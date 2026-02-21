Ультиматум Венгрии и Словакии. Итоги 21 февраля - 21.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260221/ultimatum-vengrii-i-slovakii-itogi-21-fevralya-1075932468.html
Ультиматум Венгрии и Словакии. Итоги 21 февраля
Ультиматум Венгрии и Словакии. Итоги 21 февраля - 21.02.2026 Украина.ру
Ультиматум Венгрии и Словакии. Итоги 21 февраля
Венгрия и Словакия предупредили Украину о грядущем сокращении поставок электричества
2026-02-21T19:00
2026-02-21T19:01
эксклюзив
хроники
петер сийярто
роберт фицо
владимир зеленский
украина
венгрия
словакия
европейская комиссия
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103315/74/1033157475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce75309c02dfaf42bd27bec0a4c128b8.jpg
Венгрия вслед за Словакией рассматривает прекращение поставок электричества на Украину, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан."Если мы это сделаем, могут произойти неприятные вещи. Словаки рассматривают (остановку подачи электроэнергии. — Прим. ред.), и, если потребуется, мы тоже применим эту третью контрмеру", — сказал он на предвыборном мероприятии в Бекешчабе 21 февраля.Венгрия уже прекратила поставлять дизель и заблокировала выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро. При этом Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины, напомнил Орбан.Ранее в этот же день премьер-министр Словакии Робер Фицо, заявил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена"Только за январь 2026 года таких аварийных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергетической сети, было в два раза больше, чем за весь 2025 год", — добавил Фицо.Он обвинил Зеленского в зловредном поведении."[Зеленский] не хочет понимать наш мирный подход и за то, что мы не поддерживаем войну, ведет себя по отношению к Словакии зловредно. Сначала он остановил потоки газа в Словакию и нанес нам ущерб на €500 млн в год. Сейчас он остановил потоки нефти, что еще наносит нам ущерб и создает логистические трудности", — написал премьер-министр Словакии в соцсетях.Фицо заявил, что Словакия не может воспринимать словацко-украинские отношения как то, что выгодно исключительно для Украины.Венгрия и Словакия лишились поставок по этому трубопроводу 27 января. Украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".Политике Киева потакает Брюссель. 19 февраля представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕК не собирается торопить Украину с восстановлением поставок по нефтепроводу "Дружба" ."Мы находимся в контакте со всеми сторонами, &lt;...&gt; чтобы внести ясность в сроки ремонта. Мы не подталкиваем Украину, не оказываем на нее давления и не устанавливаем крайних сроков", — заявила она на брифинге в Брюсселе.Украинское представительство при ЕС 20 февраля в письме, адресованном Генеральному директорату по вопросам энергетики Европейской комиссии, заявило, что Киев предлагает ЕС получать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды"."В настоящее время украинские специалисты проводят детальный технический осмотр поврежденного оборудования и оценивают техническую возможность и условия для оперативного восстановления транспортировки нефти по указанному трубопроводу ("Дружба" - Ред.)", — описывались в письме ремонтные работы.Украина заявила, что "бесперебойное и стабильное функционирование нефтетранспортной инфраструктуры возможно только при условии прекращения Российской Федерацией массированных ракетных и дроновых атак, направленных на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины"."В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности Венгрии и Словакии, украинская сторона предлагает рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтетранспортной инфраструктуры Украины. В частности, такая логистика могла бы быть организована или через нефтетранспортную систему Украины, или морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды" далее в государства-члены Европейского Союза", — предложила Украина Евросоюзу.При этом налицо манипуляция, т. к. по нефтепроводу "Дружба" в Европу поставлялась нефть из РФ. Поставлять нефть в Одессу Россия не сможет, особенно в условиях украинских террористических атак на танкеры в Чёрном море. Таким образом, Украина умышленно сорвала поставки нефти в Венгрию.В тот же день, 20 февраля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать Киеву кредита в €90 млрд от ЕС, пока не будут возобновлены поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".Сийярто заявил, что Украина шантажирует Венгрию, "остановив транзит нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои с поставками в Венгрии и поднять цены на топливо перед выборами"."Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере €90 млрд до возобновления транзита нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба"", – указал глава МИД Венгрии.Сийярто подчеркнул, что, блокируя транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", Украина нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной."Мы не поддадимся этому шантажу", – подчеркнул Сийярто.Издание Financial Times со ссылкой на 4 источника сообщило, что посол Венгрии в ЕС в пятницу выразил возражения против заимствования средств для Украины путем выпуска долга, гарантированного бюджетом ЕС.Подробнее о ситуации с нефтепроводом "Дружба" – в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: "Дружба" на паузе, презентации вместо жилья и новые бизнесы".
https://ukraina.ru/20260221/varianty-po-iranu-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-21-fevralya-1075925444.html
украина
венгрия
словакия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103315/74/1033157475_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0110ba1be71b174935c378ec8a26a038.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, петер сийярто, роберт фицо, владимир зеленский, украина, венгрия, словакия, европейская комиссия, еврокомиссия, ес
Эксклюзив, Хроники, Петер Сийярто, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Украина, Венгрия, Словакия, Европейская комиссия, Еврокомиссия, ЕС

Ультиматум Венгрии и Словакии. Итоги 21 февраля

19:00 21.02.2026 (обновлено: 19:01 21.02.2026)
 
