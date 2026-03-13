Израиль переживает "исторические дни". Конфликт на Ближнем Востоке - 13.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260313/izrail-perezhivaet-istoricheskie-dni-konflikt-na-blizhnem-vostoke-1076732681.html
Израиль переживает "исторические дни". Конфликт на Ближнем Востоке
Израиль переживает "исторические дни". Конфликт на Ближнем Востоке - 13.03.2026 Украина.ру
Израиль переживает "исторические дни". Конфликт на Ближнем Востоке
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что страна переживает "исторические дни". Об этом и других важных событиях рассказал 13 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-13T07:27
2026-03-13T07:28
новости
израиль
сша
иран
биньямин нетаньяху
кирилл дмитриев
хезболла
украина.ру
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050002079_0:224:2945:1881_1920x0_80_0_0_090ff9e6ef51ce541da2d322d10b4e72.jpg
🟥 В Дубае был слышен взрыв, сообщило агентство AFP.БПЛА взорвался рядом со зданием DIFC — Дубайского Международного финансового центра. На месте сейчас задымление, у здания выбило стекла.Также сообщается о взрывах в районе пляжа Джумейра. Официальной информации пока не было.🟥 По меньшей мере 33 человека получили ранения в результате удара по зданию на севере Израиля, сообщает Tasnim.Снаряд поразил жилые дома в населённом пункте Зарзир во время серии ракетных запусков "Хезболлы". Местные власти сообщили, что один из домов был полностью разрушен.🟥 Иранские СМИ опубликовали снимок, на котором показана 11-метровая воронка, образовавшаяся на месте казарменной секции на американской авиабазе Аль-Дафа после удара иранской баллистической ракетой средней дальности "Хоррамшахр-4".🟥 США наносят авиаудары по городам Ирана, сообщают СМИ. Взрывы гремят в Тегеране и Куме.🟥 Мониторинговые каналы также пишут о сильных взрывах в окрестностях столицы Ирана. Предполагают, что могли быть задействованы стратегические бомбардировщики и бомбы, предназначенные для разрушения бункеров.🟥 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противостояние с Ираном может вывести Израиль на уровень региональной и даже глобальной сверхдержавы.По словам премьера, страна переживает "исторические дни", а укрепление военной и политической мощи позволит Израилю менять ситуацию в Палестине и на всём Ближнем Востоке, а также отодвигать угрозы и обеспечивать собственную безопасность.Нетаньяху также напомнил о своей статье 1993 года, в которой писал, что главной угрозой для Израиля являются не арабские страны, а иранский режим аятолл. По его словам, последующие действия Тегерана лишь подтвердили эти оценки.О других событиях - в материале Иран опроверг минирование Ормузского пролива. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
израиль
сша
иран
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050002079_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_93450cbfe17b91ec3d6cc4ee50a545d3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, сша, иран, биньямин нетаньяху, кирилл дмитриев, хезболла, украина.ру, ближний восток
Новости, Израиль, США, Иран, Биньямин Нетаньяху, Кирилл Дмитриев, Хезболла, Украина.ру, Ближний Восток

Израиль переживает "исторические дни". Конфликт на Ближнем Востоке

07:27 13.03.2026 (обновлено: 07:28 13.03.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол Израиля вызван в МИД России
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что страна переживает "исторические дни". Об этом и других важных событиях рассказал 13 марта телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Дубае был слышен взрыв, сообщило агентство AFP.
БПЛА взорвался рядом со зданием DIFC — Дубайского Международного финансового центра. На месте сейчас задымление, у здания выбило стекла.
Также сообщается о взрывах в районе пляжа Джумейра. Официальной информации пока не было.
🟥 По меньшей мере 33 человека получили ранения в результате удара по зданию на севере Израиля, сообщает Tasnim.
Снаряд поразил жилые дома в населённом пункте Зарзир во время серии ракетных запусков "Хезболлы". Местные власти сообщили, что один из домов был полностью разрушен.
🟥 Иранские СМИ опубликовали снимок, на котором показана 11-метровая воронка, образовавшаяся на месте казарменной секции на американской авиабазе Аль-Дафа после удара иранской баллистической ракетой средней дальности "Хоррамшахр-4".
🟥 США наносят авиаудары по городам Ирана, сообщают СМИ. Взрывы гремят в Тегеране и Куме.
🟥 Мониторинговые каналы также пишут о сильных взрывах в окрестностях столицы Ирана. Предполагают, что могли быть задействованы стратегические бомбардировщики и бомбы, предназначенные для разрушения бункеров.
🟥 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противостояние с Ираном может вывести Израиль на уровень региональной и даже глобальной сверхдержавы.
По словам премьера, страна переживает "исторические дни", а укрепление военной и политической мощи позволит Израилю менять ситуацию в Палестине и на всём Ближнем Востоке, а также отодвигать угрозы и обеспечивать собственную безопасность.
Нетаньяху также напомнил о своей статье 1993 года, в которой писал, что главной угрозой для Израиля являются не арабские страны, а иранский режим аятолл. По его словам, последующие действия Тегерана лишь подтвердили эти оценки.
О других событиях - в материале Иран опроверг минирование Ормузского пролива. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИзраильСШАИранБиньямин НетаньяхуКирилл ДмитриевХезболлаУкраина.руБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:20Главное за ночь 13 марта
08:00Иосиф II: сделать Австрию великой снова
07:58Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией
07:27Израиль переживает "исторические дни". Конфликт на Ближнем Востоке
07:00Фёдор Лукьянов: Трамп отшучивается о связях России и Ирана, но это все больше переплетается с Украиной
06:55С яслей будут украинцев готовить к реваншу. Эксперты и политики о том, как закончить конфликт на Украине
06:50Спецоперация на минувшей неделе. Противник потерял инициативу, но сдаваться не собирается
06:40Депутаты — наименьшая проблема: как Зеленский лишает Украину внешнего финансирования
06:30"Нет мовы - нет лечения". Как языковая политика Украины превращается в медицинский нацизм
06:20Американская парадигма: Трамп сталкивает своих потенциальных преемников, чтобы выбрать наследника MAGA
06:10Полковник Алехин: "На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ"
06:00Юбилей, нефть и "Файлы Эпштейна". Почему Трамп начал войну, которую не поддерживают даже американцы
05:50"Де-факто ООН мертва": ситуация вокруг Ирана подтвердила недееспособность организации — Станкевич
05:40"Никто не захочет содержать Украину": политтехнолог обрисовал мрачное будущее киевского режима
05:30"Три фактора коллапса": эксперт назвал условия, при которых Европу ждет катастрофа в энергетике
05:15"Пропали без вести": военный эксперт о масштабной акции вдов солдат ВСУ в Кировограде
05:00"Азия будет бороться за нефть, Европа — за газ": аналитик о переделе энергетического рынка
04:45Станкевич: Если эскалация затронет Ормуз и Красное море, ЕС столкнется с конкуренцией за СПГ
04:32Евросоюз сделал ставку на эскалацию конфликта на Украине — МИД РФ
04:30Геннадий Алехин: ВКС России уничтожили группу ВСУ при форсировании реки у Малой Волчьей
Лента новостейМолния