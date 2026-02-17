https://ukraina.ru/20260217/1075747191.html

Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы

На СВО вопрос о морском или речном десанте обязательно встанет. Все зависит от того, как мы сможем его защитить. В условиях ракет и дронов это стало сложнее, чем во время Великой Отечественной войны, когда были только бомбы и артиллерия. И тем не менее, опыт Малой Земли под Новороссийском изучать надо

Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, уроженец Новороссийска Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру Ранее председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что планы НАТО подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов, диверсии на подводных коммуникациях. По его словам, если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот. Он также отметил, что на основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров. - Александр Николаевич, какими ресурсами сейчас обеспечен наш флот для решения задач, о которых говорит Патрушев? - Во-первых, Балтийский флот сейчас насыщается различными беспилотными аппаратными: и подводными, и надводными, и воздушными. Во-вторых, у нас есть ракетные комплексы морского и сухопутного базирования. И, конечно, никуда не делась военно-морская авиация, которая вооружена ракетами класса "воздух-земля" и "воздух-вода". В этом плане Патрушев все говорит правильно. - А как будем бороться с мелким пиратством, учитывая, что новый пакет санкций Евросоюза против нашего танкерного флота будет еще жестче? На каждое судно вооруженную охрану ставить? - Будем работать сразу в нескольких направлениях. Речь идет о комплексе мер. На каком-то судне может быть вооруженная охрана. Какое-то судно может сопровождаться боевым катером с соответствующим вооружением. Каким-то танкерам можно предоставить дистанционное сопровождение с помощью беспилотных аппаратов: надводных, подводных и воздушных. Обычные самолеты их тоже могут сопровождать. Потому-то я и говорю, что можно и охрану предоставить, и в комплексе их сопровождать. Разнообразие мер позволит защитить наш торговый флот. Добавлю только один момент. Важно не только обозначать охрану, а иметь политическую волю открыть огонь в случае необходимости. Как минимум должен быть какой-то предупредительный удар по тем, кто пытается на корабль напасть. - Стали ли мы активнее перевооружаться в вопросе защиты Арктики и Севморпути после того, как Трамп затеял историю вокруг Гренландии? - С нашей стороны все продолжается. Строятся военные атомные ледоколы и разрабатываются новые их модификации. То же самое касается подводных лодок. Кроме того, у нас сформирована система арктических войск. Они еще будут совершенствоваться. Проводится обучение офицеров в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске. Изготавливается техника и вооружение для применения в условиях вечной мерзлоты. Решается вопрос с обмундированием, логистическими и бытовыми вопросами личного состава. Эта тема как-то выпала из внимания СМИ, но работа ведется. Отмечу также, что в вопросе защиты Севморпути и арктических рубежей мы не одни. С нами еще и Китай. Особенно это касается воздушного патрулирования вдоль наших северных территорий. Китайцы тут заинтересованы в сотрудничестве с нами. Не скажу, что это происходит часто. Мы больше взаимодействуем на Дальнем Востоке. Там больше воздушного патрулирования. Но это патриулирование как раз осуществляется в части защиты Севморпути со стороны Берингового пролива. Кроме того, мы ведем разведывательную деятельность в части того, что делают США и НАТО. Раньше мы их рассматривали как единое целое, а теперь видно, что США при Трампе выступают самостоятельным игроком, не координируя свои действия с остальными членами НАТО. Они фактически пытаются подмять под себя другие арктические государства: Канаду и Данию. Тем не менее, НАТО как структура все равно ориентируется на Арктику. Создано арктическое командование НАТО, проводятся учения. В общем, США хотел бы завладеть не только чужими арктическими ресурсами, но и ресурсами других стран Запада. А остальные северные страны НАТО хотели бы показать США, что делиться все равно надо. Именно поэтому Трамп говорит не только про Канаду с Гренландией, но и о присоединении Фарерских островов по принципу "Я себя не обделил?". - Обсуждается ли всерьез идея о том, чтобы Россия и Китай создавали единый океанский флот, потому что только это позволит нам тягаться с американским флотом? - Чтобы идти по этому пути, нужно