https://ukraina.ru/20260212/mir-k-letu-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1075528283.html

Мир к лету? Украина в международном контексте

Мир к лету? Украина в международном контексте - 12.02.2026 Украина.ру

Мир к лету? Украина в международном контексте

Мировые СМИ активно обсуждают новые сроки, которые американские переговорщики выделили российской и украинской стороне для окончания конфликта – июнь 2026 года

2026-02-12T05:00

2026-02-12T05:00

2026-02-12T05:00

эксклюзив

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065800888_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9bd0561a2db11c03cefd8e021ab8ef11.jpg

Такие требования продиктованы прежде всего внутриполитическими причинами: в ноябре в США пройдут промежуточные выборы, и мирный договор на Украине был бы весомым аргументом в пользу республиканцев.Спорные временные рамкиНасколько реалистично добиться мира к лету, размышляет немецкий Die Welt. По информации издания, украинские и американские переговорщики рассматривают установление режима прекращения огня к весне, а затем проведение на Украине референдума, на котором граждане могли бы высказаться о возможной передаче территорий России в рамках мирного соглашения."Кроме того, после прекращения огня на Украине должны пройти выборы — этого Кремль и администрация Трампа добиваются уже давно. До сих пор проведение выборов блокировали условия военного положения, значит, законодательную базу пришлось бы менять. Зеленский согласился на этот шаг еще в конце 2025 года — под давлением Трампа", - напоминает издание.Поэтому достижение итогового соглашения к лету выглядит крайне амбициозной целью, отмечается в статье.Зеленский не раз говорил, что проведение выборов возможно только после установления перемирия, пишет газета. К тому же для немецких журналистов остается неясным, смогут ли украинцы голосовать на территориях, контролируемых Россией."Наконец, важно и другое: действительно ли Владимир Путин заинтересован в завершении конфликта, что не будет означать мир на условиях, продиктованных Киеву", - отмечают авторы статьи.Главными спорными пунктами на переговорах издание называет "территориальный вопрос", вернее вопрос отвода украинских войск с территорий Донбасса, которые все еще находятся под контролем Киева. По словам немецких журналистов, Зеленский готов к компромиссу, но при этом односторонний отвод войск он исключает.Вторым спорным вопросом газета называет контроль над крупнейшей в Европе атомной электростанции в Энергодаре в Запорожской области."Станция находится на территории, контролируемой Россией. Москва хочет и дальше управлять станцией самостоятельно. Как утверждается, США предлагали взять объект под контроль и снабжать электричеством обе стороны. Решения пока не прослеживается". – говорится в статье.Для российской стороны важна победа в украинском конфликте, полагают авторы издания. Украинская армия в нынешнем состоянии уже не в силах полностью остановить продвижение России, однако по-прежнему способна его замедлить, полагают они.С другой стороны, проблема для Зеленского заключается в том, что на военном уровне он может оказывать на Москву лишь ограниченное давление, подчеркивает газета."Сейчас его военные силы на линии фронта не готовы к крупным наземным контрнаступлениям. При этом западные партнеры почти не поставляют дальнобойные средства, с помощью которых Украина могла бы наносить мощные удары в глубину России, уничтожая, например, оружейные заводы и аэродромы", - отмечается в статье.А пока "нож не у горла", Москва ничего не боится и не будет идти на компромиссы, считают немецкие журналисты.Сомнительный вклад КалласВерховный дипломат Европейского союза Кая Каллас тем временем утверждает, что переговоры при посредничестве США уже давно в тупике. Поэтому она составляет список уступок, на которые, по ее мнению, должна пойти Россия, чтобы обеспечить долгосрочный мир на Украине, пишет Los Angeles Times."ЕС убежден, что Россия не настроена на серьезные переговоры, и сомневается в том, что администрация Трампа отстаивает интересы Европы и Украины, поэтому начал работу над "прочным мирным урегулированием", рассчитывая навязать его Москве", - говорится в публикации издания.