Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 66 украинских БПЛА над регионами России - 13.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260212/sily-pvo-za-tri-vechernikh-chasa-unichtozhili-66-ukrainskikh-bpla-nad-regionami-rossii-1075577489.html
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 66 украинских БПЛА над регионами России
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 66 украинских БПЛА над регионами России - 13.02.2026 Украина.ру
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 66 украинских БПЛА над регионами России
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 66 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом Минобороны РФ в ночь на 13 февраля сообщает в своём телеграм-канале
2026-02-12T23:58
2026-02-13T00:04
украина.ру
россия
сво
минобороны рф
вс рф
пво
удары
бпла
всу
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 43 вражеских БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области;🟥 20 БПЛА – над территорией Курской области;🟥 Два БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥 Один БПЛА – над территорией Волгоградской области.В период с 12:00 мск до 20:00 мск силы ПВО уничтожили над российскими регионами девять вражеских БПЛА.🟥 Четыре вражеских БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области;🟥 Три БПЛА – над территорией Крыма;🟥 Два БПЛА – над территорией Курской области.Ранее сообщалось, что пять мирных жителей получили ранения в результате очередных ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
курская область
ростовская область
волгоградская область
крым
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, сво, минобороны рф, вс рф, пво, удары, бпла, всу, атака бпла, бпла сегодня, белгородская область, курская область, ростовская область, волгоградская область, крым, вооруженные силы украины, украина, спецоперация
Украина.ру, Россия, СВО, Минобороны РФ, ВС РФ, ПВО, удары, БПЛА, ВСУ, атака БПЛА, БПЛА сегодня, Белгородская область, Курская область, Ростовская область, Волгоградская область, Крым, Вооруженные силы Украины, Украина, Спецоперация

Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 66 украинских БПЛА над регионами России

23:58 12.02.2026 (обновлено: 00:04 13.02.2026)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 66 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом Минобороны РФ в ночь на 13 февраля сообщает в своём телеграм-канале
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 43 вражеских БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области;
🟥 20 БПЛА – над территорией Курской области;
🟥 Два БПЛА – над территорией Белгородской области;
🟥 Один БПЛА – над территорией Волгоградской области.
В период с 12:00 мск до 20:00 мск силы ПВО уничтожили над российскими регионами девять вражеских БПЛА.
🟥 Четыре вражеских БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области;
🟥 Три БПЛА – над территорией Крыма;
🟥 Два БПЛА – над территорией Курской области.
Ранее сообщалось, что пять мирных жителей получили ранения в результате очередных ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияСВОМинобороны РФВС РФПВОударыБПЛАВСУатака БПЛАБПЛА сегодняБелгородская областьКурская областьРостовская областьВолгоградская областьКрымВооруженные силы УкраиныУкраинаСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:05"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы
21:58Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание
21:00Киев без отопления, Одесса без воды, ракеты и БПЛА в регионах России и Украины. Новости к 21.00
20:02Польша освободила от уголовной ответственности наёмников в ВСУ
19:37В Харькове снесли бюст партизану Александру Зубареву
19:31"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту
19:30Новости с Константиновского направления: ВС РФ громят логистику ВСУ
19:24Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
18:41Провальная встреча лидеров ЕС, иноагенты размножились. Новости к этому часу
18:30Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине
18:25Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
18:15СБУ второй день проводит обыски в «Киевтеплоэнерго»
18:15Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля
18:06Скандалов в НАБУ становится больше, реакция на них прежняя
17:53Мэр Конотопа решил надавить на жалость, но не учёл, что его читают местные
17:46Минобороны Украины готовит предложения по уклонистам
17:42Под удар попали гуманитарный штаб и почта: Балицкий — о последствиях обстрела. Главное к этому часу
17:35Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ
17:27"Десять заводов до конца года": Зеленский анонсировал масштабную программу производства дронов в Европе
17:12СК: фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева обвиняются в терроризме
Лента новостейМолния