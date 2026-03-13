Патриотизм вне закона

На Украине разгорается скандал с участием главы Монобанка Олегом Гороховским. Это украинский бизнесмен, банкир, который до национализации скандального ПриватБанка работал в нём первым заместителем председателя правления, а потом вовремя вышел из дела и открыл свой банк.

2026-03-13T23:47

Кроме всего прочего Гороховский активно участвует в информационной пропаганде, проводит пиар-акции, как например, собирал с украинцев донаты на "ядерку". Именно его банк премировал увесистой суммой "человека со шлемом", того самого спортсмена Гераскевича, которого дисквалифицировали за нарушение правил на Олимпиаде в Италии. Так вот, в этот раз Гороховский превзошёл сам себя. Он обнародовал в соцсетях личные данные клиента Монобанка и высмеял клиента. Украинка, которая проживает в Словении, обратилась в службу поддержки финучреждения с жалобой о блокировке счёта. Для верификации она предоставила свою фотографию. В кадр попал флаг Словении, который Гороховский принял за российский триколор. Его это так возмутило, что он выставил фото клиента – Карины Кольб – и написал совершенно хамский комментарий, что её карту заблокировали за грязные волосы. Девушка растиражировала этот пост и получила большую поддержку среди украинцев. А адвокаты Карины Кольб требуют извинении и компенсации за нарушение банковской тайны и распространение персональных данных. Гороховский, конечно, извинился и стал оправдываться, что перепутал флаг и что закон нарушил только из патриотических соображений, так как видеть российский флаг нет сил. Но некоторые эксперты считают, что такой скандал возник не на ровном месте и похож на спланированную информационную завесу. Для чего? Объясняли эксперты в своих соцсетях.Политический эксперт Дмитрий ПоповПишут, что после скандала, который разгорелся из-за того, что Гороховский раскрыл личные данные клиентки банка и заблокировал ей счет, в Монобанке увеличилось количество открытых счетов. Что ж, за свою хуцпу в адекватном обществе и в правовом государстве упырь Гороховский уже давно должен был сидеть на киче, а его частная "полицейская управа", именуемая Монобанк, была бы предана анафеме и растоптана под давлением праведного народного гнева. Однако овечкам нравится, когда их ставят в стойло и стригут. И в особый экстаз приходят овечки, наблюдая, как облизанный ими кумир публично совершает беспредел над беззащитной девушкой.Рекомендую всем, кто нынче блеет в поддержку Гороховского, не останавливаться в своем порыве получить от своего кумира почетное звание "супер лох" и сразу закидывать ему денег "на ядерку".Политолог Алексей ПаничПо поводу скандала с "Монобанком" просто напомню тем, кто не в курсе, что Монобанк — вообще не банк, а розничный продукт АО "Универсал Банк", созданный для этого банка компанией Fintech Band. Соответственно, господин Гороховский не руководитель банка, а руководитель системы услуг, которые предоставляет АО "Универсал Банк" под брендом "Монобанк". Поэтому все вопросы о возможных нарушениях со стороны господина Гороховского, наверное, следует задавать председателю правления АО "Универсал Банк", Ирине Староминской. Конечным бенефициарным владельцем АО "Универсал Банк" значительно известный украинцам Сергей Леонидович Тигипко. P.S. На следующий день (13.03) оказалось, что юристы, представляющие пострадавшую девушку, выдвинули претензии (а) лично Гороховскому и (б) АО "Универсал Банку" (а не какому-нибудь "Монобанку"). Это адекватная правовая оценка ситуации.Украинский политик Дмитрий БыковДва слова о владельце Монобанка Гороховского, его поведении в сети и раскрытии персональных данных и банковской тайны. Такие неприятные вещи случаются, когда ради хайпа и временного признания нарушаешь закон. Это полбеды. Хуже, когда не признаешь своих ошибок, а все информационное сообщество тычет тебя носом в эту ошибку.