Совет передела мира. Как Трамп готовится раздельно заново покорять мир

В Вашингтоне состоялось первое заседание "Совета мира", который президент США Дональд Трамп создал якобы для урегулирования конфликта в секторе Газа. И пафосно презентовал на Давосском экономическом форуме в январе текущего года.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075909849_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_153bb090bdcb5742cddb342fe88eca2e.jpg.webp

Для Газы Трамп и денежку собирал на мероприятии. И собрал миллиардов 20. Но на этом все и закончилось, что дало повод многим недоброжелателям американского президента испытывать гордое чувство всяких лузеров-завистников – злорадство: дескать, планировал форум международный, а получил мелкий клуб по интересам, хотел озонировать воздух, а только испортил атмосферу.А зря злорадствовали. Трамп получил то, что хочет сейчас, и еще больше – для будущей американкой внешней политики, которая однозначно будет направлена на установление гегемонии США во всем мире. Под видом все той же глобализации, но только другими методами.Если до прихода Трампа и трампизма на мировую арену глобалисты устанавливали свое господство, навязывая миру свои какие-то ценности и установки, только подкрепляя их экономическими и военными методами, то трамписты будут делать то же самое, но только силовыми методами. Где надо экономическим давлением (торговыми и тарифными войнами), а где надо – военным (политику канонерок сменила ракетно-бомбовая).Как говорится, не мытьем, так катаньем, американцы будут добиваться своего. И делать все, чтобы никакой многополярный мир не наступил. Нигде! А если где-то он все же угнездится, то для США важна возможность раскалывать это новое и враждебное для них единство конкурентов и врагов. В основном, повторюсь, силовыми методами.Для раскола мира в новых условиях потери леволиберального глобалистского господства, которое при американских демократах зашло в тупик и в виде файлов Эпштейна явило гнилость правящих глобалистов, и создан Трампом Совет мира. А также – для становления новой гегемонии США новыми методами и средствами, но в мире, расколотом уже по-новому.Совет мира сейчас – никакой не клуб по интересам имени Трампа, это его разовый инструмент для того, чтобы поддерживать старый и инициировать новый раздел мира. Если хотите, закреплять существующие расколы и рождать новые. Может быть, временный инструмент, может, постоянный – это уже как карты лягут.Для этого нужно окончательно похоронить старый мир с прежними дискредитированными и негодными уже правовыми, политическими и даже организационными структурами, а также – психологическими установками и привычками. И прежний глобализм приступил к этой непростой задаче – зачистить политическую и правовую основу так, чтобы выгодно было только сильному гегемону. Для этого международное право было заменено некими международными правилами, написанными – бинго! – сильными. Для всех остальных – слабых. А сильных у нас немного, а слабых – хоть завались. Как говорил некогда один вечно пьяный идиот на должности главного евродипломата Жозеп Боррель, есть цветущий сад, а вокруг – дикие джунгли.Такой мир они и мастырили, руководствуясь прежним подходом "разделяй и властвуй". Но обмишурились – выступили против Россия, Китай, Глобальный Юг и все остальные, кто смог поднять голову в джунглях.И прежний монополярный мир затрещал перед наступлением мира многополярного. Вот Трамп и взялся его укротить своими методами. И решил дополнить замену международного права международными правилами еще и заменой признанных международных организаций. Путем создания региональных или планетарных структур, но только больше подчиненных США.Прежние нетрампистские глобалисты практически свели к нулю и дискредитировали, например. ООН, на любые решения которой и ее Совета безопасности стали плевать все, кому не лень.Но ООН все равно существовала, оценивала те или иные события, хотя бы для проформы осуждала экстремизм и терроризм, насильственные методы решения межгосударственных проблем. А главное – в ней работает Совет безопасности, пять членов которого имеют право вето и могут заблокировать любое решение. Это было создано, чтобы в прежнем двухполярном мире капитализма и социализма никто один не выбивался в единоличные гегемоны и не навязывал только себе выгодные решения. И типа обязательные для выполнения всеми остальными.Право вето как бы останавливало обязательность выполнения и исполнения, а значит, по Трампу, это право и должно быть устранено и уничтожено. Как? А путем создания новой ООН или ее заменителя, в котором нет Совбеза и его членов с правом вето. И где свою волю диктует сильнейший. То есть США.Трамп на первом саммите Совета мира и не скрывал, что он хочет создания такой структуры, которая на первых порах контролировала бы ООН, а потом и заменила ее. "Совет мира будет фактически наблюдать за работой ООН и обеспечивать ее эффективность", "ООН обладает "значительным потенциалом", но организация еще не достигла его полной реализации", – вот квинтэссенция сказанного Трампом в адрес Объединенных Наций.