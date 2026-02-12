https://ukraina.ru/20260212/sily-pvo-za-tri-vechernikh-chasa-unichtozhili-66-ukrainskikh-bpla-nad-regionami-rossii-1075577489.html

Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 66 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО за три вечерних часа уничтожили 66 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом Минобороны РФ в ночь на 13 февраля сообщает в своём телеграм-канале

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 43 вражеских БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области;🟥 20 БПЛА – над территорией Курской области;🟥 Два БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥 Один БПЛА – над территорией Волгоградской области.В период с 12:00 мск до 20:00 мск силы ПВО уничтожили над российскими регионами девять вражеских БПЛА.🟥 Четыре вражеских БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области;🟥 Три БПЛА – над территорией Крыма;🟥 Два БПЛА – над территорией Курской области.Ранее сообщалось, что пять мирных жителей получили ранения в результате очередных ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

