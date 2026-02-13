Обломки рухнули у жилых домов. ПВО ночью сбила почти 60 вражеских дронов над Россией - 13.02.2026 Украина.ру
Обломки рухнули у жилых домов. ПВО ночью сбила почти 60 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 58 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны, передает 13 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-13T07:22
2026-02-13T07:32
Из них 43 дрона уничтожили над территорией Волгоградской области, 12 – над Ростовской, два над Курской областью и один над Крымом. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что отражение воздушной атаки в регионе продолжается. Ночью и утром уничтожены БПЛА в шести районах - Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что противник атакует жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры региона. Он поручил оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения.Подробнее об атаках - в материале Силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Волгоградскую область, среди раненых ребёнок на сайте Украина.ру.
Обломки рухнули у жилых домов. ПВО ночью сбила почти 60 вражеских дронов над Россией

07:22 13.02.2026 (обновлено: 07:32 13.02.2026)
 
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 58 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны, передает 13 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них 43 дрона уничтожили над территорией Волгоградской области, 12 – над Ростовской, два над Курской областью и один над Крымом.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что отражение воздушной атаки в регионе продолжается. Ночью и утром уничтожены БПЛА в шести районах - Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что противник атакует жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры региона.
"В Волгограде зафиксировано падение БПЛА рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы д. 56 и проспекте имени Героев Сталинграда, дом 40. Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. Отмечаются падения обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области", - сказал губернатор.
Он поручил оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения.
Подробнее об атаках - в материале Силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Волгоградскую область, среди раненых ребёнок на сайте Украина.ру.
