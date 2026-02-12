https://ukraina.ru/20260212/sergey-gorbachev-finlyandiya-i-ssha-sozdadut-rossii-problemy-v-arktike-kogda-naklepayut-dostatochno-1075569274.html

Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа"

Нас не должно успокаивать то, что только в нашей стране есть атомные ледоколы. Запад может скооперироваться и создать нам в этом вопросе конкуренцию. Особенно большой опыт в судостроении имеют финны. Они клепают корпуса, а Штаты насыщают их соответствующим оборудованием. Так что и у США в скором времени появится многочисленный ледокольный флот.

2026-02-12T17:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Североатлантический альянс запустил новую миссию под названием "Арктический часовой", направленную на расширение военного присутствия стран НАТО в Арктике- Сергей Павлович, какие угрозы для арктических владений России могут создать страны НАТО?- Прежде всего необходимо отметить, что с каждым годом Северный морской путь приобретает для нас и мирового судоходства все большее значение. Это относится и к Китаю, часть грузов которого идет этим путем. Наша задача – обеспечить стабильность этого маршрута.С правовой точки зрения многие вопросы, которые касались владения нашими северными территориями, после падения Советского Союза ставились под сомнение. В том числе и поэтом на подводном хребте имени Ломоносова в Северном Ледовитом океане российская сторона установила свой вымпел.Этот регион относится к району активного морского плавания Северного флота, в том числе подводных ракетных крейсеров стратегического назначения – части ядерной триады России. И обретение американцами Гренландии ставит эту систему, которая отрабатывалась десятилетиями, под угрозу. США организуют систему обнаружения наших подлодок и контроля над их деятельностью, чтобы в угрожаемый период иметь возможность их уничтожения.В свое время существовала система SOSUS, это Фареро-Исландский противолодочный рубеж, которая препятствовала нашим лодкам выходить в Атлантический океан. Подобного рода система может создаваться в приполярных районах, чтобы контролировать выходы наших подводных лодок из баз. Кроме того, достаточно посмотреть на карту, Гренландия обеспечивает малое подлетное время для нанесения ракетных ударов. То есть можно спрогнозировать развитие событий, при котором такие удары могут быть нанесены по нашей территории через полярные районы. Здесь можно вспомнить и создание немцами в годы войны баз для своих подлодок на Новой Земле и в других полярных районах. Эти наработки тоже учитываются нашим противником.А с учетом того, что странами НАТО стали Швеция и Финляндия, протяженность морской полярной границы увеличилась еще больше. И не в нашу пользу.- Часто говорят о том, что только Россия обладает ледокольным флотом, следовательно возможности западных стран в северных широтах ограничены. Как противник может решить эту проблему?- Подводные ядерные силы действуют независимо от ледокольного флота, деятельность которого направлена на развитие логистики этого края. Но с учетом развития судостроительной промышленности наличие ледоколов у других стран это вопрос времени. Нас не должно успокаивать то, что только в нашей стране есть атомные ледоколы. Запад может скооперироваться и создать нам в этом вопросе конкуренцию. Особенно большой опыт в судостроении имеют финны. Они клепают корпуса, а американцы насыщают их соответствующим оборудованием (Вашингтон и Хельсинки договорились о строительстве 11 ледоколов для американской Береговой охраны в Арктике – ред.). При этом финны сами строят у себя несколько ледоколов и своими технологиями делятся с американцами.Поэтому технический прогресс приведет к тому, что и у Штатов в скором времени появится многочисленный ледокольный флот. Кадровый, технологический и финансовый ресурс у них для этого есть.Да, сейчас мы занимаем лидирующие позиции в области ледоколостроения. Но ранее Советский Союз обладал самым мощным рыболовным флотом в мире. И где он сейчас? Или Черноморское морское пароходство, которое базировалось в Одессе. Где она сейчас? Поэтому нам надо помнить, что у Запада ресурсы очень серьезные. Можно вспомнить и о потенциале Южной Кореи, хотя больше половины мирового тонна строят китайцы. Но и кроме Китая в мире есть кому наклепать железа.- Вернемся к Гренландии. Если американский план по созданию системы обнаружения подлодок осуществится, наши подводники не смогут совершать дальние переходы?- Почему не смогут? Система контроля присутствовала всегда. К примеру, на уже устаревшей системы SOSUS размещались гидролокаторы, соединенные кабельными трассами. Проводилось гидролокационное сонирование толщи морской воды и собранная информация передавалась в центры контроля и боевого управления. Подобные сонары и сейчас установлены на подводных платформах. Мало пишут о том, что у американцев есть система подводных и надводных дронов, которые мониторят пространство Мирового океана. Дополнительные возможности открывает таяние льдов в океане, воздушная и космическая разведка.Мы тоже работаем в этом направлении, создавая малошумные подводные лодки. Скрытность это главный принцип действия подводных сил во все времена. Существуют и методики прорыва таких систем контроля. Например, когда наши лодки заходили через Гибралтар в Средиземное море, применялась тактика прохода под танкерами. Атомная подлодка пристраивалась под днище танкера и шла с его скоростью. Габариты танкера таковы, что лодку не видно. Американцы тоже используют подобные методики. Игра в кошки-мышки идет постоянно.Проблема в том, что российский флот не так многочислен, как советский. Количественный фактор играет здесь большую роль. Нам нужно больше противолодочных сил, кораблей и самолетов.- Береговые ракетные комплексы "Бастион" могут нивелировать количественное превосходство кораблей НАТО?- Комплекс "Бастион" имеет ограниченный круг задач. Это защита военно-морских баз, нанесение поражения противнику на относительно небольших дальностях. То есть это задачи не наступательного характера, а оборонительного. Здесь нужно вести речь о "Посейдонах" и "Буревестниках" для нанесения ударов по противнику в местах его базирования. Самый главный принцип – уничтожить противника до того, как он применил оружие.Например, если авианосец поднял авиацию в воздух, а на современном американском авианосце половина бортов это носители ядерного оружия, то топить его уже не первоочередная цель. Он свою задачу выполнил.Мне посчастливилось в советское время участвовать в наблюдении за американскими авианосцами на корабле непосредственного слежения. Мы встраивались в американский ордер, и как только с палубы авианосца взлетал самолет, докладывали о возрастании угрозы. Сейчас, к сожалению, мы за авианосцами США не следим, потому что таких сил в наличии нет.- Недавно посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что больше всех финансировали поставки американского оружия на Украину в рамках инициативы PURLГермания, Нидерланды и Норвегия. Почему именно эти страны активнее других закупают оружие для Украины?- Я бы добавил сюда Данию и прибалтов. Это почтовые ящики, через которые осуществляются закупки и поставки. Им определена роль хабов и перекупщиков в этом процессе. Белоруссия ведь тоже не имея выхода к морю, торгует морепродуктами. То же самое существует на рынке вооружений.Или другой пример. Поляки активно меняют свой бронетанковый парк на южнокорейский танк K-2. Таким образом, как ни удивительно, Южная Корея стала одним из лидеров по производству бронетехники. Такие вопросы больше понятны, скорее, финансистам, чем оружейникам.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ прижали ВСУ под Купянском-Узловым и не дают им прорваться к Шевченково

Денис Рудометов

