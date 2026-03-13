12 марта 2026 года, вечерний эфир - 13.03.2026 Украина.ру
12 марта 2026 года, вечерний эфир
12 марта 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 13.03.2026
2026-03-13T09:46
2026-03-13T09:46
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость:* Тема дня Новороссии. Концертная деятельность. Гость: Андрей Павлов - певец, гитарист, композитор* Украина под микроскопом. О происходящем на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канал Украина.ру
украина
украина, рамиль замдыханов, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Украина, Рамиль Замдыханов, Украина.ру, Новороссия сегодня

12 марта 2026 года, вечерний эфир

09:46 13.03.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Гость:
* Тема дня Новороссии. Концертная деятельность. Гость: Андрей Павлов - певец, гитарист, композитор
* Украина под микроскопом. О происходящем на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канал Украина.ру
