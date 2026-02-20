Очарованный Путиным: Bloomberg раскрыл несостоявшуюся встречу Эпштейна с президентом РФ - 20.02.2026 Украина.ру
Очарованный Путиным: Bloomberg раскрыл несостоявшуюся встречу Эпштейна с президентом РФ
Очарованный Путиным: Bloomberg раскрыл несостоявшуюся встречу Эпштейна с президентом РФ
Очарованный Путиным: Bloomberg раскрыл несостоявшуюся встречу Эпштейна с президентом РФ
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в организации сети сексуальной торговли, на протяжении нескольких лет безуспешно пытался добиться личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники
2026-02-20T11:35
2026-02-20T11:35
По данным издания, Эпштейн рассчитывал обсудить с российским лидером вопросы финансового характера. Одной из ключевых тем, которую финансист видел в центре возможного разговора, была цифровая валюта и перспективы ее развития.Утверждается, что Эпштейн был буквально очарован фигурой Владимира Путина, однако цель в виде приватной аудиенции с президентом так и не была достигнута. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что финансист и политик никогда не встречались и не имели личных контактов.Помимо интереса к фигуре Путина, имя покойного российского политика Владимира Жириновского также всплывает в контексте архива Эпштейна. Ранее стало известно, что основатель ЛДПР пять раз упоминается в файлах, связанных с финансистом. Согласно документам, Жириновский фигурирует в них в связи с темой президентских выборов в России.Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он скончался в тюремной камере при невыясненных обстоятельствах, что породило множество конспирологических теорий.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.
Очарованный Путиным: Bloomberg раскрыл несостоявшуюся встречу Эпштейна с президентом РФ

11:35 20.02.2026
 
Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в организации сети сексуальной торговли, на протяжении нескольких лет безуспешно пытался добиться личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники
По данным издания, Эпштейн рассчитывал обсудить с российским лидером вопросы финансового характера. Одной из ключевых тем, которую финансист видел в центре возможного разговора, была цифровая валюта и перспективы ее развития.
Утверждается, что Эпштейн был буквально очарован фигурой Владимира Путина, однако цель в виде приватной аудиенции с президентом так и не была достигнута. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что финансист и политик никогда не встречались и не имели личных контактов.
Помимо интереса к фигуре Путина, имя покойного российского политика Владимира Жириновского также всплывает в контексте архива Эпштейна. Ранее стало известно, что основатель ЛДПР пять раз упоминается в файлах, связанных с финансистом. Согласно документам, Жириновский фигурирует в них в связи с темой президентских выборов в России.
Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он скончался в тюремной камере при невыясненных обстоятельствах, что породило множество конспирологических теорий.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.
