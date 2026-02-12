Антироссийское трио. Кто в Европе потратил больше всех на оружие для Украины - 12.02.2026 Украина.ру
Антироссийское трио. Кто в Европе потратил больше всех на оружие для Украины
Украина продолжает уповать на оружие, которое закупается европейскими странами у США. На днях американцы назвали главных покупателей своего вооружения для ВСУ – это Германия, Нидерланды и Норвегия. Издание Украина.ру объясняет, почему именно эти три государства не жалеют своих денег на войну с Россией украинскими руками
2026-02-12T13:59
2026-02-12T14:31
Украинские военные потребности за европейский счетПосле прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа вопрос поставок оружия для Украины был практически полностью переведен на коммерческие рельсы. Будете платить – будет вам и вооружение.Естественно, своих денег у Киева нет, поэтому оплата идет из европейского кармана. Специально для этого при НАТО была создана инициатива PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Приоритетный список потребностей) – этакий "общак", куда скидываются страны на закупку ракет, военной техники и прочего для украинской армии.К сентябрю прошлого года из средств PURL было оплачено четыре пакета военной помощи, в это же время начались первые поставки. Тогда речь шла преимущественно о ракетах для системы ПВО Patriot и РСЗО HIMARS.Издание Politico писало, что за 2025 год по этой программе было привлечено порядка 5 млрд долларов. В текущем году, как заявлял генсек НАТО Марк Рютте, будет собрано еще 15 млрд.В конце прошлого года украинские власти утверждали, что к инициативе присоединилось более 20 стран, однако не все крупные игроки торопились это сделать. Британия, например, внесла свою долю только на днях. Ее взнос – 150 млн фунтов (204 млн долларов).Скупое расточительство ГерманииСумма, выделяемая Лондоном, весьма внушительна, однако есть и те, кто перекрыл с лихвой эти цифры. Как рассказал недавно посол США при НАТО Мэтью Уитакер, тройку лидеров по затратам на инициативу PURL составляют Германия, Нидерланды и Норвегия.Известно, что ФРГ отстегнула на закупку американского вооружения для Украины 500 млн евро осенью прошлого года и тогда же пообещала поучаствовать в закупке еще одного пакета оружия на 150 млн.Такая прыть со стороны Берлина не удивляет. В российско-украинском конфликте Германия выступает одним из главных сторонников дальнейшего противоборства с РФ. Даже сейчас, когда в Европе раздаются осторожные голоса в пользу возобновления диалога с Москвой, ФРГ продолжает категорически отвергать такую возможность.В августе прошлого года немецкие журналисты подсчитали, сколько всего денег с 2022 года Германия потратила на поддержку Украины: военную, гуманитарную и всякую прочую. Получилось, что за это время набежало около 50,5 млрд евро: 17 млрд – поставки вооружения, 6,7 – "гражданское содействие", 1,9 млрд – бюджетная помощь и т.д.Если изучить официальные финансовые планы Германии на ближайшее время, то до 2027 года Киеву из немецкого бюджета будет выделяться еще порядка 8 млрд евро ежегодно.Понятно, почему Берлин так настойчиво хочет добиться поражения России, помимо прочих важных причин, это еще и способ хоть как-то оправдать столь внушительное спонсорство киевского режима, которое идет в ущерб собственной экономике и сказывается на благополучии рядовых немцев.Воинственные голландские "демократы"Присутствие в этом списке Нидерландов тоже не случайно. Эта европейская страна давно и последовательно движется в антироссийском фарватере и также не скупится на поддержку Украины.Это королевство и вовсе стало первой страной, кто полностью за свой счет профинансировал полноценный пакет военной помощи Украине в рамках PURL. Тогда это обошлось Нидерландам в 500 млн евро. Более того, голландские власти не посчитали лишним отстегнуть Киеву сверху еще 300 млн, которые должны были пойти на восстановление Украины и укрепление ее экономики.В случае Нидерландов важную роль сыграли прошедшие там осенью прошлого года парламентские выборы, победу на которых одержали заядлые либералы и сторонники ЕС из партии "Демократы-66".Вместе со своими партнерами по коалиции они обозначили резкий антироссийский курс. Речь идет не только и не столько про поддержку Украины, но про то, что Запад должен "обязательно нанести России поражение", как говорил в одном из интервью после победы на выборах лидер победившей партии, будущий премьер Роб Йеттен.В программе правительства Нидерландов говорится: "Поэтому мы продолжаем оказывать многолетнюю финансовую и военную поддержку [Украине] и будем и в дальнейшем выступать за использование замороженных российских активов".Там же указывается, что РФ будто бы является "одним из главных источников угроз национальной безопасности страны"."Демократы-66" вообще настроены крайне милитаристски – они хотят довести оборонные расходы страны до уровня в 3,5% ВВП, а еще 1,5% тратить на развитие военно-промышленного комплекса.Норвежский страхЧто касается Норвегии, то она профинансировала закупку оружия для Украины через механизм PURL на 500 млн евро.Из этой страны также регулярно приходят новости с отчетливо антироссийским окрасом. Из последнего – Минобороны Норвегии разослало гражданам тысячи писем с предостережением, что в случае войны личный транспорт населения может быть конфискован на нужды армии.Из той же оперы заявление главного логиста Вооруженных сил Норвегии Андреса Йернберга, который заявил, что королевство находится сейчас в самой опасной ситуации в сфере обороны и безопасности со времен Второй мировой войны.Буквально день назад в интервью газете The Guardian главнокомандующий норвежской армией генерал Эйрик Кристофферсен не исключил, что Россия может напасть на Норвегию. В его изложении это звучит так, что РФ может таким образом обезопасить свой ядерный арсенал, часть которого находится на Кольском полуострове вблизи норвежской границы.Понятно, что сказки о возможном вторжении РФ сочиняют сегодня все европейские страны, которые граничат с Россией – Финляндия, Польша, Прибалтика, поэтому в Норвегии решили не оставаться в этом смысле белой вороной. Это удобный способ поддерживать нужный градус антироссийской истерии в обществе, списывать под "российскую угрозу" собственные провалы и бюджетные траты.О том, как Запад пытается оккупировать Украину военно-дипломатическим путем - в материале издания Украина.ру Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой.
