Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону

Мы могли бы предложить США формулу контроля над Восточной Европой с ее пацификацией. Эта идея разделяется большинством местного населения. При этом Польшу и Прибалтику надо рассматривать отдельно. Восточная Европа — это только то, что находится южнее Польши, и она должна быть вычленена из того уравнения геополитики, которое есть в Европе сейчас.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Накануне в Женеве завершились трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что они были "тяжёлыми, но деловыми", следующий раунд состоится в ближайшее время.- Владимир Ильич, все же есть ли конкретный результат у очередного раунда переговоров?- Главная причина, по которой состоялся третий раунд переговоров, это то, что американские власти не могут сделать вид, что они проиграли. Поэтому они собирают всех и делают вид, что с 95% сдвинулись на 95,5%. Они не могут предложить формулу, которая будет принята двумя сторонами, и для меня очевидно, что такой формулу на сегодняшний день не существует.- Таким образом участники переговорного процесса как бы подыгрывают Трампу, у которого сложная внутриполитическая ситуация?- Не подыгрываем, но стараемся не конфликтовать. Мы уже устали ему напоминать про "дух Анкориджа". Главное для Трампа показать свое главенство. Трамп же сказал, что "Джаред и Стив делают замечательную работу". Он понимает, что для того, чтобы добиться результата, ему нужны какие-то дополнительные силы, полномочия, идеи. Никто этих идей не высказывает. Стороны стоят напротив друг друга и обсуждают вопросы, которые не вызывают особых противоречий. И не обсуждают все другие вопросы, потому что решения по ним просто не существуют.- Недавно в публичном поле появились две схожие оценки того, сколько еще может длиться конфликт на Украине. The New York Times утверждает со ссылкой на военных и представителей западных разведок, что Россия может воевать еще два года "ради полного захвата Донбасса". Генерал-майор вооружённых сил Финляндии Сами Нурми также считает, что украинская армия способна вести боевые действия ещё как минимум два года. На чем основаны такие предположения?- Они берутся из оценок экономического потенциала Украина и степени вовлеченности американцев в конфликт. Есть один серьезный момент, о котором не говорят. Помните историю Польской кампании 1920 года? Тогда Тухачевский допустил растягивание фронта и атаку на логистические пути небольшим количеством войск противника.Россия с самого начала кампании на Украине сталкивается со сложной логистикой при относительно небольшом контингенте. Частичная мобилизация закончилась только к концу 2022 года. То есть почти девять месяцев первой кампании велись очень небольшим количеством российских военнослужащих. И только потом это количество удалось на каком-то уровне стабилизировать. Главное отличие от кампании 1943 года — это количество российского контингента. Сейчас у нас нет возможности углубиться в территорию Украины.- Тем самым мы застрахованы от "ошибки Тухачевского"?- Мы себя страхуем и пытаемся Украину измотать. Но поддерживая достаточный для медленной сдачи линии фронта контингент, Украина тем самым страхует себя от резкого проседания фронта и схлопывания вооруженных формирований Украины как таковых.Нынешние территориальные потери в результате наступления российской армии никакого ущерба будущей Украине не нанесут. На Западе это понимают. Западники готовы сдавать эти территории, но никогда не согласятся с тем, что это новая государственная граница России. Но если Запад перейдет некие красные линии, мы тоже можем это сделать.- Об этом говорил Патрушев накануне, когда предупреждал, что после срыва дипломатических усилий морскую блокаду России будет прорывать флот?- Запад сам не заинтересован в том, чтобы переходить эти красные линии. Они же не зря говорят, что готовы ввести войска только после окончания активной фазы конфликта. Война с Россией не входит в планы Мерца и Макрона. А если Трамп не захочет вмешаться?- У Трампа назревает война с Ираном, которая может и не быть скоротечной.- Если он ее начнет и не выиграет за три дня, его снесут на выборах. Он может отбомбиться по Ирану, сказать, что опять победил и больше ничего не делать. Он может повторить тот же вариант, сказать, что он всех обыграл, поскольку никто не заявит противоположного. Это будет по умолчанию, но он не добьется никаких ощутимых результатов. Но весной США вступят в праймериз. И делать вид, что любишь Трампа будет очень опасно, даже республиканцам. Можно будет проиграть.То есть мы должны объяснить Трампу, что формула мира должна быть другой, если у него есть интерес к тому, чтобы закончить конфликт на Украине.- Разве в Анкоридже это не было сделано?- Трамп, уезжая из Анкориджа, сказал, что сделки у нас нет. Учитывая его хищнические инстинкты, он тогда понимал, что практически нереально убедить европейцев в том, что украинцы должны уйти из Донбасса, и этим закончится СВО вне зависимости от того, что дальше будет происходить.Я думаю, что формула должна быть шире. Она должна затрагивать возможности России верифицировать ситуацию. Не случайно, что накануне прошла информация о том, что Россия должна иметь возможность контролировать результаты договоренностей. это для нас вопрос номер один. Мы же уже столкнулись с Минском-1 и Минском-2. Разве американцы будут проводить мониторинг состояния РПЦ на Украине? Кто-то поверит в это?- Разговоры о возвращении США к испытаниям ядерного оружия на фоне отсутствия договора о нераспространении стратегических вооружений это форма давления на Россию в текущих обстоятельствах?- Да, это форма давления на Россию. Они уже сразу сказали, что они хотят получить устойчивое одностороннее преимущество.Я думаю, что есть главный ответ, от которого мы уходим все время. Мы могли бы предложить американцам формулу контроля над Восточной Европой с ее пацификацией. О важности пацификации говорит то, что президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке, чтобы участвовать в парламентских выборах. Пацификация Восточной Европы разделяется как идея большинством местного населения. При этом Польшу и Прибалтику надо рассматривать отдельно.Восточная Европа — это только то, что находится южнее Польши, и она должна быть вычленена из того уравнения геополитики, которое есть в Европе сейчас. Если американцы этого не сделают вместе с нами, то ситуация будет реплицироваться.- А как это отвечает американским интересам?- Это прямо затрагивает американские интересы. Если американцы этого не сделают, то раньше или позже вся Европа под германо-французским протекторатом станет антиамериканской. Они ведь рано или поздно выбьют Орбана, Фицо и Бабиша. С Джорджеску в Румынии это ведь получилось.Мы должны поменять политический вектор Восточной Европы, а не только привести к власти политиков, подобных Орбану и Фицо. Мы должны сформулировать новую реальность. Но здесь мы одни не справимся.Мы должны восстановить не де-факто, конечно, и не де-юре, а виртуально Австро-Венгерскую империю. Как альтернативу. Мы должны в виде Будапешта и Вены создать новый центр влияния, который будет, как это и было в истории, оппонировать прежде всего Парижу и Лондону.И на который универсальный Трамп сможет в течение длительного времени опираться как на проводника своих интересов. Который не даст, во-первых, создать конфронтационный механизм между Западной Европой и Россией, а во-вторых, может использоваться им для давления на ту же самую Западную Европу.- Сколько у нас на это времени? И есть ли в нашем распоряжении потенциал для таких действий?- Достаточно потенциала того же самого Орбана. Это те же два года, если Орбан останется, и гораздо меньше, если его уберут. Выбор, если вы помните, 12 апреля. В Болгарии 19 апреля.- Что дадут России ее усилия на восточноевропейском фланге?- Украинская проблема является только частностью. И мы уже об этом говорили много раз. А что это даст России? Это даст возможность отдалить приближение военного потенциала коллективного Запада к нашим границам.Во-вторых, отсутствие антироссийского вектора в политике восточноевропейских стран. И третий очень важный момент. Это возможность России верифицированно участвовать в том, что происходит в этой части мира. Пусть даже вместе с Трампом, пусть даже в роли очень младшего партнера, но у нас может и должно быть право вето на определенный набор действий. И как бонус - возможность демонстрировать некую альтернативную коллективному Западу реальность.О ситуации в зоне СВО - Военный эксперт Николай Сорокин: ВСУ так и не отбили Терноватое, поэтому им придется отступать до Днепра

