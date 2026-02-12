https://ukraina.ru/20260212/komandir-protivotankovoy-batarei-tanchik-uzh-esli-snaryad-vypuschen-to-ni-avtomat-ni-reb-ot-nego-ne-1075556939.html

Командир противотанковой батареи Танчик: уж если снаряд выпущен, то ни автомат, ни РЭБ от него не спасут

О подготовке артиллеристов, работе в условиях постоянной угрозы FPV-дронов, зимней войне, о доставке орудий на позиции и многом другом изданию Украина.ру рассказал командир противотанковой батареи 5-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 51-й Гвардейской армии в составе группировки войск "Центр", гвардии лейтенант с позывным Танчик

- Что должен уметь артиллерист в 2026 году? Чему пополнение обучаете?- Вновь прибывшие ребята сперва проходят техническую подготовку. То есть изучают ТТХ орудия: масса, дальность полета снаряда, виды снарядов. Их, если что, три вида: кумулятивный, осколочно-фугасный и подкалиберный. Дальше – приведение в боевой порядок, стрельба. Прицельные приспособления, выверка орудия. У нас используются прицел для работы прямой наводкой, панорамный прицел для работы с закрытых позиций, ночной прицел.После этого обучаем перекатываться, то есть менять позиции, работать прямой наводкой, учим инженерному делу: окапывание орудия, маскировка под рельеф. Когда выезжаешь на боевую работу, нужно маскировать орудие в соответствии с той местностью, на которой будешь работать. Либо это одинокий кустик в поле, либо, если находишься посреди жилмассива, используется маскировочная сеть, имитирующая разбитое здание. Плюс – обмениваемся опытом с другими подразделениями. Подсмотрели вот у коллег и тоже делаем для орудий специальные навесы, защищающие от "сбросов" и FPV-дронов. Чтобы и орудие, и личный состав получили минимальные повреждения.- Как строится боевая работа в условиях "грязного" неба?Вот ребята выезжали в Гродовку, работали с закрытых позиций, помогали освобождать город Димитров. Или Мирноград, если по-украински. Там небо, как вы понимаете, "грязное". Работали два расчета. Один в работе, а другой прикрывает. Армия выдала нам специальные средства РЭБ. Их включали во время работы и вражеские БПЛА падали. Ну и сами ребята защищали орудия, если случались налеты FPV-дронов. Не бросали. Потому, что "Рапира", быть может, уже не молода, но это весьма достойное орудие. Снайперская винтовка от мира артиллерии. Если правильно сделана выверка, то второй выстрел всегда попадает в цель. Даже с закрытой позиции, с расстояния в 7 или даже 7,5 км. Это нормальная рабочая дистанция.- Насколько вообще "Рапира" актуальна в современной войне, учитывая ее противотанковый характер и засилье FPV-дронов в непосредственной близости от линии фронта?- Самое сложное в нашей профессии – доставка орудия к переднему краю, а это 6-7 км. Руководство понимает, что у нас рабочий предел – это 7,5 км, а потому дает соответствующие цели. От этого отталкивается, что мы на дистанции выберем позиции, установим орудия и будем работать по целям. Но доставка – это непросто.Стараемся подгадывать под погодные условия. Лучше, конечно, в сильный дождь или в туман. Но зависит от конкретной ситуации. Куда-то лучше заезжать ночью, а если тот же Димитров брать, то на том направлении следовало рассвет ловить. Там сыграла на руку погода. Начался ливень, и мы быстренько завезли орудие.Со вторым орудием пришлось выжидать. Выдвинулись, добрались до промежуточной точки, замаскировали "Рапиру" и стали ждать предрассветных сумерек. Ну, знаете, вот эти минутки, когда еще не рассвело, но уже и не ночь. Мы называем это "зайти по-серому". Вот мы дождались и заскочили. Но, опять же, будем честны: удача тоже свою роль играет. Без нее на войне никуда.- Зима в этом году настоящая: очень холодная и снежная. Насколько я знаю, это серьезно влияет на вашу работу. Расскажете?- Зимой температуры слишком низкие. Вот орудие отработало и в нем собрался конденсат. Он замерзает. Для этого у нас есть паяльные лампы, газовые баллончики с грелками. Отогреваем. В течение 5-10 минут орудие приводится в боевую готовность.А так белые сети используем. И даже на полигон их берем, поскольку время от времени либо ракетная, либо авиационная опасность возникает. Орудие нужно быстро маскировать под местность, чтобы ему было причинено как можно меньше ущерба.- В ситуации, когда и наши танки, и танки противника работают, как правило, с закрытых позиций, "рацион" противотанковой "Рапиры" изменился?- Ну, допустим, на последних задачах, да и в Марьинке, Красногоровке работали во взаимодействии с пехотой, со штурмовыми группами. Либо это застройка, переоборудованная под укрепления, либо укрепрайоны в полях. Все это прекрасно "разбирается" с помощью "Рапиры" и ребята двигаются вперед.Тут, конечно, работать нужно во много раз более осторожно, поскольку огонь ведется в непосредственной близости от своих пехотинцев. Чтобы избежать "дружеского огня", нужно тщательно блюсти все выверки, работать максимально точно.А вообще война сильно изменилась. Она теперь куда более роботизированная. Такие дроны, сякие. FPV-дроны поприжали танки. По ним работать нам приходится редко. Вместе с тем артиллерия менее полезной не стала. От нее и сегодня никуда не уйдешь.Вот дрон по тебе запустили, да? Что делать? Ты его можешь сбить из "стрелкотни", из ружья, можешь воздействовать на него средствами РЭБ, но снаряд, выпущенный из орудия, прилетит в любом случае. Не помогут ни РЭБ, ни автомат, ни ружье. Уже если он полетел, то непременно приземлится в нужной точке. Роботы – это дело хорошее, но в ближайшие десятилетия от артиллерии мы никуда не уйдем.О проблемах, с которыми операторы беспилотников сталкиваются в период зимней кампании - в материале издания Украина.ру Командир расчета ударных БПЛА: Я рекомендую молодым пробовать себя в беспилотном деле - за ним будущее.