Причем без исключения ведь здесь очевидна деградация ради попытки заработать себе народное признание. Но все обернулось обратной стороной— теперь тебя уже начинают критиковать, хотя есть и те, которые рассказывают, что не все так однозначно. Ну и удивляет уровень плинтусного юмора Гороховского, который наконец обернулся против него. Лучший вариант выхода из этой ситуации — не молчать, а все же извиниться, не уподобляясь своим изумрудным кумирам. Тогда хотя бы поллица удастся сохранить…Блогер Кирилл ДанильченкоТвое внимание — это свет. Куда ты его направляешь, то и начинает существовать в твоей вселенной. Не свети фонариком в мусорное ведро. Гороховский 9 лет назад написал десятки постов, что Приват не национализируют. Так как он был вторым человеком в правлении и владел 0.38% акций, то ему верили. А он открыл золотой парашют и улетел, написав, ой, бывает, его шеф написал - ой, самосбывающееся пророчество. Это не Беня украл 5 миллиардов, а мы отвернулись, это так само вышло.Завтра эти милые люди увидят позади тебя флаг Конфедерации и подумают, что ты рабовладелец. Стоп, увидят, это что им из отдела верификации кидают в два клика фото клиента? Так же в банке нельзя. А это и не банк де юре? Ну дела. А что там делают наши деньги, Сарочка? То, что сухоносые обезьяны надели костюмы, придумали деньги и судят друг друга за пиксели на экранах — это дикая комедия. Смотрю на это как на арт-хаусное кино.Блогер Дмитрий КалининСлабых обижать легко. Я бы посмотрел, как глава Монобанка выразил бы свою патриотическую позицию, если бы триколор висел за спиной клиента с десятками миллионов на счетах Монобанка — клиента, который мог бы подать в суд и хорошенько потратиться на адвокатов; клиента с определенным влиянием в обществе. Уверен, к такому клиенту отнеслись бы с полным уважением. Сомневаюсь, что Гороховский — психопат с эмпатией на уровне примерно ящерицы. Что-то такое хочется сказать, когда видишь его фото. Но физиогномический принцип “монстр снаружи, монстр внутри” ненаучен, как ненаучна и физиозгномика в целом, пусть подобные случаи и позволяют понять одну из причин, почему она была и есть популярна (она дает возможность удовлетворять мстительные импульсы, например заклеймить человека за мерзкие поступки). Кстати, про инфостратегию. Люди было обсуждали денежки, захваченные в Венгрии, а затем их внимание отвлекли сперва набросом на "Госпитальеров", теперь вот кринж-скандалом с Гороховским. Случайность? Здесь, конечно, ничего не докажешь. Но у меня уже давно сложилось впечатление, что “дымовая завеса” — перманентная инфостратегия нашей власти.Политик Елена Буткова"Я бы сделал так же", - написал Тимофей Милованов, оценивая действия совладельца Monobank. Очень показательно, что он это трактует как норму. Более того, он пишет, что поступил бы так же. А возмущение поступком Гороховского в соцсетях он называет не более чем хайпом. Действительно, давайте представим, что было бы, если бы эта ситуация произошла в любой цивилизованной стране. Первое. Девушка наверняка подала бы иск в суд и точно бы его выиграла. Оскорбление, необоснованная блокировка счёта, разглашение персональных данных. Второе. Ситуация получила бы широкий общественный резонанс, что привело бы к убыткам банка, а, возможно, и его банкротству. Но почему же цивилизованный Запад, который так тщательно следит за соблюдением прав человека у себя, допускает это на Украине? Допускает это в стране, полностью зависимой от Запада? Или обещание взять Украину в Евросоюз - это как обещание жениться?Или таким, как Гороховский, Запад это разрешает? Почему оправдывается именно девушка? Лично для меня есть самый интересный вопрос: будет ли наша героиня далее пользоваться услугами Monobank? А может она извинится за то, что не сняла флаг Словении и нечаянно спровоцировала сей инцидент с патентованным патриотом?

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

