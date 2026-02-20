https://ukraina.ru/20260220/itogi-200226-ukrainki-v-faylakh-epshteyna-voyna-na-blizhnem-vostoke-i-peregovory-v-tupike-1075905392.html
Итоги 20.02.26: украинки в файлах Эпштейна, война на Ближнем Востоке и переговоры в тупике
Итоги 20.02.26: украинки в файлах Эпштейна, война на Ближнем Востоке и переговоры в тупике - 20.02.2026 Украина.ру
Итоги 20.02.26: украинки в файлах Эпштейна, война на Ближнем Востоке и переговоры в тупике
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: международные переговоры по Украине вновь оказались в центре внимания. Владимир Зеленский заявил о якобы провале... Украина.ру, 20.02.2026
2026-02-20T19:07
2026-02-20T19:07
2026-02-20T19:07
видео
сша
ближний восток
украина
джеффри эпштейн
владимир зеленский
дональд трамп
совет мира
международные отношения
международная политика
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: международные переговоры по Украине вновь оказались в центре внимания. Владимир Зеленский заявил о якобы провале переговоров и поручил готовиться к продолжению войны еще несколько лет. В США обсуждают перспективы созданного Трампом Совета мира. Автор монографии "Трампизм в Америке. Полдень консерватора", автор телеграм-канала "Политэкономика момента", сотрудник НИУ ВШЭ — Георгий Асатрян объяснит, какие задачи ставит новая площадка и способна ли она стать альтернативой традиционным международным институтам. Также в фокусе — рост напряженности вокруг Ирана. Политолог-американист Малек Дудаков оценит вероятность ограниченного удара США и риски региональной эскалации. Кроме того, в выпуске — новые детали скандального расследования о возможной причастности украинской модели к вербовке девушек для финансиста Эпштейна.
сша
ближний восток
украина
иран
видео, сша, ближний восток, украина, джеффри эпштейн, владимир зеленский, дональд трамп, совет мира, международные отношения, международная политика, новости переговоров, переговоры, итоги переговоров, переговоры по украине 2026, война, иран, ситуация на украине, видео
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: международные переговоры по Украине вновь оказались в центре внимания. Владимир Зеленский заявил о якобы провале переговоров и поручил готовиться к продолжению войны еще несколько лет.
В США обсуждают перспективы созданного Трампом Совета мира. Автор монографии "Трампизм в Америке. Полдень консерватора", автор телеграм-канала "Политэкономика момента", сотрудник НИУ ВШЭ — Георгий Асатрян объяснит, какие задачи ставит новая площадка и способна ли она стать альтернативой традиционным международным институтам.
Также в фокусе — рост напряженности вокруг Ирана. Политолог-американист Малек Дудаков оценит вероятность ограниченного удара США и риски региональной эскалации.
Кроме того, в выпуске — новые детали скандального расследования о возможной причастности украинской модели к вербовке девушек для финансиста Эпштейна.