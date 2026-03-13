Иосиф II: сделать Австрию великой снова - 13.03.2026 Украина.ру
История
Иосиф II: сделать Австрию великой снова
Иосиф II: сделать Австрию великой снова
13 марта 1741 года родился будущий австрийский император Иосиф II. Именно он убедил свою мать Марию-Терезию присоединить к империи Галичину и Буковину, а позже начал с этих земель реформы
Иосиф фон Габсбург-Лотарингский был, наверное, самым желанным принцем в истории габсбургской династии. Его рождение в марте 1741 года было воспринято родителями младенца, Марией Терезией фон Габсбург и Францем Стефаном Лотарингским, а также венским двором и народом, как добрый знак свыше.Мария Терезия (1717-1780) была старшей дочерью императора Карла VI – последнего мужского потомка древней династии Габсбургов, представители которой с 1438 года занимали трон "Священной Римской империи Германской нации" и одновременно носили множество других королевских корон, герцогских и графских венцов.Сам по себе императорский титул не давал реальной власти, поскольку большие и малые германские государи давно уже вели достаточно самостоятельную политику, однако он обеспечивал дому Габсбургов дополнительный блеск и величие, так как формально император считался первым среди монархов европейского Запада.Подлинной же властью Габсбурги располагали в своих наследственных владениях, включавших Австрию и Венгрию (которые тогда были куда больше, чем ныне), Богемию и Моравию (теперь Чехия), Силезию (ныне часть Германии и Польши), часть Северной Италии и даже территорию нынешних Бельгии и Люксембурга.Поскольку у Карла VI не было сыновей, он издал Прагматическую санкцию – документ, который закреплял наследственные земли династии за Марией Терезией и её потомством. Императорская дипломатия добилась того, что Прагматическую санкцию признали почти все европейские державы. Однако не успел император Карл отойти в мир иной, как началась война за австрийское наследство (1740-1748), в которой Марии Терезии с большим трудом удалось отстоять большинство своих земель (кроме Силезии, которая почти вся досталась Пруссии).Мария Терезия была энергичной государыней и осуществила многие важные преобразования. При ней были заложены основы регулярной армии, сокращены повинности крестьян перед помещиками, основано множество новых школ и высших учебных заведений, но главное – упорядочена система государственного управления. Мария Терезия попыталась вернуть и Силезию, ради чего ввязалась в Семилетнюю войну (1756-1763), но без успеха.В 1765 году умер тихий и бесцветный Франц Стефан. Иосиф II был провозглашён германским императором и соправителем Марии Терезии. На деле он получил лишь ограниченные полномочия, главным образом в военной и дипломатической сферах. Иосиф II был одним из инициаторов участия Австрии в первом разделе Польши, чему поначалу сопротивлялась Мария Терезия.Императрица считала "неблагородным" унижение слабой и беспомощной Речи Посполитой тремя могущественными соседями – Россией, Австрией и Пруссией. Иосиф же полагал, что расширение границ империи в её интересах.В результате первого раздела Польши Габсбурги получили примерно половину Краковского и Сандомирского воеводств Речи Посполитой, а также большую часть Русского воеводства (ныне Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области). На этой территории 4 октября 1772 года была создана новая провинция Австрии – королевство Галиции и Лодомерии (от "Галичина и Владимирия", то есть Галичина и Волынь). Центром королевства стал Львов, получивший новое имя – Лемберг.Короли Венгрии ещё с 1189 года имели также титул королей Галиции и Лодомерии (это было подтверждено Папой Римским), оставшийся за ними и после аннексии Галицко-Волынского княжества Польшей.Российская императрица очень не хотела отдавать Австрии "Червонную Русь", как называли тогда в Санкт-Петербурге Галичину, тем более, что её территория с 1768 года находилась под контролем русских войск. Но Екатерина II вынуждена уступить настойчивым просьбам прусского короля Фридриха II.