https://ukraina.ru/20260313/iosif-ii-sdelat-avstriyu-velikoy-snova-1076650522.html

Иосиф II: сделать Австрию великой снова

13 марта 1741 года родился будущий австрийский император Иосиф II. Именно он убедил свою мать Марию-Терезию присоединить к империи Галичину и Буковину, а позже начал с этих земель реформы

2026-03-13T08:00

2026-03-13T08:00

2026-03-13T08:00

Иосиф фон Габсбург-Лотарингский был, наверное, самым желанным принцем в истории габсбургской династии. Его рождение в марте 1741 года было воспринято родителями младенца, Марией Терезией фон Габсбург и Францем Стефаном Лотарингским, а также венским двором и народом, как добрый знак свыше.Мария Терезия (1717-1780) была старшей дочерью императора Карла VI – последнего мужского потомка древней династии Габсбургов, представители которой с 1438 года занимали трон "Священной Римской империи Германской нации" и одновременно носили множество других королевских корон, герцогских и графских венцов.Сам по себе императорский титул не давал реальной власти, поскольку большие и малые германские государи давно уже вели достаточно самостоятельную политику, однако он обеспечивал дому Габсбургов дополнительный блеск и величие, так как формально император считался первым среди монархов европейского Запада.Подлинной же властью Габсбурги располагали в своих наследственных владениях, включавших Австрию и Венгрию (которые тогда были куда больше, чем ныне), Богемию и Моравию (теперь Чехия), Силезию (ныне часть Германии и Польши), часть Северной Италии и даже территорию нынешних Бельгии и Люксембурга.Поскольку у Карла VI не было сыновей, он издал Прагматическую санкцию – документ, который закреплял наследственные земли династии за Марией Терезией и её потомством. Императорская дипломатия добилась того, что Прагматическую санкцию признали почти все европейские державы. Однако не успел император Карл отойти в мир иной, как началась война за австрийское наследство (1740-1748), в которой Марии Терезии с большим трудом удалось отстоять большинство своих земель (кроме Силезии, которая почти вся досталась Пруссии).Мария Терезия была энергичной государыней и осуществила многие важные преобразования. При ней были заложены основы регулярной армии, сокращены повинности крестьян перед помещиками, основано множество новых школ и высших учебных заведений, но главное – упорядочена система государственного управления. Мария Терезия попыталась вернуть и Силезию, ради чего ввязалась в Семилетнюю войну (1756-1763), но без успеха.В 1765 году умер тихий и бесцветный Франц Стефан. Иосиф II был провозглашён германским императором и соправителем Марии Терезии. На деле он получил лишь ограниченные полномочия, главным образом в военной и дипломатической сферах. Иосиф II был одним из инициаторов участия Австрии в первом разделе Польши, чему поначалу сопротивлялась Мария Терезия.Императрица считала "неблагородным" унижение слабой и беспомощной Речи Посполитой тремя могущественными соседями – Россией, Австрией и Пруссией. Иосиф же полагал, что расширение границ империи в её интересах.В результате первого раздела Польши Габсбурги получили примерно половину Краковского и Сандомирского воеводств Речи Посполитой, а также большую часть Русского воеводства (ныне Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области). На этой территории 4 октября 1772 года была создана новая провинция Австрии – королевство Галиции и Лодомерии (от "Галичина и Владимирия", то есть Галичина и Волынь). Центром королевства стал Львов, получивший новое имя – Лемберг.Короли Венгрии ещё с 1189 года имели также титул королей Галиции и Лодомерии (это было подтверждено Папой Римским), оставшийся за ними и после аннексии Галицко-Волынского княжества Польшей.Российская императрица очень не хотела отдавать Австрии "Червонную Русь", как называли тогда в Санкт-Петербурге Галичину, тем более, что её территория с 1768 года находилась под контролем русских войск. Но Екатерина II вынуждена уступить настойчивым просьбам прусского короля Фридриха II.Первым императорским наместником Галиции и Лодомерии стал граф Антон фон Перген. Он прослужил на этом пост всего 10 месяцев, успев за это время составить "Мемориал" – подробное описание края, который является единственным подобным документом тех времён.Иосиф II, присоединив Галицию, почти сразу начал обдумывать план присоединения к Австрии части северной Молдавии. Кроме необходимости обеспечить улучшение коммуникации внутри Австрии, этот регион рассматривался, по словам канцлера графа фон Кауниц-Ритберга, как ключ к Молдавии в стратегическом движении на Константинополь.Для сбора информации в северную Молдавию уже в 1773 году направились экспедиции капитана австрийского генштаба Фридриха фон Мига и полковника Карла фон Энценберга. Также изучалась история края, чем занимались полковник Зегер, историк Гормайер и другие. Претензии на Северную Молдавию обосновывалось тем, что этот край когда-то был частью Покутья, то есть находился в составе Галицко-Волынского княжества.Стратегия заключалась в том, чтобы ввести на эту территорию австрийские войска сразу после вывода оттуда русской армии, то есть поставив Турцию перед фактом. Отношения между Австрией и Россией в это время значительно улучшились, поскольку Австрия выступила посредником во время ведения переговоров и заключения Кючук-Кайнарджийского мира, подписанного в июле 1774 года.Австрийцы установили контакт непосредственно с командующим русской армией графом Петром Румянцевым. Чтобы тот не медлил с выводом войск, ему вручили 6 тысяч дукатов и украшенную бриллиантами табакерку. Как только русские войска покинули край, был издан приказ о вступлении австрийских подразделений в Северную Молдавию. 31 августа 1774 года австрийские войска заняли Черновцы, а к середине октября оккупация края завершилась полностью.Санкт-Петербург никак не отреагировал на этот захват. Турция протестовала, но эти протесты были формальными, потому что начинать новую войну против сильного европейского государства в тех условиях Порта была не в состоянии.Переговоры между Австрией и Турцией начались в апреле 1775 года, и завершились заключением в этом же месяце предварительного договора о передаче части Северной Молдавии Австрии. Основная конвенция была подписана в Константинополе 7 мая. В ней отмечалось, что Турция передает Австрии территорию, которая с одной стороны ограничивалась Днестром, Покутьем и Трансильванией, а с другой стороны граничила с Хотинской райей.Передаваемую территорию сами турки назвали "Буковина", её начала использовать и австрийская военная администрация. Позже был создан "дистрикт Буковина" в составе королевства Галиция и Лодомерия, он стал девятнадцатым дистриктом новой провинции.Присоединение к Австрии территорий бывших Речи Посполитой и Османской империи, значительно отставших в развитии от остальных владений Габсбургов, лишь укрепили Иосифа II в мысли о необходимости масштабных модернизационных реформ. Их план он стал готовить сразу же после коронации, но осуществлять начал только после смерти Марии Терезии в ноябре 1780 года.Реформы Иосифа II были последовательным выражением системы "просвещённого абсолютизма". Император следовал старой австрийской традиции укрепления внешнего и внутреннего могущества государства, бюрократической централизации, объединения разноплеменного состава монархии, попрания средневековых феодальных вольностей и подчинения церкви государству.Решительная ломка старых порядков началась с Патента о веротерпимости от 13 октября 1781 года. Католическая церковь продолжала оставаться государственной, но разрешался переход в евангелическую веру и в православие, признавалось и иудейство. При этом было закрыто подавляющее большинство монастырей (как католических, так и православных и униатских). Их имущество было продано, а земли переданы в контролируемый государством религиозный фонд. Из него платили зарплату священникам, которые фактически стали государственными служащими.При этом Иосиф II продолжил усилия своей матери по превращению униатской церкви, пребывавшей на вторых ролях в Речи Посполитой, в привычную ныне греко-католическую. Собственно, название "греко-католической" эта конфессия получила именно при Марии Терезии, которая в 1773-м передала ей бывшее иезуитское общежитие с часовней в центре Вены. Там через год была открыта государственная семинария для греко-католического духовенства. В свою очередь, Иосиф II в 1783 году открыл для греко-католиков государственную духовную семинарию во Львове, которая до 1939 года была их главным учебным заведением.Ещё одним важных шагов императора стало освобождение крестьян. 1 ноября 1781 года Иосиф II подписал Патент о собственности, согласно которому крепостные превращались в полноправных подданных императора – лично свободных, пользовавшихся равенством перед судом и основными гражданскими правами. Первоначально патент действовал лишь в Богемии, Моравии и Галиции, но затем был распространен и на другие земли Габсбургов. Хотя фактически крестьянские повинности сохранились вплоть до революции 1848 года, однако вследствие реформ Иосифа II они значительно сократились.Император также попытался провести земельную и налоговую реформы, но, натолкнувшись на жёсткое сопротивление помещиков, сдал назад. Более удачными оказались административные преобразования. Их смыслом и целью была дальнейшая централизация монархии, её окончательное превращение в единое государство.Реформы Иосифа II сделали австрийский государственный аппарат куда более мощным и эффективным, создали предпосылки для его превращения в настоящую опору монархии, каковой он оставался до самого конца правления Габсбургов. Многие решения Иосифа II действовали до 1848 года, а некоторые – даже до конца Дунайской монархии в 1918-м.При Иосифе II чиновники стали носителями духа австрийского государственного патриотизма, который сохранился и развился в XIX столетии. Это было сознание принадлежности к созданному Габсбургами мультиэтничному и наднациональному государству (с 1804 – Австрийской империи, с 1867 – дуалистической Австро-Венгрии), преданности этому государству и правящей династии.Таково было психологическое содержание понятия "австриец" в габсбургской интерпретации. Именно такими австрийцами впоследствии ощущали себя как видные государственные деятели, так и рядовые чиновники, чье этническое происхождение было очень пёстрым. В особенности – в Галичине и выделенной в 1848 году в отдельную провинцию Буковине, которые стали частью Австрии благодаря Иосифу II.

Олег Хавич

Олег Хавич

Олег Хавич