© РИА Новости . Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкАномальные морозы в Якутске
Аномальные морозы в Якутске - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости . Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Венгрия и Словакия предупредили Украину о грядущем сокращении поставок электричества
Венгрия вслед за Словакией рассматривает прекращение поставок электричества на Украину, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Если мы это сделаем, могут произойти неприятные вещи. Словаки рассматривают (остановку подачи электроэнергии. — Прим. ред.), и, если потребуется, мы тоже применим эту третью контрмеру", — сказал он на предвыборном мероприятии в Бекешчабе 21 февраля.
Венгрия уже прекратила поставлять дизель и заблокировала выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро. При этом Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины, напомнил Орбан.
Ранее в этот же день премьер-министр Словакии Робер Фицо, заявил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена
"Только за январь 2026 года таких аварийных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергетической сети, было в два раза больше, чем за весь 2025 год", — добавил Фицо.
Он обвинил Зеленского в зловредном поведении.
"[Зеленский] не хочет понимать наш мирный подход и за то, что мы не поддерживаем войну, ведет себя по отношению к Словакии зловредно. Сначала он остановил потоки газа в Словакию и нанес нам ущерб на €500 млн в год. Сейчас он остановил потоки нефти, что еще наносит нам ущерб и создает логистические трудности", — написал премьер-министр Словакии в соцсетях.
Фицо заявил, что Словакия не может воспринимать словацко-украинские отношения как то, что выгодно исключительно для Украины.
Венгрия и Словакия лишились поставок по этому трубопроводу 27 января. Украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
Политике Киева потакает Брюссель. 19 февраля представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕК не собирается торопить Украину с восстановлением поставок по нефтепроводу "Дружба" .
"Мы находимся в контакте со всеми сторонами, <...> чтобы внести ясность в сроки ремонта. Мы не подталкиваем Украину, не оказываем на нее давления и не устанавливаем крайних сроков", — заявила она на брифинге в Брюсселе.
Украинское представительство при ЕС 20 февраля в письме, адресованном Генеральному директорату по вопросам энергетики Европейской комиссии, заявило, что Киев предлагает ЕС получать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды".
"В настоящее время украинские специалисты проводят детальный технический осмотр поврежденного оборудования и оценивают техническую возможность и условия для оперативного восстановления транспортировки нефти по указанному трубопроводу ("Дружба" - Ред.)", — описывались в письме ремонтные работы.
Украина заявила, что "бесперебойное и стабильное функционирование нефтетранспортной инфраструктуры возможно только при условии прекращения Российской Федерацией массированных ракетных и дроновых атак, направленных на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины".
"В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности Венгрии и Словакии, украинская сторона предлагает рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтетранспортной инфраструктуры Украины. В частности, такая логистика могла бы быть организована или через нефтетранспортную систему Украины, или морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды" далее в государства-члены Европейского Союза", — предложила Украина Евросоюзу.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2026
13:08
Варианты по Ирану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 февраляПрезидент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты действий в отношении Ирана. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
При этом налицо манипуляция, т. к. по нефтепроводу "Дружба" в Европу поставлялась нефть из РФ. Поставлять нефть в Одессу Россия не сможет, особенно в условиях украинских террористических атак на танкеры в Чёрном море. Таким образом, Украина умышленно сорвала поставки нефти в Венгрию.
В тот же день, 20 февраля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать Киеву кредита в €90 млрд от ЕС, пока не будут возобновлены поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Сийярто заявил, что Украина шантажирует Венгрию, "остановив транзит нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои с поставками в Венгрии и поднять цены на топливо перед выборами".
"Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере €90 млрд до возобновления транзита нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба"", – указал глава МИД Венгрии.
Сийярто подчеркнул, что, блокируя транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", Украина нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.
"Мы не поддадимся этому шантажу", – подчеркнул Сийярто.
Издание Financial Times со ссылкой на 4 источника сообщило, что посол Венгрии в ЕС в пятницу выразил возражения против заимствования средств для Украины путем выпуска долга, гарантированного бюджетом ЕС.
Подробнее о ситуации с нефтепроводом "Дружба" – в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: "Дружба" на паузе, презентации вместо жилья и новые бизнесы".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиПетер СийяртоРоберт ФицоВладимир ЗеленскийУкраинаВенгрияСловакияЕвропейская комиссияЕврокомиссияЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:33К чему готовят Залужного на Украине, кто обидел Польшу на этот раз и в чём причина комплексов у поляков
19:00Ультиматум Венгрии и Словакии. Итоги 21 февраля
16:47Выяснились подробности нападения на террористов из "Айдара"*
16:32Российские подразделения развивают наступление на Славянском направлении
16:00Анархист от русской поэзии. 140 лет Алексею Крученых
15:59В Киеве ресторанный бизнес на грани кризиса, пока Кличко вручает награды зарубежным гостям
15:35Напавший на губернатора Чибиса Быданов погиб в зоне СВО. Главное к этому часу
13:44"Война войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник
13:35Взрывы в Альметьевске и отмена занятий в Казани: Татарстан атаковали беспилотники
13:18Российские подразделения расширяют наступление на Славянско-Краматорском направлении
13:16Захарова назвала Зеленского чудовищем, демонстрирующим признаки распада личности
13:08Варианты по Ирану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 февраля
13:00ВС РФ ведут бои под Волчанском и продвигаются в районе Красноармейска
12:39США начали эвакуацию военных с объектов в Катаре и Бахрейне. Главное к этому часу
12:29Бразильский наёмник погиб в Харьковской области в результате пыток со стороны сослуживцев
12:17Глава дипломатии ЕС анонсировала утверждение 20-го пакета антироссийских санкций
12:10Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах
12:08Сийярто: Венгрия разблокирует кредит ЕС для Украины в €90 млрд только после возобновления транзита нефти
11:56Эксперт: Украинские "Бабы-Яги" уничтожаются тысячами, ущерб составляет десятки миллионов долларов
11:53Камчатский морпех удостоен звания Героя России за 52 дня обороны на курском направлении
Лента новостейМолния