Первым императорским наместником Галиции и Лодомерии стал граф Антон фон Перген. Он прослужил на этом пост всего 10 месяцев, успев за это время составить "Мемориал" – подробное описание края, который является единственным подобным документом тех времён.Иосиф II, присоединив Галицию, почти сразу начал обдумывать план присоединения к Австрии части северной Молдавии. Кроме необходимости обеспечить улучшение коммуникации внутри Австрии, этот регион рассматривался, по словам канцлера графа фон Кауниц-Ритберга, как ключ к Молдавии в стратегическом движении на Константинополь.Для сбора информации в северную Молдавию уже в 1773 году направились экспедиции капитана австрийского генштаба Фридриха фон Мига и полковника Карла фон Энценберга. Также изучалась история края, чем занимались полковник Зегер, историк Гормайер и другие. Претензии на Северную Молдавию обосновывалось тем, что этот край когда-то был частью Покутья, то есть находился в составе Галицко-Волынского княжества.Стратегия заключалась в том, чтобы ввести на эту территорию австрийские войска сразу после вывода оттуда русской армии, то есть поставив Турцию перед фактом. Отношения между Австрией и Россией в это время значительно улучшились, поскольку Австрия выступила посредником во время ведения переговоров и заключения Кючук-Кайнарджийского мира, подписанного в июле 1774 года.Австрийцы установили контакт непосредственно с командующим русской армией графом Петром Румянцевым. Чтобы тот не медлил с выводом войск, ему вручили 6 тысяч дукатов и украшенную бриллиантами табакерку. Как только русские войска покинули край, был издан приказ о вступлении австрийских подразделений в Северную Молдавию. 31 августа 1774 года австрийские войска заняли Черновцы, а к середине октября оккупация края завершилась полностью.Санкт-Петербург никак не отреагировал на этот захват. Турция протестовала, но эти протесты были формальными, потому что начинать новую войну против сильного европейского государства в тех условиях Порта была не в состоянии.Переговоры между Австрией и Турцией начались в апреле 1775 года, и завершились заключением в этом же месяце предварительного договора о передаче части Северной Молдавии Австрии. Основная конвенция была подписана в Константинополе 7 мая. В ней отмечалось, что Турция передает Австрии территорию, которая с одной стороны ограничивалась Днестром, Покутьем и Трансильванией, а с другой стороны граничила с Хотинской райей.Передаваемую территорию сами турки назвали "Буковина", её начала использовать и австрийская военная администрация. Позже был создан "дистрикт Буковина" в составе королевства Галиция и Лодомерия, он стал девятнадцатым дистриктом новой провинции.Присоединение к Австрии территорий бывших Речи Посполитой и Османской империи, значительно отставших в развитии от остальных владений Габсбургов, лишь укрепили Иосифа II в мысли о необходимости масштабных модернизационных реформ. Их план он стал готовить сразу же после коронации, но осуществлять начал только после смерти Марии Терезии в ноябре 1780 года.Реформы Иосифа II были последовательным выражением системы "просвещённого абсолютизма". Император следовал старой австрийской традиции укрепления внешнего и внутреннего могущества государства, бюрократической централизации, объединения разноплеменного состава монархии, попрания средневековых феодальных вольностей и подчинения церкви государству.Решительная ломка старых порядков началась с Патента о веротерпимости от 13 октября 1781 года. Католическая церковь продолжала оставаться государственной, но разрешался переход в евангелическую веру и в православие, признавалось и иудейство. При этом было закрыто подавляющее большинство монастырей (как католических, так и православных и униатских). Их имущество было продано, а земли переданы в контролируемый государством религиозный фонд. Из него платили зарплату священникам, которые фактически стали государственными служащими.При этом Иосиф II продолжил усилия своей матери по превращению униатской церкви, пребывавшей на вторых ролях в Речи Посполитой, в привычную ныне греко-католическую. Собственно, название "греко-католической" эта конфессия получила именно при Марии Терезии, которая в 1773-м передала ей бывшее иезуитское общежитие с часовней в центре Вены. Там через год была открыта государственная семинария для греко-католического духовенства. В свою очередь, Иосиф II в 1783 году открыл для греко-католиков государственную духовную семинарию во Львове, которая до 1939 года была их главным учебным заведением.