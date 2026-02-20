https://ukraina.ru/20260220/strakh-pered-medinskim-i-prizyv-k-tishine-chto-proiskhodit-za-kulisami-peregovorov-1075869205.html

Страх перед Мединским и призыв к тишине: что происходит за кулисами переговоров

Страх перед Мединским и призыв к тишине: что происходит за кулисами переговоров - 20.02.2026 Украина.ру

Страх перед Мединским и призыв к тишине: что происходит за кулисами переговоров

Владимир Зеленский опасался жесткой позиции главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского. Об этом сообщила британская газета The Telegraph

2026-02-20T10:50

2026-02-20T10:50

2026-02-20T10:52

новости

женева

украина

россия

владимир мединский

владимир зеленский

дональд трамп

переговоры

новости переговоров

новости о переговорах россии и украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0b/1075507539_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_4372a048c9ec44d3851bf42b5bcd4065.jpg

По информации издания, украинский политик обвинил Москву в попытке затянуть переговорный процесс. Источники The Telegraph связывают это с присутствием Мединского на состоявшейся встрече в Женеве. Украинские чиновники, как указывает газета, опасались его жесткой позиции и возможных требований о капитуляции.Напомним, что 18 февраля в Женеве завершился третий раунд переговоров с участием России, Украины и США. Сам Мединский охарактеризовал прошедшие встречи как тяжелые, но деловые. Он также анонсировал проведение новых переговоров по урегулированию конфликта на Украине в самое ближайшее время. Помимо основной встречи, российская делегация во главе с Мединским провела дополнительные консультации перед вылетом из Женевы.На этом фоне президент США Дональд Трамп 19 февраля заявил, что сохраняет уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер отметил, что период, в который им и его командой устанавливался мир между конфликтующими сторонами, был "непохожим" на ни один другой в истории его государства.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 февраля призвал воздержаться от публичного обсуждения деталей переговорного процесса, подчеркнув, что в настоящее время они находятся на той стадии, когда не должны предаваться широкой огласке.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.

женева

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, женева, украина, россия, владимир мединский, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, перемирие, итоги переговоров, чем закончились переговоры