Венгрия и Словакия предупредили Украину о грядущем сокращении поставок электричества

Венгрия вслед за Словакией рассматривает прекращение поставок электричества на Украину, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан."Если мы это сделаем, могут произойти неприятные вещи. Словаки рассматривают (остановку подачи электроэнергии. — Прим. ред.), и, если потребуется, мы тоже применим эту третью контрмеру", — сказал он на предвыборном мероприятии в Бекешчабе 21 февраля.Венгрия уже прекратила поставлять дизель и заблокировала выделение Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро. При этом Венгрия обеспечивает значительную часть электроснабжения Украины, напомнил Орбан.Ранее в этот же день премьер-министр Словакии Робер Фицо, заявил, что если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена"Только за январь 2026 года таких аварийных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергетической сети, было в два раза больше, чем за весь 2025 год", — добавил Фицо.Он обвинил Зеленского в зловредном поведении."[Зеленский] не хочет понимать наш мирный подход и за то, что мы не поддерживаем войну, ведет себя по отношению к Словакии зловредно. Сначала он остановил потоки газа в Словакию и нанес нам ущерб на €500 млн в год. Сейчас он остановил потоки нефти, что еще наносит нам ущерб и создает логистические трудности", — написал премьер-министр Словакии в соцсетях.Фицо заявил, что Словакия не может воспринимать словацко-украинские отношения как то, что выгодно исключительно для Украины.Венгрия и Словакия лишились поставок по этому трубопроводу 27 января. Украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".Политике Киева потакает Брюссель. 19 февраля представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕК не собирается торопить Украину с восстановлением поставок по нефтепроводу "Дружба" ."Мы находимся в контакте со всеми сторонами, <...> чтобы внести ясность в сроки ремонта. Мы не подталкиваем Украину, не оказываем на нее давления и не устанавливаем крайних сроков", — заявила она на брифинге в Брюсселе.Украинское представительство при ЕС 20 февраля в письме, адресованном Генеральному директорату по вопросам энергетики Европейской комиссии, заявило, что Киев предлагает ЕС получать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды"."В настоящее время украинские специалисты проводят детальный технический осмотр поврежденного оборудования и оценивают техническую возможность и условия для оперативного восстановления транспортировки нефти по указанному трубопроводу ("Дружба" - Ред.)", — описывались в письме ремонтные работы.Украина заявила, что "бесперебойное и стабильное функционирование нефтетранспортной инфраструктуры возможно только при условии прекращения Российской Федерацией массированных ракетных и дроновых атак, направленных на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины"."В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности Венгрии и Словакии, украинская сторона предлагает рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтетранспортной инфраструктуры Украины. В частности, такая логистика могла бы быть организована или через нефтетранспортную систему Украины, или морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды" далее в государства-члены Европейского Союза", — предложила Украина Евросоюзу.При этом налицо манипуляция, т. к. по нефтепроводу "Дружба" в Европу поставлялась нефть из РФ. Поставлять нефть в Одессу Россия не сможет, особенно в условиях украинских террористических атак на танкеры в Чёрном море. Таким образом, Украина умышленно сорвала поставки нефти в Венгрию.В тот же день, 20 февраля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать Киеву кредита в €90 млрд от ЕС, пока не будут возобновлены поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".Сийярто заявил, что Украина шантажирует Венгрию, "остановив транзит нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией, чтобы создать перебои с поставками в Венгрии и поднять цены на топливо перед выборами"."Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере €90 млрд до возобновления транзита нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба"", – указал глава МИД Венгрии.Сийярто подчеркнул, что, блокируя транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", Украина нарушает Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной."Мы не поддадимся этому шантажу", – подчеркнул Сийярто.Издание Financial Times со ссылкой на 4 источника сообщило, что посол Венгрии в ЕС в пятницу выразил возражения против заимствования средств для Украины путем выпуска долга, гарантированного бюджетом ЕС.Подробнее о ситуации с нефтепроводом "Дружба" – в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: "Дружба" на паузе, презентации вместо жилья и новые бизнесы".

