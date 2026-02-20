Страх перед Мединским и призыв к тишине: что происходит за кулисами переговоров - 20.02.2026 Украина.ру
Страх перед Мединским и призыв к тишине: что происходит за кулисами переговоров
Страх перед Мединским и призыв к тишине: что происходит за кулисами переговоров
Страх перед Мединским и призыв к тишине: что происходит за кулисами переговоров
Владимир Зеленский опасался жесткой позиции главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского. Об этом сообщила британская газета The Telegraph
По информации издания, украинский политик обвинил Москву в попытке затянуть переговорный процесс. Источники The Telegraph связывают это с присутствием Мединского на состоявшейся встрече в Женеве. Украинские чиновники, как указывает газета, опасались его жесткой позиции и возможных требований о капитуляции.Напомним, что 18 февраля в Женеве завершился третий раунд переговоров с участием России, Украины и США. Сам Мединский охарактеризовал прошедшие встречи как тяжелые, но деловые. Он также анонсировал проведение новых переговоров по урегулированию конфликта на Украине в самое ближайшее время. Помимо основной встречи, российская делегация во главе с Мединским провела дополнительные консультации перед вылетом из Женевы.На этом фоне президент США Дональд Трамп 19 февраля заявил, что сохраняет уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер отметил, что период, в который им и его командой устанавливался мир между конфликтующими сторонами, был "непохожим" на ни один другой в истории его государства.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 февраля призвал воздержаться от публичного обсуждения деталей переговорного процесса, подчеркнув, что в настоящее время они находятся на той стадии, когда не должны предаваться широкой огласке.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.
Страх перед Мединским и призыв к тишине: что происходит за кулисами переговоров

10:50 20.02.2026 (обновлено: 10:52 20.02.2026)
 
Владимир Зеленский опасался жесткой позиции главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского. Об этом сообщила британская газета The Telegraph
По информации издания, украинский политик обвинил Москву в попытке затянуть переговорный процесс. Источники The Telegraph связывают это с присутствием Мединского на состоявшейся встрече в Женеве. Украинские чиновники, как указывает газета, опасались его жесткой позиции и возможных требований о капитуляции.
Напомним, что 18 февраля в Женеве завершился третий раунд переговоров с участием России, Украины и США. Сам Мединский охарактеризовал прошедшие встречи как тяжелые, но деловые. Он также анонсировал проведение новых переговоров по урегулированию конфликта на Украине в самое ближайшее время. Помимо основной встречи, российская делегация во главе с Мединским провела дополнительные консультации перед вылетом из Женевы.
На этом фоне президент США Дональд Трамп 19 февраля заявил, что сохраняет уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер отметил, что период, в который им и его командой устанавливался мир между конфликтующими сторонами, был "непохожим" на ни один другой в истории его государства.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 февраля призвал воздержаться от публичного обсуждения деталей переговорного процесса, подчеркнув, что в настоящее время они находятся на той стадии, когда не должны предаваться широкой огласке.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.
Лента новостейМолния