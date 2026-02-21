https://ukraina.ru/20260221/aleksey-fenenko-rossii-pora-otkazatsya-ot-politiki-odnostoronnikh-ustupok-chtoby-razveyat-illyuzii-1075872028.html

Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада

России надо окончательно выйти из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Пока мы двусмысленно приостановили его действие. И отказаться от договора о запрете ядерных испытаний в трех сферах: в атмосфере, в космосе и под водой. И провести соответствующие испытания.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что нападения со стороны Запада на российские суда и грузы в Мировом океане будут учащаться, если не дать пиратам жесткий отпор.По его словам, Россия задействует для урегулирования ситуации политико-дипломатические и правовые механизмы, однако если мирным путем этого достичь не получится, то блокаду "будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот".- Алексей Валериевич, готова ли Россия к противостоянию со странами Запада на морских просторах?- Если Россия не будет готова к такому противостоянию, то следующим шагом Запада будет или попытка отделения Калининграда от нашей, или попытка отделения порта Печенга, который финны видят снова своим Петсамо.На это внимательно смотрит Япония, которая обсуждает силовой захват спорных островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир, Итуруп. Поэтому если Россия не будет готова к противостоянию на море, то ей надо готовиться к покушению на территориальную целостность.- Насколько серьезным противником является Финляндия? Известно, что Хельсинки и Вашингтон заключили масштабное соглашение (около $6,1 млрд) на строительство 11 ледоколов для Береговой охраны США. Кроме того, по словам Патрушева, Финляндия обзаводится корветами, вооружение которых способно достичь северо-западных регионов России.- Давайте не будем обманывать себя. У нас, к сожалению, принято говорить, что та или иная страна несерьезный противник, армия которого ничего из себя не представляет. А потом мы сталкиваемся с серьезным сопротивлением. Тем, кто говорит, что финны несерьезный противник, следует вспомнить, что и про Украину говорили так же. Что это нежизнеспособное государство, что ее армия чуть ли не на уровне племен Тихого океана. На что Украина вообще может надеяться?Оказалось, что может. Мы уже четыре года ведем полноценную тяжелую войну. Финны, давайте вспомним историю, были очень серьезным противником для Красной Армии и в Зимнюю войну, и в Великую Отечественную войну.Война с ними была тяжелой и кровавой. Почему нам после такого исторического опыта следует думать, что Финляндия — это слабая страна? Хотя история этой страны насчитывает всего сто с небольшим лет, у нее была хорошая армия, у которой были не только поражения, но и успехи. Вспомните, что была забытая советско-финская война 1918-20 годов, когда Финляндия захватила часть Карелии. Поэтому я бы не стал так отмахиваться от скандинавских стран, как от несерьезного противника.Я говорю не только о Финляндии, но и о Швеции. Весь 18 век Швеция была для нас очень серьезным военным противником. Битвой под Полтавой дело не ограничивалось. Еще сто лет после Полтавы Швеция доставляла нам немало проблем на Балтийском море. Вспомните хотя бы русско-шведскую войну 1788-1790 годов. И шведы это все не забыли. Напомню, как вспомнили в Швеции трёхсотлетие Полтавской битвы в 2009 году: именно тогда в шведском обществе пошли разговоры об окончательном отказе от нейтралитета.- При этом шведы имели стойкую репутацию нейтралов в прошлом веке.- Но при этом у них всегда были мощные вооруженные силы. Не далее как в 1957 году шведский Риксдаг обсуждал превращение Швеции в ядерную державу. И у Швеции действительно есть ядерный топливный цикл, который позволяет ей это сделать даже в настоящее время. И шведский флот никогда не был слабым.А нейтралами шведы решили стать после наполеоновских войн и Венского конгресса 1814 года. Но нейтралитет нейтралитету рознь. Это был нейтралитет с сильной армией, которая нам доставляла серьезные неудобства и в Крымскую войну, и в Великую Отечественную. Приходилось держать часть вооружённых сил в резерве с рассветом на возможное вступление в войну Швеции. У советского руководства были опасения, что шведы могут выступить и примкнуть к державам Оси, что было бы очень тяжёлым ударом для Ленинграда.Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, давайте не забывать и подвиг наших дипломатов. Благодаря во многом им, Советский Союз не получил удар ни в бок, ни в тыл. Ни от Швеции, ни от Японии, ни от Турции. Вспомним, как осложнил положение Российской империи в годы Первой мировой войны Османский фронт.