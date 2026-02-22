Владимир Брутер: Россия устала напоминать Трампу про "дух Анкориджа" - 22.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260222/vladimir-bruter-rossiya-ustala-napominat-trampu-pro-dukh-ankoridzha-1075936177.html
Владимир Брутер: Россия устала напоминать Трампу про "дух Анкориджа"
Владимир Брутер: Россия устала напоминать Трампу про "дух Анкориджа" - 22.02.2026 Украина.ру
Владимир Брутер: Россия устала напоминать Трампу про "дух Анкориджа"
Женевские переговоры между Россией, США и Украиной завершились без прорывных решений. Американская делегация оказалась не готова предложить формулу, которая устроила бы всех участников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-02-22T04:30
2026-02-22T04:30
новости
россия
сша
украина
владимир брутер
дональд трамп
украина.ру
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067406890_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_8c434b5ec34e1edc759b007867bfdd76.jpg
17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что они были "тяжёлыми, но деловыми", следующий раунд состоится в ближайшее время.Оценивая итоги встречи в Женеве, эксперт отметил, что главная причина, по которой состоялся третий раунд переговоров, это то, что США "не могут сделать вид, что они проиграли". "Поэтому они собирают всех и делают вид, что с 95% сдвинулись на 95,5%. Они не могут предложить формулу, которая будет принята двумя сторонами, и для меня очевидно, что такой формулу на сегодняшний день не существует", — рассказал Брутер.Он подчеркнул, что российская сторона "не подыгрывает" президенту США, но при этом "старается не конфликтовать". "Мы уже устали ему напоминать про "дух Анкориджа". Главное для Трампа показать свое главенство. Трамп же сказал, что "Джаред и Стив делают замечательную работу". Он понимает, что для того, чтобы добиться результата, ему нужны какие-то дополнительные силы, полномочия, идеи", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты ядерного сдерживания — в материале "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067406890_29:0:1166:853_1920x0_80_0_0_c8d2f87d8c2fa0a68f9d1b288b7c5955.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, владимир брутер, дональд трамп, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, главные новости, новости россии, новости украины
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Брутер, Дональд Трамп, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, Главные новости, новости России, Новости Украины

Владимир Брутер: Россия устала напоминать Трампу про "дух Анкориджа"

04:30 22.02.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Женевские переговоры между Россией, США и Украиной завершились без прорывных решений. Американская делегация оказалась не готова предложить формулу, которая устроила бы всех участников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что они были "тяжёлыми, но деловыми", следующий раунд состоится в ближайшее время.
Оценивая итоги встречи в Женеве, эксперт отметил, что главная причина, по которой состоялся третий раунд переговоров, это то, что США "не могут сделать вид, что они проиграли".
"Поэтому они собирают всех и делают вид, что с 95% сдвинулись на 95,5%. Они не могут предложить формулу, которая будет принята двумя сторонами, и для меня очевидно, что такой формулу на сегодняшний день не существует", — рассказал Брутер.
Он подчеркнул, что российская сторона "не подыгрывает" президенту США, но при этом "старается не конфликтовать".
"Мы уже устали ему напоминать про "дух Анкориджа". Главное для Трампа показать свое главенство. Трамп же сказал, что "Джаред и Стив делают замечательную работу". Он понимает, что для того, чтобы добиться результата, ему нужны какие-то дополнительные силы, полномочия, идеи", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты ядерного сдерживания — в материале "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАУкраинаВладимир БрутерДональд ТрампУкраина.рупереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украиныитоги переговоровчем закончились переговорыГлавные новостиновости РоссииНовости Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:10"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта
06:00Зачистка ВСУ в селах под Терноватым: Алехин рассказал про новые успехи группировки "Восток"
05:45Алехин: ВСУ бежали из Миньковки, "южане" заняли новые рубежи и пробиваются к Федоровке Второй
05:30Перенджиев: США при Трампе пытаются подмять Канаду и Данию, а НАТО действует отдельно
05:15Прорыв на севере: штурмовики ВС РФ взяли под контроль Покровку и вошли в Кондратовку — эксперт
05:00Активизация под Константиновкой: Алехин рассказал про "разморозку" фронта в районе Червоного
04:45Военный эксперт: Штурмовики РФ зачищают Гришино, ВСУ в панике жалуются на "Рубикон" и ФАБы
04:30Владимир Брутер: Россия устала напоминать Трампу про "дух Анкориджа"
04:15Военный эксперт: Заявленная Сырским "стабилизация фронта" под Запорожьем обошлась ВСУ очень дорого
04:00Россия наращивает морскую авиацию и ракетные комплексы на Балтике — эксперт об ответе на угрозы НАТО
21:43Если бы не Евромайдан, Украина могла быть в ЕС уже давно
19:33К чему готовят Залужного на Украине, кто обидел Польшу на этот раз и в чём причина комплексов у поляков
19:00Ультиматум Венгрии и Словакии. Итоги 21 февраля
16:47Выяснились подробности нападения на террористов из "Айдара"*
16:32Российские подразделения развивают наступление на Славянском направлении
16:00Анархист от русской поэзии. 140 лет Алексею Крученых
15:59В Киеве ресторанный бизнес на грани кризиса, пока Кличко вручает награды зарубежным гостям
15:35Напавший на губернатора Чибиса Быданов погиб в зоне СВО. Главное к этому часу
13:44"Война войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник
13:35Взрывы в Альметьевске и отмена занятий в Казани: Татарстан атаковали беспилотники
Лента новостейМолния