https://ukraina.ru/20260313/izrail-perezhivaet-istoricheskie-dni-konflikt-na-blizhnem-vostoke-1076732681.html

Израиль переживает "исторические дни". Конфликт на Ближнем Востоке

Израиль переживает "исторические дни". Конфликт на Ближнем Востоке - 13.03.2026 Украина.ру

Израиль переживает "исторические дни". Конфликт на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что страна переживает "исторические дни". Об этом и других важных событиях рассказал 13 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-13T07:27

2026-03-13T07:27

2026-03-13T07:28

новости

израиль

сша

иран

биньямин нетаньяху

кирилл дмитриев

хезболла

украина.ру

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050002079_0:224:2945:1881_1920x0_80_0_0_090ff9e6ef51ce541da2d322d10b4e72.jpg

🟥 В Дубае был слышен взрыв, сообщило агентство AFP.БПЛА взорвался рядом со зданием DIFC — Дубайского Международного финансового центра. На месте сейчас задымление, у здания выбило стекла.Также сообщается о взрывах в районе пляжа Джумейра. Официальной информации пока не было.🟥 По меньшей мере 33 человека получили ранения в результате удара по зданию на севере Израиля, сообщает Tasnim.Снаряд поразил жилые дома в населённом пункте Зарзир во время серии ракетных запусков "Хезболлы". Местные власти сообщили, что один из домов был полностью разрушен.🟥 Иранские СМИ опубликовали снимок, на котором показана 11-метровая воронка, образовавшаяся на месте казарменной секции на американской авиабазе Аль-Дафа после удара иранской баллистической ракетой средней дальности "Хоррамшахр-4".🟥 США наносят авиаудары по городам Ирана, сообщают СМИ. Взрывы гремят в Тегеране и Куме.🟥 Мониторинговые каналы также пишут о сильных взрывах в окрестностях столицы Ирана. Предполагают, что могли быть задействованы стратегические бомбардировщики и бомбы, предназначенные для разрушения бункеров.🟥 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противостояние с Ираном может вывести Израиль на уровень региональной и даже глобальной сверхдержавы.По словам премьера, страна переживает "исторические дни", а укрепление военной и политической мощи позволит Израилю менять ситуацию в Палестине и на всём Ближнем Востоке, а также отодвигать угрозы и обеспечивать собственную безопасность.Нетаньяху также напомнил о своей статье 1993 года, в которой писал, что главной угрозой для Израиля являются не арабские страны, а иранский режим аятолл. По его словам, последующие действия Тегерана лишь подтвердили эти оценки.О других событиях - в материале Иран опроверг минирование Ормузского пролива. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.

израиль

сша

иран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, сша, иран, биньямин нетаньяху, кирилл дмитриев, хезболла, украина.ру, ближний восток