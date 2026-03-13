https://ukraina.ru/20260313/12-marta-2026-goda-vecherniy-efir-1076735781.html

12 марта 2026 года, вечерний эфир

12 марта 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость:* Тема дня Новороссии. Концертная деятельность. Гость: Андрей Павлов - певец, гитарист, композитор* Украина под микроскопом. О происходящем на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канал Украина.ру