- Сейчас Россия может дипломатическими усилиями удержать Токио от желания взять реванш и вернуть Курилы?- После событий в Курской области 2024 года в Японии пошла дискуссия. Во-первых, на территории ядерной державы можно воевать обычными средствами без применения ядерного оружия.Во-вторых, Россия готова вести войну на своей территории обычными средствами.В-третьих, Россия готова, даже при оккупации части ее территорий, призывать к дипломатическому урегулированию конфликта.Токио примерил эту ситуацию на себя. А что если, сказали в Токио, мы займем спорные острова внезапным броском? Пойдет ли Россия на полномасштабную войну с американо-японским союзом? Или пойдет на переговоры?Дипломатия тут не поможет. Необходима мощная военная группировка на Дальнем Востоке.- То есть ядерное сдерживание сейчас в международных отношениях не работает?- После событий в Курской области на Западе и в Японии сочли, что оно размыто. Они решили, что можно вести неядерную войну на территории ядерной державы.Кстати, первым таким сомнением у них стала война Вьетнама и Китая в 1979 году. Вьетнам нанес поражение Китаю, никто ядерное оружие не применил. Затем была Фолклендская война 1982 года, когда Аргентина оккупировала часть территории ядерной державы - Великобритании ю, опять никто ядерное оружие не применил.События в Курской области 2024 года убедили их в этом.- Итак, чтобы поднять уровень ядерного сдерживания, России надо либо провести испытания ядерного оружия, либо его применить?- Бесспорно. России надо окончательно выйти из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Пока мы двусмысленно приостановили его действие. И отказаться от договора о запрете ядерных испытаний в трех сферах: в атмосфере, в космосе и под водой. И провести соответствующие испытания.И, полагаю, стоит денонсировать меморандум "ядерной пятёрки" от 3 января 2022 года. Это было заявление, что легальные ядерные державы будут воздерживаться от применения ядерного оружия. Запад потому во многом и решился на военную поддержку Украины, что после подписания такого документа был уверен: Россия не пойдет на ядерную эскалацию. Надо развеять у них эти иллюзии.- Вашингтон нас как бы к этому подталкивает, если Трамп также заявляет о планах по возобновлению ядерных испытаний в США?- Вспомните роман Александра Дюма "Двадцать лет спустя": все дуэлянты похожи, поскольку пришло время обнажить шпаги. Это короткий ответ Дюма всем, кто спрашивает, почему ваша позиция так похожа на американскую? Потому что позиции всех дуэлянтов похожи, когда они обнажают шпагу.Наша проблема, как справедливо отмечал Сергей Караганов, — это развившаяся со времён Разрядки культура односторонних уступок. Она появилась не при Горбачёве, а именно в начале 1970-х. Ее смысл: "А давайте мы не ответим американцам? Ну вот подождите, рано или поздно придёт "нормальный президент", он оценит и прекратит конфронтацию". Минувшие восемьдесят лет доказали, что этот президент так и не пришёл.Американцы нас ни к чему не вынуждают; они проводят последовательно силовую политику и враждебную к нашей стране. Попытки "не ответить", "уклониться" только подзадорят их усилить давление. Американская культура основана на презрении к слабости и культе успеха.- Вы упомянули угрозу, которая нависла над Калининградом. Недавно немецкое издание Die WELT провело под своей эгидой штабную военную игру на эту тему. Она была основана на сценарии, по которому российская армия нападает на Европу и пробивает себе Сувалкский коридор (участок в 65 км на стыке Польши и Литвы, своими концами упирающийся в Калининградскую область с одной стороны и в Белоруссию – с другой). Эта идея будоражит умы западных стратегов со времен Холодной войны. Как можно использовать косность мышления европейских военных?- У нас есть альтернативные способы деблокады Калининграда. Например, через Литву. Плюс военное дело всегда славится поиском нестандартных решений.- Недавно в Женеве завершился очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины. Для чего проводятся такие встречи, ведь стороны продолжают сохранять свои позиции по самым сложным вопросам?- Мы привыкли, что война обязательно должна походить на Вторую мировую. А это далеко не так. Вспомните войны 18-19 веков. На фоне боевых действий шли постоянные переговоры.Пока мы не одержали на фронте победы, которая бы привела к капитуляции Киева. Это и есть ключевая проблема. Хотя если наша цель — это принуждение Украины к миру, то военным, видимо, лучше знать, какой именно воинский контингент для этого нужен.О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО

