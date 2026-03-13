https://ukraina.ru/20260313/izrail-perezhivaet-istoricheskie-dni-konflikt-na-blizhnem-vostoke-1076732681.html
Израиль переживает "исторические дни". Конфликт на Ближнем Востоке
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что страна переживает "исторические дни". Об этом и других важных событиях рассказал 13 марта телеграм-канал Украина.ру
07:27 13.03.2026 (обновлено: 07:28 13.03.2026)
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что страна переживает "исторические дни". Об этом и других важных событиях рассказал 13 марта телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Дубае был слышен взрыв, сообщило агентство AFP.
БПЛА взорвался рядом со зданием DIFC — Дубайского Международного финансового центра. На месте сейчас задымление, у здания выбило стекла.
Также сообщается о взрывах в районе пляжа Джумейра. Официальной информации пока не было.
🟥 По меньшей мере 33 человека получили ранения в результате удара по зданию на севере Израиля, сообщает Tasnim.
Снаряд поразил жилые дома в населённом пункте Зарзир во время серии ракетных запусков "Хезболлы". Местные власти сообщили, что один из домов был полностью разрушен.
🟥 Иранские СМИ опубликовали снимок, на котором показана 11-метровая воронка, образовавшаяся на месте казарменной секции на американской авиабазе Аль-Дафа после удара иранской баллистической ракетой средней дальности "Хоррамшахр-4".
🟥 США наносят авиаудары по городам Ирана, сообщают СМИ. Взрывы гремят в Тегеране и Куме.
🟥 Мониторинговые каналы также пишут о сильных взрывах в окрестностях столицы Ирана. Предполагают, что могли быть задействованы стратегические бомбардировщики и бомбы, предназначенные для разрушения бункеров.
🟥 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противостояние с Ираном может вывести Израиль на уровень региональной и даже глобальной сверхдержавы.
По словам премьера, страна переживает "исторические дни", а укрепление военной и политической мощи позволит Израилю менять ситуацию в Палестине и на всём Ближнем Востоке, а также отодвигать угрозы и обеспечивать собственную безопасность.
Нетаньяху также напомнил о своей статье 1993 года, в которой писал, что главной угрозой для Израиля являются не арабские страны, а иранский режим аятолл. По его словам, последующие действия Тегерана лишь подтвердили эти оценки.