Ещё одним важных шагов императора стало освобождение крестьян. 1 ноября 1781 года Иосиф II подписал Патент о собственности, согласно которому крепостные превращались в полноправных подданных императора – лично свободных, пользовавшихся равенством перед судом и основными гражданскими правами. Первоначально патент действовал лишь в Богемии, Моравии и Галиции, но затем был распространен и на другие земли Габсбургов. Хотя фактически крестьянские повинности сохранились вплоть до революции 1848 года, однако вследствие реформ Иосифа II они значительно сократились.Император также попытался провести земельную и налоговую реформы, но, натолкнувшись на жёсткое сопротивление помещиков, сдал назад. Более удачными оказались административные преобразования. Их смыслом и целью была дальнейшая централизация монархии, её окончательное превращение в единое государство.Реформы Иосифа II сделали австрийский государственный аппарат куда более мощным и эффективным, создали предпосылки для его превращения в настоящую опору монархии, каковой он оставался до самого конца правления Габсбургов. Многие решения Иосифа II действовали до 1848 года, а некоторые – даже до конца Дунайской монархии в 1918-м.При Иосифе II чиновники стали носителями духа австрийского государственного патриотизма, который сохранился и развился в XIX столетии. Это было сознание принадлежности к созданному Габсбургами мультиэтничному и наднациональному государству (с 1804 – Австрийской империи, с 1867 – дуалистической Австро-Венгрии), преданности этому государству и правящей династии.Таково было психологическое содержание понятия "австриец" в габсбургской интерпретации. Именно такими австрийцами впоследствии ощущали себя как видные государственные деятели, так и рядовые чиновники, чье этническое происхождение было очень пёстрым. В особенности – в Галичине и выделенной в 1848 году в отдельную провинцию Буковине, которые стали частью Австрии благодаря Иосифу II.
Иосиф II: сделать Австрию великой снова

© Открытый источникА. Марон "Император Иосиф II", 1775 год
А. Марон Император Иосиф II, 1775 год
13 марта 1741 года родился будущий австрийский император Иосиф II. Именно он убедил свою мать Марию-Терезию присоединить к империи Галичину и Буковину, а позже начал с этих земель реформы
Иосиф фон Габсбург-Лотарингский был, наверное, самым желанным принцем в истории габсбургской династии. Его рождение в марте 1741 года было воспринято родителями младенца, Марией Терезией фон Габсбург и Францем Стефаном Лотарингским, а также венским двором и народом, как добрый знак свыше.
Мария Терезия (1717-1780) была старшей дочерью императора Карла VI – последнего мужского потомка древней династии Габсбургов, представители которой с 1438 года занимали трон "Священной Римской империи Германской нации" и одновременно носили множество других королевских корон, герцогских и графских венцов.
Сам по себе императорский титул не давал реальной власти, поскольку большие и малые германские государи давно уже вели достаточно самостоятельную политику, однако он обеспечивал дому Габсбургов дополнительный блеск и величие, так как формально император считался первым среди монархов европейского Запада.
Подлинной же властью Габсбурги располагали в своих наследственных владениях, включавших Австрию и Венгрию (которые тогда были куда больше, чем ныне), Богемию и Моравию (теперь Чехия), Силезию (ныне часть Германии и Польши), часть Северной Италии и даже территорию нынешних Бельгии и Люксембурга.
Поскольку у Карла VI не было сыновей, он издал Прагматическую санкцию – документ, который закреплял наследственные земли династии за Марией Терезией и её потомством. Императорская дипломатия добилась того, что Прагматическую санкцию признали почти все европейские державы. Однако не успел император Карл отойти в мир иной, как началась война за австрийское наследство (1740-1748), в которой Марии Терезии с большим трудом удалось отстоять большинство своих земель (кроме Силезии, которая почти вся досталась Пруссии).
