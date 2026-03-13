https://ukraina.ru/20260313/oblomki-bpla-na-proezzhey-chasti-pvo-za-noch-unichtozhila-pochti-dve-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1076733021.html

Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией

Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией - 13.03.2026 Украина.ру

Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией

Система российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбила 176 украинских беспилотников над РФ, сообщило Минобороны, передает 13 марта... Украина.ру, 13.03.2026

2026-03-13T07:58

2026-03-13T07:58

2026-03-13T07:58

сво

спецоперация

россия

ставропольский край

крым

минобороны

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Система российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбила 176 украинских беспилотников над РФ, сообщило Минобороны, передает 13 марта телеграм-канал Украина.руИз них 80 БПЛА было перехвачено и уничтожено над Крымом, 29 - над территорией Республики Адыгея, 25 над Краснодарским краем, 18 над акваторией Азовского моря, семь над Ростовской, пять над Курской областью, три БПЛА над территорией Ставропольского края, по два над Брянской областью и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областей и Республики Татарстан.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в канале на платформе Max уточнил, что силы ПВО отразили налет БПЛА на промзону Невинномысска.А глава Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале рассказал, что на проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне были найдены обломки БПЛА. На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений нет.Об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь — губернатор на сайте Украина.ру.

россия

ставропольский край

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, ставропольский край, крым, минобороны, украина.ру