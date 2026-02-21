https://ukraina.ru/20260221/varianty-po-iranu-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-21-fevralya-1075925444.html

Варианты по Ирану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 февраля

21.02.2026

Варианты по Ирану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 февраля

Президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты действий в отношении Ирана. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Как сообщило издание Axios, президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты действий в отношении Ирана — от символической сделки до убийства аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы."Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл. Никто, включая самого Трампа, не знает, какой именно вариант будет в итоге выбран", — указывалось в публикации.Как сообщил изданию источники, мирных выход возможен, если Тегеран представит план, который убедит скептиков внутри администрации и союзников США в регионе."Президент Трамп готов принять сделку, если она будет содержательной и если он сможет политически "продать" её внутри страны. Если иранцы хотят избежать удара, им следует предложить нам предложение, от которого невозможно отказаться. Они продолжают упускать окно возможностей", — заявил высокопоставленный американский чиновник.Также источники подчеркнули, что решение о применении силы пока не принято."Президент пока не решил наносить удар… Он может никогда его не нанести. А может проснуться завтра и сказать: "Хватит"", — сообщил один из советников.Как заявила представитель Белого дома Анна Келли, "только сам президент знает, что он может или не может сделать".При этом в администрации говорят, что Трамп намерен дождаться иранского предложения перед окончательным решением.Обстрелы и налётыУтром 21 февраля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 24 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА – над территорией Республики Крым, 9 БПЛА – над территорией Курской области, 9 БПЛА – над территорией Ростовской области, 8 БПЛА – над территорией Белгородской области, 5 БПЛА – над территорией Самарской области, 4 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА – над территорией Саратовской области, 1 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 1 БПЛА – над территорией Воронежской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 07:00 до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 5 – над территорией Ростовской области, 3 – над территорией Краснодарского края, 2 – над территорией Белгородской области, 1 – над территорией Астраханской области, 1 – над территорией Волгоградской области", — заявила пресс-служба министерства.Как сообщил Минздрав Удмуртии, при ночной атаке дронов ВСУ на республики пострадали 11 человек."С травмами различной степени тяжести госпитализировали троих — двух пациентов в состоянии средней степени тяжести, одного — в тяжёлом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под наблюдением врачей", — говорилось в заявлении.Ещё восемь человек отпустили под амбулаторное наблюдение, уточнили в ведомстве.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 2 атаки на горловском направлении, выпустив 2 боеприпаса. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировали. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 19 февраля в н.п. Новоэкономическое.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 22 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 3; Новая Каховка — 7; Голая Пристань — 3; Каховка — 4; Князе-Григоровка — 3; Новая Маячка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Рыбальче, Солонцы и Любимовка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 21 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе по сёлам Беломестное, Головино, Наумовка, Нечаевка, Никольское, Пуляевка, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 8 беспилотников, 4 из которых подавлены и сбиты. В селе Никольское от удара дрона по легковому автомобилю ранен мужчина. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено. В районе села Головино при атаке беспилотника повреждён легковой автомобиль", — писал губернатор.В Борисовском округе село Берёзовка атаковано 2 беспилотниками — повреждено административное здание.В Валуйском округе сёла Борки, Долгое, Кукуевка, хутора Леоновка и Михайловка атакованы 10 беспилотниками, 8 из которых подавлены и сбиты. В селе Кукуевка от удара FPV-дрона повреждены частный дом и легковой автомобиль.В Волоконовском округе посёлки Волоконовка и Пятницкое, сёла Волчья Александровка, Грушевка, Лутовиново, хутора Григорьевка и Плотовка атакованы 11 беспилотниками, 4 из которых сбиты и подавлены. Вследствие атак дронов в посёлке Волоконовка повреждены частное домовладение и автомобиль, в посёлке Пятницкое — 2 легковых автомобиля, в селе Грушевка — гараж и ангар на территории предприятия.В Грайворонском округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Гора-Подол, Замостье, Косилово, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Почаево, Рождественка и Смородино подверглись 4 обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакам 30 беспилотников, 4 из которых сбиты."В селе Почаево от ударов дронов по предприятию погиб один и ранены трое мирных жителей. Мужчина и женщина госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Третий пострадавший отпущен на амбулаторное лечение", — сообщил губернатор.В результате атак дронов в городе Грайворон повреждены 6 частных домовладений, 9 автомобилей, 2 коммерческих объекта и линия электропередачи, в селе Гора-Подол — частный дом, газовая труба и 3 автомобиля, один из которых уничтожен огнём, в селе Почаево повреждён частный дом, а также сгорел автомобиль, в селе Замостье повреждены 2 автомобиля и частный дом, в селе Смородино — машина, в селе Новостроевка-Первая — соцобъект.Над Ивнянским округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Над Красногвардейским округом сбит беспилотник самолётного типа. Во всех случаях обошлось без повреждений."В Краснояружском округе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Илёк-Пеньковка и Колотиловка подверглись обстрелу с применением 6 боеприпасов и атакованы 44 беспилотниками, 14 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга в результате ударов FPV-дронов повреждены 4 автомобиля и инфраструктурный объект на территории предприятия. В селе Илёк-Пеньковка при атаке беспилотника повреждено предприятие", — указывалось в сводке.Над Новооскольским округом сбит беспилотник самолётного типа. Повреждений нет.В Ракитянском округе посёлок Ракитное и село Криничное атакованы 2 беспилотниками. Без последствий.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Графовка, Максимовка, Мешковое, Новая Таволжанка, Ржевка, хуторам Желобок и Факовка в ходе 2 ракетных обстрелов выпущено 6 боеприпасов и атакованы 43 беспилотниками, 26 из которых подавлены и сбиты."В Максимовском сельском поселении от ударов двух дронов по автомобилю погибли двое мужчин и ранены трое. Пострадавшим оказана помощь, они отпущены на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено. В селе Графовка ранены боец "Орлана" и ещё один мужчина. Боец продолжает лечение амбулаторно, мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено", — писал Гладков.В результате атак беспилотников в городе Шебекино повреждены трактор, коммерческий объект и легковой автомобиль, в селе Графовка — 2 частных дома и хозпостройка, в селе Мешковое — соцобъект, в селе Новая Таволжанка — 3 частных домовладения и 3 автомобиля, газовая труба и линия электропередачи, в хуторе Желобок — легковой автомобиль.Позднее губернатор рассказал о новой атаке ВСУ."Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ. В Борисовском округе в хуторе Никольский FPV-дрон ударил по ГАЗели. Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим осколочным ранением грудной клетки бригада скорой доставила в Борисовскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказывается. Автомобиль повреждён", — сообщил Гладков в 11:58.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О ситуации с Ираном — в статье Виктории Титовой "Иранский поход США против России и Китая".