Мария Терезия была энергичной государыней и осуществила многие важные преобразования. При ней были заложены основы регулярной армии, сокращены повинности крестьян перед помещиками, основано множество новых школ и высших учебных заведений, но главное – упорядочена система государственного управления. Мария Терезия попыталась вернуть и Силезию, ради чего ввязалась в Семилетнюю войну (1756-1763), но без успеха.
В 1765 году умер тихий и бесцветный Франц Стефан. Иосиф II был провозглашён германским императором и соправителем Марии Терезии. На деле он получил лишь ограниченные полномочия, главным образом в военной и дипломатической сферах. Иосиф II был одним из инициаторов участия Австрии в первом разделе Польши, чему поначалу сопротивлялась Мария Терезия.
Императрица считала "неблагородным" унижение слабой и беспомощной Речи Посполитой тремя могущественными соседями – Россией, Австрией и Пруссией. Иосиф же полагал, что расширение границ империи в её интересах.
В результате первого раздела Польши Габсбурги получили примерно половину Краковского и Сандомирского воеводств Речи Посполитой, а также большую часть Русского воеводства (ныне Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области). На этой территории 4 октября 1772 года была создана новая провинция Австрии – королевство Галиции и Лодомерии (от "Галичина и Владимирия", то есть Галичина и Волынь). Центром королевства стал Львов, получивший новое имя – Лемберг.
Короли Венгрии ещё с 1189 года имели также титул королей Галиции и Лодомерии (это было подтверждено Папой Римским), оставшийся за ними и после аннексии Галицко-Волынского княжества Польшей.
Российская императрица очень не хотела отдавать Австрии "Червонную Русь", как называли тогда в Санкт-Петербурге Галичину, тем более, что её территория с 1768 года находилась под контролем русских войск. Но Екатерина II вынуждена уступить настойчивым просьбам прусского короля Фридриха II.
Первым императорским наместником Галиции и Лодомерии стал граф Антон фон Перген. Он прослужил на этом пост всего 10 месяцев, успев за это время составить "Мемориал" – подробное описание края, который является единственным подобным документом тех времён.
Иосиф II, присоединив Галицию, почти сразу начал обдумывать план присоединения к Австрии части северной Молдавии. Кроме необходимости обеспечить улучшение коммуникации внутри Австрии, этот регион рассматривался, по словам канцлера графа фон Кауниц-Ритберга, как ключ к Молдавии в стратегическом движении на Константинополь.
Для сбора информации в северную Молдавию уже в 1773 году направились экспедиции капитана австрийского генштаба Фридриха фон Мига и полковника Карла фон Энценберга. Также изучалась история края, чем занимались полковник Зегер, историк Гормайер и другие. Претензии на Северную Молдавию обосновывалось тем, что этот край когда-то был частью Покутья, то есть находился в составе Галицко-Волынского княжества.
Стратегия заключалась в том, чтобы ввести на эту территорию австрийские войска сразу после вывода оттуда русской армии, то есть поставив Турцию перед фактом. Отношения между Австрией и Россией в это время значительно улучшились, поскольку Австрия выступила посредником во время ведения переговоров и заключения Кючук-Кайнарджийского мира, подписанного в июле 1774 года.
Австрийцы установили контакт непосредственно с командующим русской армией графом Петром Румянцевым. Чтобы тот не медлил с выводом войск, ему вручили 6 тысяч дукатов и украшенную бриллиантами табакерку. Как только русские войска покинули край, был издан приказ о вступлении австрийских подразделений в Северную Молдавию. 31 августа 1774 года австрийские войска заняли Черновцы, а к середине октября оккупация края завершилась полностью.
Санкт-Петербург никак не отреагировал на этот захват. Турция протестовала, но эти протесты были формальными, потому что начинать новую войну против сильного европейского государства в тех условиях Порта была не в состоянии.
