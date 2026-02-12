https://ukraina.ru/20260212/peremirie-kak-lovushka-v-chem-otlichie-mezhdu-ukrainoy-i-blizhnim-vostokom-1075564665.html
Перемирие как ловушка: в чем отличие между Украиной и Ближним Востоком?
Перемирие как ловушка: в чем отличие между Украиной и Ближним Востоком? - 12.02.2026 Украина.ру
Перемирие как ловушка: в чем отличие между Украиной и Ближним Востоком?
На Украине идет тяжелая и системная война против боеспособной армии, а не против разрозненных формирований, заявил изданию Украина.Ру чрезвычайный и полномочный
На Украине идет тяжелая и системная война против боеспособной армии, а не против разрозненных формирований, заявил изданию Украина.Ру чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001-2005) Александр Марьясов.Российская Федерация решает комплексные задачи: окончательное освобождение территорий, которые уже закреплены в Конституции как российские регионы, а также денацификацию и демилитаризацию.
Перемирие как ловушка: в чем отличие между Украиной и Ближним Востоком?
На Украине идет тяжелая и системная война против боеспособной армии, а не против разрозненных формирований, заявил изданию Украина.Ру чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001-2005) Александр Марьясов.
Российская Федерация решает комплексные задачи: окончательное освобождение территорий, которые уже закреплены в Конституции как российские регионы, а также денацификацию и демилитаризацию.