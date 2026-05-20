ВС РФ ведут успешное наступление на Сумском направлении

В районе населённого пункта Сопыч на Сумском направлении идут позиционные бои с применением беспилотных летательных аппаратов. Вооружённые силы Российской Федерации успешно выбили противника из восточной части села Кондратовка. Об этом сообщил 20 мая телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на канал "Дневник Десантника"

2026-05-20T20:34

Телеграм-канал "Дневник Десантника" сообщает о ходе боевых действий на Сумском направлении. В районе населённого пункта Сопыч идут позиционные бои с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Противник пытается усилить данный участок и перебрасывает дополнительные резервы расчётов БПЛА. Российские подразделения выявляют и уничтожают резервы врага. В районе села Кондратовка российские войска успешно выбили противника из восточной части населённого пункта. Украинские формирования отводят остатки своих сил к населённому пункту Хотень и пытаются усилить этими группами участок у Писаревки, куда продвигаются российские бойцы. Телеграм-канал Украина.ру отмечает, что российские силы продолжают наступательные действия на Сумском направлении, расширяя зону контроля.Ранее уведомлялось, что освобождение населённого пункта Кутьковка севернее города Купянск улучшит положение Вооружённых сил Российской Федерации для расширения плацдарма. Развитие этого наступления в ближайшей перспективе приведёт к схлопыванию огромного "кармана" на Купянском направлении. Подразделения группировки "Запад" активно охватывают город Красный Лиман с севера, где развернулись активные боестолкновения у населённого пункта Пришиб. Это напрямую связано с основной новостью об успешном наступлении на Сумском направлении, поскольку российские войска ведут активные наступательные действия одновременно на нескольких участках фронта — Сумском, Купянском и Краснолиманском - Наступление под Купянском ведет к схлопыванию "кармана" ВСУ — Алехин про ситуацию под Харьковом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

