Обломки рухнули у жилых домов. ПВО ночью сбила почти 60 вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 58 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны, передает 13 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-13T07:22

Из них 43 дрона уничтожили над территорией Волгоградской области, 12 – над Ростовской, два над Курской областью и один над Крымом. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что отражение воздушной атаки в регионе продолжается. Ночью и утром уничтожены БПЛА в шести районах - Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском и Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что противник атакует жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры региона. Он поручил оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения.Подробнее об атаках - в материале Силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Волгоградскую область, среди раненых ребёнок на сайте Украина.ру.

