли – всех перечислять долго
Социально-экономический рывок, обусловленный данной миграцией, по мнению современных исследователей, ускорил складывание древнерусской государственности. Так что идея "стародавнего туземного происхождения Руси", которую отстаивал Иловайский, в отличие от времён его творчества, сегодня отнюдь не маргинальна, что является плодом усилий и этого ниспровергателя норманской теории.
* В житии Св. Кирилла, написанном в IX веке, есть упоминание, что он видел в Корсуни Евангелия и Псалтырь записанные "русьскими" знаками ещё до изобретения им глаголицы. Происхождение и принадлежность этих знаков дискуссионны. – Ред.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияисторикРусьСкандинавияАзияБалканыЯрослав МудрыйМихаил ЛомоносовXIX век
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00Дмитрий Иловайский: антинорманист, искавший истоки Руси в Причерноморье
07:47ПВО за ночь сбила почти 80 украинских дронов над Россией
07:44Новый сезон ядерных испытаний: Мендкович о геополитической вероятности радиоактивных осадков
07:20Россияне ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
06:37Специальная военная операция. Четыре года войны России за переустройство мира
06:30Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику
06:30Неопределённость в тарифной политике США: "российский" шанс Трампа и последствия для Украины
06:20Шоу продлили на новый сезон: как менялся подход украинской власти к нефтяному транзиту
06:14Дональд Трамп и гражданская война в США
06:10Европа готовится грабить Россию, экономика которой испытывает трудности. Эксперты о планах ЕС
06:06Александр Михайлов: Четыре года СВО. Британия лежит в грязной луже, Киев лишают объедков с барского стола
06:00"Остановка войны может привести к политической или даже физической гибели Зеленского" — аналитик
05:50Выслал миллионы мигрантов и привлек инвестиции: Вайнер о причинах роста экономики при Трампе
05:40"Пытаются что-то рыть и копать": Сорокин о провале обороны ВСУ на Запорожском направлении
05:30"Ничего не останется до Днепра": аналитик рассказал о продавливании обороны ВСУ на Запорожье
05:15Трамп нацелен на иранскую и кубинскую кампании и получение Гренландии — американист про амбиции США
05:00"Минимум восемь регионов Украины": Сорокин про задачи СВО и гарантии безопасности для России
04:45Политолог Вайнер: Вся внутренняя политика США сейчас идет под знаком выборов в ноябре
04:44Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:30"Идет полноценная разведка боем": эксперт рассказал о непростой ситуации в Святогорске и Дробышево
Лента новостейМолния