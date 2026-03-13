https://ukraina.ru/20260313/prichina-sryva-peregovorov-provaly-vsu-stavka-es-na-konflikt-khronika-sobytiy-na-utro-13-marta-1076733535.html

Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта

Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта - 13.03.2026 Украина.ру

Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта

На Украине назвали причину отсутствия результатов на мирных переговорах. ВС РФ уничтожают противника и технику. Захарова объяснила, для чего ЕС использует тему Украины

Отсутствие результатов на мирных переговорах связано с внутренними разногласиями в руководстве Украины. Таким мнением поделился в эфире YouTube-канала LibertyUA украинский политолог Константин Бондаренко.По словам эксперта, переговорный процесс осложняется личным конфликтом между Владимиром Зеленским и руководителем его Офиса Кириллом Будановым*.Бондаренко объяснил, что Буданов ориентируется на политическую линию Вашингтона. При этом предыдущий глава Офиса президента Андрей Ермак, по его словам, придерживался курса, близкого к Лондону.Для США Буданов выглядит более удобной фигурой для ведения переговоров. Однако, как утверждает политолог, Зеленский относится к нему настороженно.Сам Зеленский ориентируется на позицию европейских союзников и настроен на продолжение конфликта. Буданов же представляет интересы США, которые заинтересованы в более быстром заключении мирного соглашения.Эксперт также заявил, что на Вашингтон ориентируются секретарь СНБО Рустем Умеров и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.По мнению Бондаренко, Зеленский теоретически может объявить переговоры проваленными и отстранить этих политиков. Однако такой шаг означал бы прямой конфликт с Соединенными Штатами.Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет искать компромиссы, приемлемые для всех сторон переговоров по завершению конфликта на Украине, ценой территории. Он подчеркнул, что это противоречит Конституции.Провалы ВСУВ ночь на пятницу на территории Украины раздавались взрывы. Так, они гремели в Киеве, Днепропетровске и в Чугуевской общине Харьковской области.Телеграм-канал Украина.ру писал, что российские дроны "Герань" атаковали цели Вооруженных сил Украины в Чугуеве Харьковской области, а также поразили цели в Каменском Днепропетровской области. В городе частично пропало электричество. Кроме прочего, по Харьковской области был нанесен и ракетный удар.Также российские БПЛА поразили цели в Павлограде. А после прилета ударных беспилотников во временно оккупированном Запорожье с утра гремят взрывы и разгорелся мощный пожар. Часть города осталась без света и воды.В Минэкономики Украины предупредили, что Одесса оказалась под угрозой лишения питьевой воды из-за загрязнения Днестра.Отмечается, что масляная пленка возникла после атаки на Днестровскую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) на прошлой неделе, нефтепродукты спустились по течению реки и уже дошли до Молдовы.В ведомстве отметили, что концентрация загрязнения превышает норму в 2,5 раза, поэтому больницам советуют сделать запас воды на 72 часа.В российских силовых структурах рассказали о ликвидации заместителя командира батальона 103-й бригады терробороны ВСУ в результате удара неустановленного беспилотника в Сумской области.Ранее в соцсетях неоднократно появлялись жалобы на этого офицера от родственников пропавших без вести солдат подразделения, общение с которыми было его обязанностью.Военный эксперт Андрей Марочко проинформировал, что из-за нехватки личного состава на передовой в Сумской области украинское командование отправило в штурмовое подразделение механиков-водителей и операторов-наводчиков, "снятых с западной бронетехники".Он отметил, что новоиспеченные пехотинцы изначально обучались в странах НАТО, но не проходили переподготовку и не получали новые военно-учетные специальности, они числятся до сих пор в войсковой части, которая является резервом командования.В свою очередь военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Вооруженным силам России осталось около 15 километров до Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает Lenta.ru."По тем данным, которыми я располагаю, артиллерия уже наносит удары по окрестностям города, до города осталось где-то 15 километров. Сам Краматорск и окружающие его окрестности — это промышленная выработка шахтного происхождения, это кофры, это подземные какие-то сооружения, есть бетонированные, есть просто укрепленные. Их [Вооруженные силы Украины] ВСУ приспособили для обороны", — поделился эксперт.Матвийчук предположил, что российские войска не будут брать Краматорск штурмом. Скорее всего, полагает он, ВС РФ будет действовать как в Угледаре и Красноармейске."Будут охваты фланговые, тыловые, будет методическое разрушение огневыми средствами. То есть мы уничтожением живой силы и техники глубокими охватами будем принуждать противника или к отходу, или к сдаче. Я думаю, что в весенне-летний период это будет завершено", — высказался он.Затягивание конфликта ЕвропойОфициальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова подчеркнула, что Евросоюз целенаправленно подрывает все конструктивные усилия по поиску мирного разрешения украинского конфликта."Опираясь на полученный от евробольшинства карт-бланш по украинским делам, Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба целенаправленно подрывают все конструктивные усилия по поиску мирного разрешения украинского конфликта, делают все возможное для удержания киевского режима на плаву", - сказала она.По словам Захаровой, украинская тема для Евросоюза является возможностью оправдаться перед гражданами своих стран за беспрецедентные инвестиции в милитаризацию Европы.Захарова указала, что большинство европейских политиков инвестировало весь свой политический капитал в поддержку "украинского проекта". По ее словам, "они попросту уже боятся "отыграть" назад, опасаясь, что это им будет, как минимум, стоить карьеры".Кроме того, по ее мнению, украинская тематика используется еврочиновниками для укрепления внутренней сплоченности и борьбы с политическими оппонентами."Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям", - добавила она.Кроме прочего, Захарова указала, что Евросоюз в поисках финансовой помощи Киеву руководствуется не слишком моральным принципом "деньги не пахнут".Она напомнила, что Еврокомиссия подрывает все усилия по поиску мирного разрешения украинского конфликта, делает все возможное для удержания киевского режима на плаву."Ищут для этого любые финансовые возможности, руководствуясь известным, но не слишком моральным принципом "деньги не пахнут", - сказала она.Подробнее - в материале Проплатили ещё 2 года войны! Что пытаются успеть элиты в ЕС, пока умирают люди на Украине — Суслов на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

