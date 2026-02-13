https://ukraina.ru/20260213/oblomki-rukhnuli-u-zhilykh-domov-pvo-nochyu-sbila-pochti-60-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1075583260.html
Обломки рухнули у жилых домов. ПВО ночью сбила почти 60 вражеских дронов над Россией
Обломки рухнули у жилых домов. ПВО ночью сбила почти 60 вражеских дронов над Россией - 13.02.2026 Украина.ру
Обломки рухнули у жилых домов. ПВО ночью сбила почти 60 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 58 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны, передает 13 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-13T07:22
2026-02-13T07:22
2026-02-13T07:32
сво
спецоперация
волгоградская область
россия
курская область
андрей бочаров
украина.ру
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 43 дрона уничтожили над территорией Волгоградской области, 12 – над Ростовской, два над Курской областью и один над Крымом. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что отражение воздушной атаки в регионе продолжается. Ночью и утром уничтожены БПЛА в шести районах - Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что противник атакует жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры региона. Он поручил оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения.Подробнее об атаках - в материале Силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Волгоградскую область, среди раненых ребёнок на сайте Украина.ру.
волгоградская область
россия
курская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, волгоградская область, россия, курская область, андрей бочаров, украина.ру, минобороны
СВО, Спецоперация, Волгоградская область, Россия, Курская область, Андрей Бочаров, Украина.ру, Минобороны
Обломки рухнули у жилых домов. ПВО ночью сбила почти 60 вражеских дронов над Россией
07:22 13.02.2026 (обновлено: 07:32 13.02.2026)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 58 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны, передает 13 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них 43 дрона уничтожили над территорией Волгоградской области, 12 – над Ростовской, два над Курской областью и один над Крымом.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что отражение воздушной атаки в регионе продолжается. Ночью и утром уничтожены БПЛА в шести районах - Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что противник атакует жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры региона.
"В Волгограде зафиксировано падение БПЛА рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы д. 56 и проспекте имени Героев Сталинграда, дом 40. Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. Отмечаются падения обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области", - сказал губернатор.
Он поручил оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения.