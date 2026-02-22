https://ukraina.ru/20260222/vladimir-bruter-rossiya-ustala-napominat-trampu-pro-dukh-ankoridzha-1075936177.html

Владимир Брутер: Россия устала напоминать Трампу про "дух Анкориджа"

Женевские переговоры между Россией, США и Украиной завершились без прорывных решений. Американская делегация оказалась не готова предложить формулу, которая устроила бы всех участников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что они были "тяжёлыми, но деловыми", следующий раунд состоится в ближайшее время.Оценивая итоги встречи в Женеве, эксперт отметил, что главная причина, по которой состоялся третий раунд переговоров, это то, что США "не могут сделать вид, что они проиграли". "Поэтому они собирают всех и делают вид, что с 95% сдвинулись на 95,5%. Они не могут предложить формулу, которая будет принята двумя сторонами, и для меня очевидно, что такой формулу на сегодняшний день не существует", — рассказал Брутер.Он подчеркнул, что российская сторона "не подыгрывает" президенту США, но при этом "старается не конфликтовать". "Мы уже устали ему напоминать про "дух Анкориджа". Главное для Трампа показать свое главенство. Трамп же сказал, что "Джаред и Стив делают замечательную работу". Он понимает, что для того, чтобы добиться результата, ему нужны какие-то дополнительные силы, полномочия, идеи", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты ядерного сдерживания — в материале "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.

Новости