Переговоры между Австрией и Турцией начались в апреле 1775 года, и завершились заключением в этом же месяце предварительного договора о передаче части Северной Молдавии Австрии. Основная конвенция была подписана в Константинополе 7 мая. В ней отмечалось, что Турция передает Австрии территорию, которая с одной стороны ограничивалась Днестром, Покутьем и Трансильванией, а с другой стороны граничила с Хотинской райей.
Передаваемую территорию сами турки назвали "Буковина", её начала использовать и австрийская военная администрация. Позже был создан "дистрикт Буковина" в составе королевства Галиция и Лодомерия, он стал девятнадцатым дистриктом новой провинции.
Присоединение к Австрии территорий бывших Речи Посполитой и Османской империи, значительно отставших в развитии от остальных владений Габсбургов, лишь укрепили Иосифа II в мысли о необходимости масштабных модернизационных реформ. Их план он стал готовить сразу же после коронации, но осуществлять начал только после смерти Марии Терезии в ноябре 1780 года.
Реформы Иосифа II были последовательным выражением системы "просвещённого абсолютизма". Император следовал старой австрийской традиции укрепления внешнего и внутреннего могущества государства, бюрократической централизации, объединения разноплеменного состава монархии, попрания средневековых феодальных вольностей и подчинения церкви государству.
Решительная ломка старых порядков началась с Патента о веротерпимости от 13 октября 1781 года. Католическая церковь продолжала оставаться государственной, но разрешался переход в евангелическую веру и в православие, признавалось и иудейство. При этом было закрыто подавляющее большинство монастырей (как католических, так и православных и униатских). Их имущество было продано, а земли переданы в контролируемый государством религиозный фонд. Из него платили зарплату священникам, которые фактически стали государственными служащими.
При этом Иосиф II продолжил усилия своей матери по превращению униатской церкви, пребывавшей на вторых ролях в Речи Посполитой, в привычную ныне греко-католическую. Собственно, название "греко-католической" эта конфессия получила именно при Марии Терезии, которая в 1773-м передала ей бывшее иезуитское общежитие с часовней в центре Вены. Там через год была открыта государственная семинария для греко-католического духовенства. В свою очередь, Иосиф II в 1783 году открыл для греко-католиков государственную духовную семинарию во Львове, которая до 1939 года была их главным учебным заведением.
Ещё одним важных шагов императора стало освобождение крестьян. 1 ноября 1781 года Иосиф II подписал Патент о собственности, согласно которому крепостные превращались в полноправных подданных императора – лично свободных, пользовавшихся равенством перед судом и основными гражданскими правами. Первоначально патент действовал лишь в Богемии, Моравии и Галиции, но затем был распространен и на другие земли Габсбургов. Хотя фактически крестьянские повинности сохранились вплоть до революции 1848 года, однако вследствие реформ Иосифа II они значительно сократились.
Император также попытался провести земельную и налоговую реформы, но, натолкнувшись на жёсткое сопротивление помещиков, сдал назад. Более удачными оказались административные преобразования. Их смыслом и целью была дальнейшая централизация монархии, её окончательное превращение в единое государство.
Реформы Иосифа II сделали австрийский государственный аппарат куда более мощным и эффективным, создали предпосылки для его превращения в настоящую опору монархии, каковой он оставался до самого конца правления Габсбургов. Многие решения Иосифа II действовали до 1848 года, а некоторые – даже до конца Дунайской монархии в 1918-м.
При Иосифе II чиновники стали носителями духа австрийского государственного патриотизма, который сохранился и развился в XIX столетии. Это было сознание принадлежности к созданному Габсбургами мультиэтничному и наднациональному государству (с 1804 – Австрийской империи, с 1867 – дуалистической Австро-Венгрии), преданности этому государству и правящей династии.
Таково было психологическое содержание понятия "австриец" в габсбургской интерпретации. Именно такими австрийцами впоследствии ощущали себя как видные государственные деятели, так и рядовые чиновники, чье этническое происхождение было очень пёстрым. В особенности – в Галичине и выделенной в 1848 году в отдельную провинцию Буковине, которые стали частью Австрии благодаря Иосифу II.
