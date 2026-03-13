https://ukraina.ru/20260313/oblomki-bpla-na-proezzhey-chasti-pvo-za-noch-unichtozhila-pochti-dve-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1076733021.html
Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией
Система российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбила 176 украинских беспилотников над РФ, сообщило Минобороны, передает 13 марта... Украина.ру, 13.03.2026
Система российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбила 176 украинских беспилотников над РФ, сообщило Минобороны, передает 13 марта телеграм-канал Украина.руИз них 80 БПЛА было перехвачено и уничтожено над Крымом, 29 - над территорией Республики Адыгея, 25 над Краснодарским краем, 18 над акваторией Азовского моря, семь над Ростовской, пять над Курской областью, три БПЛА над территорией Ставропольского края, по два над Брянской областью и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областей и Республики Татарстан.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в канале на платформе Max уточнил, что силы ПВО отразили налет БПЛА на промзону Невинномысска.А глава Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале рассказал, что на проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне были найдены обломки БПЛА. На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений нет.Об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь — губернатор на сайте Украина.ру.
Из них 80 БПЛА было перехвачено и уничтожено над Крымом, 29 - над территорией Республики Адыгея, 25 над Краснодарским краем, 18 над акваторией Азовского моря, семь над Ростовской, пять над Курской областью, три БПЛА над территорией Ставропольского края, по два над Брянской областью и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областей и Республики Татарстан.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в канале на платформе Max уточнил, что силы ПВО отразили налет БПЛА на промзону Невинномысска.
"Есть сбития в окрестностях города. Не приближайтесь к обломкам БПЛА. Напоминаю, что за публикацию кадров пролетов беспилотников, работы ПВО в нашем регионе предусмотрена административная ответственность. Режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать. Прошу быть бдительными и осторожными", - призвал Владимиров.
А глава Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале рассказал, что на проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне были найдены обломки БПЛА. На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений нет.