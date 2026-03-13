Главное за ночь 13 марта - 13.03.2026 Украина.ру
Главное за ночь 13 марта
Главное за ночь 13 марта
США признают, что без российской нефти энергорынок нестабилен. Об этом и других событиях рассказал 13 марта телеграм-канал Украина.ру
🟥 США, снимая ограничения с российской нефти, фактически признают, что без нее глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Он уточнил, что снятие ограничений США коснется 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите.🟥 Почти 60 человек пострадали из-за ракетной атаки по северу Израиля, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на службу медпомощи.🟥 Один из французских солдат, пострадавших при налете беспилотников на базу в Ираке, скончался, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.В инциденте на военной базе в иракской провинции Эрбиль были ранены шестеро французских военных. 🟥 В КСИР призвали граждан арабских стран передавать им данные о местоположении американских солдат, сообщает иранское агентство Tasnim.🟥 США не видят никаких признаков того, что Россия оказывает поддержку Ирану, сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.🟥 ЕС рассматривает возможность смягчения правил регулирования выбросов углерода и государственной помощи для снижения цен на энергию.🟥 За ночь цены на нефть выросли более чем на 10 процентов, стоимость сырой нефти составляет 96,5 доллара, а нефти марки Brent — 101,5 доллара.О других событиях - в материале Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
США признают, что без российской нефти энергорынок нестабилен. Об этом и других событиях рассказал 13 марта телеграм-канал Украина.ру
🟥 США, снимая ограничения с российской нефти, фактически признают, что без нее глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он уточнил, что снятие ограничений США коснется 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите.
🟥 Почти 60 человек пострадали из-за ракетной атаки по северу Израиля, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на службу медпомощи.
🟥 Один из французских солдат, пострадавших при налете беспилотников на базу в Ираке, скончался, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
В инциденте на военной базе в иракской провинции Эрбиль были ранены шестеро французских военных.
🟥 В КСИР призвали граждан арабских стран передавать им данные о местоположении американских солдат, сообщает иранское агентство Tasnim.
🟥 США не видят никаких признаков того, что Россия оказывает поддержку Ирану, сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
🟥 ЕС рассматривает возможность смягчения правил регулирования выбросов углерода и государственной помощи для снижения цен на энергию.
🟥 За ночь цены на нефть выросли более чем на 10 процентов, стоимость сырой нефти составляет 96,5 доллара, а нефти марки Brent — 101,5 доллара.
О других событиях - в материале Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
