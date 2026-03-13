Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией - 13.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260313/oblomki-bpla-na-proezzhey-chasti-pvo-za-noch-unichtozhila-pochti-dve-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1076733021.html
Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией
Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией - 13.03.2026 Украина.ру
Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией
Система российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбила 176 украинских беспилотников над РФ, сообщило Минобороны, передает 13 марта... Украина.ру, 13.03.2026
2026-03-13T07:58
2026-03-13T07:58
сво
спецоперация
россия
ставропольский край
крым
минобороны
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Система российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбила 176 украинских беспилотников над РФ, сообщило Минобороны, передает 13 марта телеграм-канал Украина.руИз них 80 БПЛА было перехвачено и уничтожено над Крымом, 29 - над территорией Республики Адыгея, 25 над Краснодарским краем, 18 над акваторией Азовского моря, семь над Ростовской, пять над Курской областью, три БПЛА над территорией Ставропольского края, по два над Брянской областью и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областей и Республики Татарстан.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в канале на платформе Max уточнил, что силы ПВО отразили налет БПЛА на промзону Невинномысска.А глава Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале рассказал, что на проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне были найдены обломки БПЛА. На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений нет.Об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь — губернатор на сайте Украина.ру.
россия
ставропольский край
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, ставропольский край, крым, минобороны, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Ставропольский край, Крым, Минобороны, Украина.ру

Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией

07:58 13.03.2026
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Система российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбила 176 украинских беспилотников над РФ, сообщило Минобороны, передает 13 марта телеграм-канал Украина.ру
Из них 80 БПЛА было перехвачено и уничтожено над Крымом, 29 - над территорией Республики Адыгея, 25 над Краснодарским краем, 18 над акваторией Азовского моря, семь над Ростовской, пять над Курской областью, три БПЛА над территорией Ставропольского края, по два над Брянской областью и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областей и Республики Татарстан.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в канале на платформе Max уточнил, что силы ПВО отразили налет БПЛА на промзону Невинномысска.
"Есть сбития в окрестностях города. Не приближайтесь к обломкам БПЛА. Напоминаю, что за публикацию кадров пролетов беспилотников, работы ПВО в нашем регионе предусмотрена административная ответственность. Режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать. Прошу быть бдительными и осторожными", - призвал Владимиров.
А глава Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале рассказал, что на проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне были найдены обломки БПЛА. На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений нет.
Об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь — губернатор на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияСтавропольский крайКрымМинобороныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:20Главное за ночь 13 марта
08:00Иосиф II: сделать Австрию великой снова
07:58Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией
07:27Израиль переживает "исторические дни". Конфликт на Ближнем Востоке
07:00Фёдор Лукьянов: Трамп отшучивается о связях России и Ирана, но это все больше переплетается с Украиной
06:55С яслей будут украинцев готовить к реваншу. Эксперты и политики о том, как закончить конфликт на Украине
06:50Спецоперация на минувшей неделе. Противник потерял инициативу, но сдаваться не собирается
06:40Депутаты — наименьшая проблема: как Зеленский лишает Украину внешнего финансирования
06:30"Нет мовы - нет лечения". Как языковая политика Украины превращается в медицинский нацизм
06:20Американская парадигма: Трамп сталкивает своих потенциальных преемников, чтобы выбрать наследника MAGA
06:10Полковник Алехин: "На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ"
06:00Юбилей, нефть и "Файлы Эпштейна". Почему Трамп начал войну, которую не поддерживают даже американцы
05:50"Де-факто ООН мертва": ситуация вокруг Ирана подтвердила недееспособность организации — Станкевич
05:40"Никто не захочет содержать Украину": политтехнолог обрисовал мрачное будущее киевского режима
05:30"Три фактора коллапса": эксперт назвал условия, при которых Европу ждет катастрофа в энергетике
05:15"Пропали без вести": военный эксперт о масштабной акции вдов солдат ВСУ в Кировограде
05:00"Азия будет бороться за нефть, Европа — за газ": аналитик о переделе энергетического рынка
04:45Станкевич: Если эскалация затронет Ормуз и Красное море, ЕС столкнется с конкуренцией за СПГ
04:32Евросоюз сделал ставку на эскалацию конфликта на Украине — МИД РФ
04:30Геннадий Алехин: ВКС России уничтожили группу ВСУ при форсировании реки у Малой Волчьей
Лента новостейМолния