Газета цитирует заявление главы европейской дипломатии, в котором выражается благодарность США за их дипломатические усилия, но при этом подчеркивается, что для прочного мира на Украине необходимо согласие европейцев.По словам Каллас, Брюссель может в том числе потребовать от России, чтобы она вернула "похищенных" украинских детей, которых "могут быть тысячи" или ограничить численность своих вооруженных сил по окончании боевых действий."Вопрос не в украинской армии. А в российской. И российских военных расходах. Если они продолжат тратить так много на вооруженные силы, им придется ими снова воспользоваться", — процитировало издание слова Каллас.Проект перечня условий планируется разослать столицам ЕС в ближайшие дни с тем, чтобы обсудить его на встрече министров иностранных дел Евросоюза 23 февраля, отмечает американская газета.Но мир, который обещает Каллас, вряд ли получится таким уж и прочным. Пока глава европейской дипломатии составляет перечень условий, которые нужно предъявить России, в Германии размышляют, как лучше подготовится для будущей войны с Россией.Merkur Online Magazin публикует мнение немецкого вице-адмирала Яна Кистиана Каака, который утверждает, что риск втягивания Германии в войну "высок как никогда".По словам военного, военно-морские силы Германии регистрируют рост агрессивных действий России в Балтийском море на протяжении последних двух лет. Среди них — помехи в работе GPS, саботаж данных и электрических кабелей, а также нарушение воздушного пространства истребителями и беспилотниками, утверждает он.При этом Каак отмечает, что ВМС Германии не хватает людей и техники для отражения надуманной атаки. По его мнению, главными проблемами являются острая нехватка личного состава и многолетние задержки в поставках новой техники.Ключевой проект - фрегат F126, будет готов не ранее 2031 года вместо запланированного 2028-го. В качестве временной меры флот закупает фрегаты MEKO-A200, поскольку, по словам Каака, "нужна сталь на воде, готовая выполнить поставленную задачу".Каак связывает большие надежды с 2026 годом и планируемым введением добровольной военной службы, называя этот год "временем роста и новых начинаний". Параллельно бундесвер проводит учения и уже сократил время реакции на инциденты с 17 до 1 часа в рамках миссии НАТО "Балтийский часовой", пишет издание.Украинское ноу-хауНо так как никакой войны между Германией и Россией нет, проблемы немецкого вице-адмирала остаются пока вымышленными. Другое дело Украина, где нехватка оружия остро ощущается на поле боя. Отсутствие поставок западного вооружения вынудило Киев придумывать собственные аналоги, пишет The Atlantic.Одной из них является украинская система ПВО под названием Sunray — не первое в мире лазерное боевое устройство, отмечается в публикации.Журналисты издания сравнивают проект с комплексом HELIOS, который стоит на вооружении у ВМС США. Военная компания Lockheed Martin создала его за 150 млн долларов по контракту, подписанному еще в 2018 году, напоминает газета. Четыре года спустя первый лазер HELIOS установили на американский эсминец — для защиты от дронов противника."Создатели системы Sunray, о существовании которой ранее не сообщалось, рассказали мне, что собрали свой лазер примерно за два года и потратили на него лишь несколько миллионов долларов. Продавать же систему они рассчитывают по несколько сотен тысяч долларов", - отмечает автор публикации.Украинские разработчики объясняют репортерам издания такую разницу в цене тем, что "американскими компаниями движут деньги", а ими – "необходимость выжить". По их собственному признанию, российские войска успешно уничтожают площадки для производства дронов. Поэтому нужно как можно скорее создавать средства защиты от российских ракет и дронов. И если новые разработки никак не в состоянии навредить российским баллистическим ракетам, они вполне в состоянии помешать российским дронам, утверждает The Atlantic.Единственная проблема в том, что площадки для производства лазерной системы является такой же целью для российских баллистических ракет, как и площадка для производства дронов.Выгодно ли для России заключение перемирия на Украине? Мнение экспертов в материале Татьяны Стоянович "России нужна гарантированная, общепризнанная победа". Перемирия на Украине пока не будет и вот почему

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, нато