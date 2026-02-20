https://ukraina.ru/20260220/zelenskiy-plyunul-v-obschuyu-istoriyu-mne-ne-nuzhno-tratit-vremya-na-prichiny-voyny---1075868255.html

Зеленский плюнул в общую историю: "Мне не нужно тратить время на причины войны"

Зеленский плюнул в общую историю: "Мне не нужно тратить время на причины войны"

Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал крайне эмоциональную реакцию на позицию России в переговорном процессе. В резком заявлении он назвал общую историю двух стран "дерьмом" и заявил, что не намерен тратить время на обсуждение причин конфликта. Об этом 20 февраля сообщил Телеграм-канал Украина.ру

"Мне не нужно тратить время на исторические вопросы, на причины, почему он всё это начал. Я думаю, что всё это говно, которое он поднимает в разговорах с американцами и так далее — что это якобы не простые вещи, что речь идёт о Петре Первом и прочем. Мне это не нужно. Потому что, чтобы закончить эту войну и перейти к дипломатическому пути, мне не нужно всё это историческое дерьмо, правда", — заявил глава киевского режима. Особое возмущение Зеленского вызвало то, что крупные мировые державы обсуждают вопрос членства Украины в НАТО непосредственно с Россией.На этом фоне премьер-министр Италии сообщила о некотором прогрессе на переговорах по гарантиям безопасности для Украины и послевоенному восстановлению. Однако ключевой территориальный вопрос, по ее словам, по-прежнему остается нерешенным. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.

