Экономика Украины и война: "Дружба" на паузе, презентации вместо жилья и новые бизнесы

Морозы вместе с отсутствием света и тепла стали на Украине рутиной для обывателей, а для чиновников постепенно превращаются в норму. Однако жизнь продолжается и в таких условиях: бизнесмены дотянулись до урана, власть остановила прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", а Минобщин готовится спасать переселенцев презентациями.

Читайте об этих и других событиях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Стоп "Дружба"12 февраля Украина уведомила Венгрию об остановке транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за повреждения электроэнергетической инфраструктуры в районе города Броды Львовской области. Словакия (её НПЗ владеет венгерская MOL) надеется на возобновление прокачки нефти в ближайшие дни, однако нефть по "Дружбе" перестала поступать ещё 27 января. В качестве альтернативы остановившимся поставкам нефти по трубе, Венгрия попросила соседнюю Хорватию разрешить транспортировку российской нефти по нефтепроводу "Адрия" из хорватских портов. Аргументация — предоставленное Еврокомиссией в 2022 году исключение из нефтяного эмбарго против России, позволяющее закупать её нефть. Однако тогда речь шла о поставках по "Дружбе", а сейчас из портов. Поэтому высока вероятность того, что Хорватия под давлением извне откажется от приёма танкеров с российской нефтью.Что ответит Загреб на просьбу Будапешта пока не ясно, однако ситуацию усугубляет позиция Вашингтона с настойчивым требованием к Венгрии и Словакии отказаться от импорта российской нефти.Одновременно глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил Украину в блокировке транзита по политическим причинам — 12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых Киев поддерживает противников Виктора Орбана. И, так как Киев сейчас вновь действует с позиции силы и нефтяного шантажа, Зеленский вновь позволяет себе дерзить Будапешту.Сыровары и овцеводы просят помощиЗа год доля импортных сыров на украинском рынке выросла с 38 до 45%, а главным выгодополучателем стала Польша. На этом фоне украинские сыровары обратились к властям с просьбой о поддержке из-за растущей конкуренции с европейским импортом. Производители просят расширить программу национального кэшбека на сыры, снизить налоговое бремя и ограничить импорт субсидируемой европейской продукции. В то же время особой надежды на льготы у сыроваров нет, поэтому в качестве более эффективного варианта в логике "помоги себе сам" сыровары постараются договориться с ретейлерами об ограничении наценок. Вот только позиция ретейлеров не ясна, вероятно, они откажут под предлогом возросших издержек, особенно в контексте проблем с электроэнергией, без которой хранение сыров в холодильниках невозможно.Не меньшие проблемы у украинских овцеводов. Если в Англии овцы съели людей в ходе политики огораживания в XVI веке, то в XXI веке на Украине агрохолдинги доедают коз и овец. Глава "Ассоциации овцеводов" Василий Стефурак посетовал на сокращение поголовья овец за год сразу на 10%, до 761 тыс. голов. Для сравнения: в Румынии 12 млн голов коз и овец (в России — 17 млн голов и сокращение поголовья на 8% за год) и в день Румыния продаёт столько же мяса данных животных, сколько Украина за год.Главная причина — отсутствие пастбищ: стада просто негде выпасать из-за запредельной распаханности земель. Дополнительные проблемы — отсутствие племенных хозяйств, кадровый голод и практически полное безразличие властей к проблеме животноводства.Презентации вместо жильяГлава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев раскритиковал главу БЭБ (Бюро экономической безопасности - Ред.) за отсутствие прогресса по выведению экономики из тени, а заодно прошёлся по программе ипотечного кредитования "єОселя". Неэффективность программы, которая обеспечивает лишь мизерную потребность внутренних переселенцев в жилье, новостью не является. Теперь уже Гетманцев отмечает, что потребность в ипотечном жилье в 20 раз больше возможностей, которые предлагает "єОселя".В теории решить данную проблему можно было бы с помощью использования муниципального жилья, однако данная инициатива в прошлом году не нашла поддержки в кабинетах чиновников. Но теперь к ней вновь вернулись. Министерство развития общин и территорий вместе с международной организацией Habitat for Humanity запускает проект отбора недвижимости для инвестирования в доступное жильё.Планируется отобрать 60–70 строений в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях и провести в них полевые инспекции. Далее будут отобраны 10–15 строений и подготовят инвестиционные предложения для ремонта жилья. Собственно, всем этим Минобщин могла заняться ещё в 2022 году, но ей не до того. А участие Habitat for Humanity в данном случае ничего не меняет — пригодно для переселенцев жилья по итогам реализации программы не будет. Зато будут красивые презентации.