создавать полноценный военный союз России и Китая. А Китай пока не очень торопится создавать единую структуру безопасности. Напомню, что когда в 2023 году Путин на саммите ШОС предложил преобразовать антитеррористическую структуру ШОС в структуру обеспечения коллективной безопасности объединения, это предложение нашего президента было встречено с определенным холодком. С тех пор этот вопрос нигде не обсуждался. Я не исключаю, что Сергей Шойгу во время своих поездок в Китай эту тему поднимает. Но то, что информации об этом в публичном пространстве нет, говорит о том, что пока стороны точки соприкосновения не нашли. Пока мы только пришли к тому, что надо формировать единую валюту. На финансово-экономическом фронте мы точно будем действовать, создавая единую, независимую от США банковскую систему. Что такое санкции? Фактически, это сила банков. И чтобы эту силу банков нейтрализовать, нам нужна своя единая банковская система. Понимание этого у нас есть, поэтому формируется банковский союз России и Китая. Идет это постепенно. Создаются банки в рамках ШОС и БРИКС. Формируются единые фонды в рамках ШОС и БРИКС на подобие Европейского банка реконструкции и развития. Пока экономическое взаимодействие важнее военного. А идеи о едином океанском флоте будут развиваться в рамках совместных учений "Морское взаимодействия". - Вы сказали, что мы формируем арктические войска. В какой степени для их создания учитывается опыт СВО? Скажем, сейчас наше продвижение несколько замедлилось в том числе потому, что следы человека и техники хорошо заметны с беспилотников на свежем снегу, поэтому по ним сразу наносится поражение. - Мы уделяем внимание воздушным беспилотникам и наземным роботизированным системам для снабжения войск, установки инженерных заграждений и минированию. Я бы даже сказал, что некоторые моменты, связанные с СВО, в Арктике могут использоваться гораздо шире. Есть такое понятие "Время Ч". Это когда установление контроля определяется тем, что сапог солдата или гусеница танка нависает над вражеским окопом. Так вот в Арктике рассматривается вопрос о том, чтобы это "Время Ч" устанавливалось за счет роботизированной техники (танк или БТР), которая бы устанавливала контроль и обороняла территорию без присутствия человека. Давайте еще не забывать, что в Арктике у нас еще до СВО проводились учения, связанные с высадкой десантных войск. Это хороший опыт, чтобы рассматривать вопрос о совершенствовании наших сил специальных операций. Тем более, воздушные десанты на Украине мы пока не проводим. В целом же в случае конфликта в Арктике действия на суше будут минимальными. Основная нагрузка придется на морскую и воздушную составляющую. - И насчет самой СВО. Вы сказали, что мы насыщаем наш флот морскими дронами. Но вот на Украине уже давно не было случаев, когда наш безэкипажный катер поражал какую-то цель на Черном море или в устье Дуная. С чем это может быть связано? Самих изделий пока маловато? Или мы их копим для чего-то более масштабного? - Думаю, они еще будут использоваться. Тема с освобождением Одессы и Николаева никуда не делась. То, что наш дрон утопил украинский корабль в устье Дуная - это пробный шар. Тем более, во время Великой Отечественной войны был опыт использования Дунайской флотилии. Он может быть полезен и на СВО, и для каких-то локальных морских операций. Вопрос о морском или речном десанте обязательно встанет. Все зависит от того, как мы сможем его защитить. В условиях ракет и дронов это стало сложнее, чем во время Великой Отечественной войны, когда были только бомбы и артиллерия. И тем не менее, опыт Малой Земли под Новороссийском изучать надо. Когда высаживался десант Куникова, ему не ставилась задача что-то захватить. Они только отвлекали внимание - основной десант должен был быть у Южной Озерейки. Командование вообще не рассчитывало, что они уцелеют. Но эти матросы-смертники так сумели вгрызться в землю, что никакие артиллерийские и авиационные удары не смогли их уничтожить. Для немцев, которые считали, что "все разбомбили, там никого нет", стало открытием, когда из-под земли вылезали матросы и в штыковой атаке их убивали. Более того, десант высаживался как раз в феврале. Но люди, прыгнув в холодную воду, смогли выйти на берег, врыться в холодную землю, создать плацдарм и уцелеть. Повторюсь, надо изучить этот опыт - выживаемость в условиях господства дронов. И тогда морские и воздушные десанты на СВО еще скажут свое слово.Также по теме - в материале Павла Котова: Если завтра война. Запад грезит разгромом Калининграда, а Литва останется в одиночестве