А вот и его главное обещание: "Мы укрепим ООН, чтобы гарантировать ее жизнеспособность". А как ни парадоксально это не звучит, но лучшая жизнеспособность – это смерть: никто не побеспокоит, глупыми тревогами и опасностями. Как там у Владимира Высоцкого, "вот вам авария в Замоскворечье/трое везли хоронить одного./Все и шофер получили увечье,/только тот, что в гробу, – ничего"…ООН постучали снаружи и приказали готовиться к отпеванию. Сначала – к тотальной дискриминации и дискредитации, а потом и к кончине: Трамп уже намекал, что не намерен содержать нахлебников. А США – главный финансовый донор ООН…ООН сообщают о кончинеВторое предназначение таких структур, как нынешний Совет мира Трампа, – это его как бы антикризисные функции. Разовые или многоразовые. Он создан, как известно, для того, чтобы урегулировать кризис в сектора Газа, устроить там жизнь после израильского нападения и тотального уничтожения.Но кто этот кризис устроил, кстати, с подачи США и при их полной поддержке? Правильно: Израиль – главный и основной сателлит и союзник США в регионе, а также главный реципиент (получатель) американской помощи.То есть что получается? США с помощью союзника создали хаос – единственную среду, в которой, как в мутной воде, легко ловить золотые рыбки профита, а потом предложили себя в качестве антикризисного менеджера, который все разрулит, принесет мир и всех помирит, а взамен получит то, что ему тут нужно.Это излюбленная тактика США на протяжении последних десятилетий во всех регионах, где они бедокурили с только им известным умыслом: сначала они определяли свой интерес. Потом старались нагнуть местные режимы для удовлетворения своих претензий. Если удавалось нагнуть и получить "свое" без войны и волнений, то на этом и останавливались. А если не получалось, то организовывали хаос. Политический и экономический. В виде, например, "цветных революций", вызванных, в том числе, и экономическими причинами – ухудшением условий жизни аборигенов. Режимы неугодные таким образом сносились, и получался хаос. А США либо получали свое, либо оставляли регионы в таком состоянии, что там никто не мог работать из потенциальных конкурентов американцев.То есть созданный хаос мешал всем, а США получали возможность работать миротворцем и получать свои печенюшки и калачики. Как в Ливии или Сирии, как вообще на Ближнем Востоке, где США могут манипулировать многими. Как в Европе, где американцам удалось сначала натравить Украину на Россию, а потом, уже при "миротворце" Трампе, перебросить эту войну на тупых европейцев и получать свою прибыль. С продажи американского оружия европейцам для войны Украины против России.Согласитесь, хитромудрая комбинация, но для Трампа прибыльная. И политически – ослабляет и Европу, и Россию. И экономически – обезжиривает Европу и доит Россию, вынужденную тратиться на войну. Это только подтверждает: война Украины против России выгодна Трампу.А невыгодной она станет лишь тогда, когда Россия сможет предложить Трампу больше прибыли в двухстороннем сотрудничестве. Например, по "пакету Дмитриева", который оценивает американско-российское сотрудничество в 12-14 трлн долл! Триллионов, Карл!Третий момент в истории саммита Совета мира в том, что он уже начал делить мир, причем крайне выгодно в первую очередь для США:– расколот так называемый Глобальный Юг: в Совет мира вошли не только привычные сателлиты, подъедающиеся с американского стола, но и многие те, кто боится, что им прилетит от американцев, если они будут слишком долго или вольготно идти в фарватере России или Китая;– расколото постсоветское пространство, считающееся как бы зоной интересов России. В Вашингтоне гужевали, например, президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, а президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев еще раньше подписал Устав новой структуры. Хотела в Вашингтоне побывать и белорусская организация, но президенту Александру Лукашенко, и белорусам не дали визы. А казахскому президенту Токаеву вообще прогиб засчитан зачетно: он предложил учредить премию имени Трампа за вклад в укрепление мира;– зашатались многие члены ШОС и БРИКС, так рьяно еще совсем недавно ломившиеся в эти структуры членами и наблюдателями;– практически на растяжку поставлена так называемая Западная Европа, сейчас страшно обиженная на Трампа и потом проигнорировавшая саммит Совета мира. Но куда она, милая, денется, если придется выбирать между США (лизать им ботфорты) или Китаем и Россией, которых она обливала дерьмом много месяцев и даже называет врагами? Правильно: прильнет к ботфорту.И Трамп не собирается останавливаться. Он уже с полей саммита продолжал угрожать войной тем, кем он недоволен. Ирану, например.Жизнь, конечно, может подправить Трампа и его Совет мира, как предсказывают многие специалисты, уйдет в небытие вместе с ним. А что если не уйдет? Что если это была апробирована схема-матрица будущей внешней политики США, направленной на новую гегемонию этой страны любыми методами и при любых президентах? Вот то-то же, нужно следить…Подробнее о том, чем обернулись мирные переговоры в Женеве - в статье "Игра с нулевым результатом. Переговоры в Женеве лишь укрепили несовместимые позиции сторон"