Новые бизнесыМежведомственная комиссия по вопросам организации заключения и исполнения соглашений по разделу продукции рассматривает обращение ООО "Атомные энергетические системы Украины", входящее в инвестиционную группу компаний BGV Group Management. Последнюю контролирует совладелец АТБ — одного из крупнейших ретейлеров Украины — Геннадий Буткевич. Его внимание привлекли четыре месторождения урановых руд: Сафоновский участок, Садовая площадь, а также Северинское и Подгайцевское месторождения. Предполагается, что Сафоновское, Садовое и Северинское месторождения смогут обеспечивать добычу до 1340 тонн урана, закрывая потребности украинских АЭС. Месторождения находятся в Кировоградской и Николаевской областях, входят в перечень стратегических и разрабатываться структурами Буткевича будут в партнёрстве с иностранными компаниями, которые пока не раскрывают. Буткевич интересовался ими ещё до СВО, однако в разработке их ему было отказано. Теперь же всё изменилось. В итоге Буткевич становится младшим партнёром для американских структур (у них приоритет в части освоения украинских недр), а Украина будет закупать у таких партнёров то, что могла бы разрабатывать сама.Тем временем уволенный в прошлом году с поста главы "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий похвастался успехами своего совместного с Томашем Фиалой (заклятый враг Владимира Зеленского) бизнеса. Владимир Кудрицкий, Томаш Фиала и Андрей Немировский создали компанию Power One, которая владеет газопоршневыми электростанциями совокупной мощностью около 60 МВт. Изначально бизнес-модель была рассчитана на покрытие пиков потребления, но теперь Power One продаёт электроэнергию круглые сутки. Обошёлся бизнес в 20 млн евро и на полную мощность электростанции заработают в июле.Не отстают и более мелкие бизнесмены. Бывший совладелец сети ресторанов "Галя Балувана" (отсылка у украинскому анекдоту) Владимир Матвейчук открыл первый ресторан в Швеции, которая стала 31-й страной в международной географии его бренда MultiCook. Как видно, вслед за появлением в Европе украинской диаспоры, там появляются и компании, ориентированные на удовлетворение потребностей данной диаспоры.ЖКХМэр Киева Кличко сообщило сокращении до 500 количества многоквартирных домов. Впрочем, в реальности их 1600 — Кличко просто перестал учитывать МКД (многоквартирные дома - Ред.) , которые запитаны от разрушенной Дарницкой ТЭЦ. Собственно, такая "арифметика" свидетельствует о постепенной "нормализации" в представлении чиновников жизни города без отопления.Те временем Фонд госимущества вновь выставляет на приватизационный аукцион 93% акций калушского предприятия "Евротрубпласт", владеющего Рубежанским и Калушским трубными заводами. Предприятия специализируются на производстве полимерных труб и фитингов. Казалось бы, коммунальный апокалипсис должен был заставить власти или бизнес обратить внимание на предприятие. Но объявленный конкурс уже третий по счёту: предыдущие два к продаже заводов за 58 млн гривен не привели. А это свидетельствует о том, что ни киевская власть, ни области/областные центры никаких масштабных программ по замене ветхих коммуникаций не планируют — иначе заводы бы уже кто-то купил. Поэтому вновь остаётся констатировать крайне грустную для жителей Украины вещь: спасаться из коммунального ада им придётся самостоятельно.Прочие новостиНациональная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку вслед за продажей акций "Приватбанка" через сервис ДiЯ рассматривает возможность запуска "народного IPO" по продаже акций госкомпаний украинцам. В очередной раз стоит отметить очевидное: продажа акций через "Госуслуги" — не IPO так как не позволяет понять рыночную цену акций, ничего не меняет в управлении продаваемой компании, не вводит обязанность по раскрытию информации и публикации отчётности, а ещё не позволяет избавиться от акций в любой момент.Минцифры решило провести инвентаризацию оказываемых различными органами власти и местного самоуправления услуг. Планируется составить единую базу сервисов, устранить их дублирование, оцифровать и избавить граждан от необходимости самостоятельно собирать бумаги для получения государственных услуг.В 2025 году Украина экспортировала 112,2 тыс. тонн биоэтанола, что на 11,9% больше, чем в 2024 году. 96,2% отгрузок пришлись на рынок Евросоюза."Укржелдорога" теперь обеспечивает 50% своих потребностей в электроэнергии за счёт импорта, что ещё сильнее ухудшило и без того скверное финансовое состояние компании. В прошлом году убытки УЗ от пассажирских перевозок превысили 22 млрд гривен, а объём грузоперевозок сократился со 175 млн тонн в 2024 году до 161 млн тонн по итогам 2025 года. В общем, финансовая дыра будет всё больше, а средств в госбюджете для её затыкания как не было, так и нет.Новый глава НАЭК "Энергоатом" Павел Ковтонюк в комментарии Reuters заявил, что Россия не сможет запустить Запорожскую АЭС так как её системы управления, защиты и мониторинга несовместимы с российскими, а для перезапуска требуется американское ядерное топливо. Что мешает России, где как раз находится разработавшее реакторы ВВЭР-1000, ОКБ "Гидпропресс" из подмосковного города Подольск, заменить украинское оборудование и выгрузить американское топливо — непонятно. Мало того, всё это уже сделано. Поэтому заявления Ковтонюка рассчитаны исключительно на западного обывателя и должны вселить в него хтонический ужас от предстоящей ядерной катастрофы, предотвратить которую может лишь всё объединившиеся цивилизованное человечество, к которому Россия, как известно, не относится. Но в этой истории важно то, что несмотря на уход одиозного и изрядно проворовавшегося Петра Котина, его сменщик сохраняет преемственность информационной политики. А значит бредовых заявлений от "Энергоатома" меньше не станет.С 26 января по 10 февраля Украина получила от своих партнёров свыше 560 генераторов.Подробнее о планах украинской власти конфисковывать жилье уехавших из страны граждан - в статье Е4лены Кирюшкиной "Пустые квартиры - новая валюта войны? Власти Украины добрались до чужого жилья"

