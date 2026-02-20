Итоги 20.02.26: украинки в файлах Эпштейна, война на Ближнем Востоке и переговоры в тупике - 20.02.2026 Украина.ру
Итоги 20.02.26: украинки в файлах Эпштейна, война на Ближнем Востоке и переговоры в тупике
Итоги 20.02.26: украинки в файлах Эпштейна, война на Ближнем Востоке и переговоры в тупике
Итоги 20.02.26: украинки в файлах Эпштейна, война на Ближнем Востоке и переговоры в тупике
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: международные переговоры по Украине вновь оказались в центре внимания. Владимир Зеленский заявил о якобы провале...
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: международные переговоры по Украине вновь оказались в центре внимания. Владимир Зеленский заявил о якобы провале переговоров и поручил готовиться к продолжению войны еще несколько лет. В США обсуждают перспективы созданного Трампом Совета мира. Автор монографии "Трампизм в Америке. Полдень консерватора", автор телеграм-канала "Политэкономика момента", сотрудник НИУ ВШЭ — Георгий Асатрян объяснит, какие задачи ставит новая площадка и способна ли она стать альтернативой традиционным международным институтам. Также в фокусе — рост напряженности вокруг Ирана. Политолог-американист Малек Дудаков оценит вероятность ограниченного удара США и риски региональной эскалации. Кроме того, в выпуске — новые детали скандального расследования о возможной причастности украинской модели к вербовке девушек для финансиста Эпштейна.
Итоги 20.02.26: украинки в файлах Эпштейна, война на Ближнем Востоке и переговоры в тупике

19:07 20.02.2026
 
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: международные переговоры по Украине вновь оказались в центре внимания. Владимир Зеленский заявил о якобы провале переговоров и поручил готовиться к продолжению войны еще несколько лет.
В США обсуждают перспективы созданного Трампом Совета мира. Автор монографии "Трампизм в Америке. Полдень консерватора", автор телеграм-канала "Политэкономика момента", сотрудник НИУ ВШЭ — Георгий Асатрян объяснит, какие задачи ставит новая площадка и способна ли она стать альтернативой традиционным международным институтам.
Также в фокусе — рост напряженности вокруг Ирана. Политолог-американист Малек Дудаков оценит вероятность ограниченного удара США и риски региональной эскалации.
Кроме того, в выпуске — новые детали скандального расследования о возможной причастности украинской модели к вербовке девушек для финансиста Эпштейна.