Антироссийское трио. Кто в Европе потратил больше всех на оружие для Украины

13:59 12.02.2026 (обновлено: 14:31 12.02.2026)
 
Павел Котов
Украина продолжает уповать на оружие, которое закупается европейскими странами у США. На днях американцы назвали главных покупателей своего вооружения для ВСУ – это Германия, Нидерланды и Норвегия. Издание Украина.ру объясняет, почему именно эти три государства не жалеют своих денег на войну с Россией украинскими руками
Украинские военные потребности за европейский счет
После прихода к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа вопрос поставок оружия для Украины был практически полностью переведен на коммерческие рельсы. Будете платить – будет вам и вооружение.
Естественно, своих денег у Киева нет, поэтому оплата идет из европейского кармана. Специально для этого при НАТО была создана инициатива PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Приоритетный список потребностей) – этакий "общак", куда скидываются страны на закупку ракет, военной техники и прочего для украинской армии.
К сентябрю прошлого года из средств PURL было оплачено четыре пакета военной помощи, в это же время начались первые поставки. Тогда речь шла преимущественно о ракетах для системы ПВО Patriot и РСЗО HIMARS.
Издание Politico писало, что за 2025 год по этой программе было привлечено порядка 5 млрд долларов. В текущем году, как заявлял генсек НАТО Марк Рютте, будет собрано еще 15 млрд.
В конце прошлого года украинские власти утверждали, что к инициативе присоединилось более 20 стран, однако не все крупные игроки торопились это сделать. Британия, например, внесла свою долю только на днях. Ее взнос – 150 млн фунтов (204 млн долларов).
Скупое расточительство Германии
Сумма, выделяемая Лондоном, весьма внушительна, однако есть и те, кто перекрыл с лихвой эти цифры. Как рассказал недавно посол США при НАТО Мэтью Уитакер, тройку лидеров по затратам на инициативу PURL составляют Германия, Нидерланды и Норвегия.
"Хочу отметить прогресс, которого мы достигли по PURL. Созданный президентом Трампом, PURL позволяет союзникам и партнерам закупать американское вооружение, чтобы поддерживать боеспособность Украины... Хочу отметить трех лидеров PURL: Германию, Нидерланды и Норвегию", - сказал он в своем выступлении перед журналистами.
Известно, что ФРГ отстегнула на закупку американского вооружения для Украины 500 млн евро осенью прошлого года и тогда же пообещала поучаствовать в закупке еще одного пакета оружия на 150 млн.
Такая прыть со стороны Берлина не удивляет. В российско-украинском конфликте Германия выступает одним из главных сторонников дальнейшего противоборства с РФ. Даже сейчас, когда в Европе раздаются осторожные голоса в пользу возобновления диалога с Москвой, ФРГ продолжает категорически отвергать такую возможность.
В августе прошлого года немецкие журналисты подсчитали, сколько всего денег с 2022 года Германия потратила на поддержку Украины: военную, гуманитарную и всякую прочую. Получилось, что за это время набежало около 50,5 млрд евро: 17 млрд – поставки вооружения, 6,7 – "гражданское содействие", 1,9 млрд – бюджетная помощь и т.д.
Если изучить официальные финансовые планы Германии на ближайшее время, то до 2027 года Киеву из немецкого бюджета будет выделяться еще порядка 8 млрд евро ежегодно.
Понятно, почему Берлин так настойчиво хочет добиться поражения России, помимо прочих важных причин, это еще и способ хоть как-то оправдать столь внушительное спонсорство киевского режима, которое идет в ущерб собственной экономике и сказывается на благополучии рядовых немцев.
Воинственные голландские "демократы"
Присутствие в этом списке Нидерландов тоже не случайно. Эта европейская страна давно и последовательно движется в антироссийском фарватере и также не скупится на поддержку Украины.
Это королевство и вовсе стало первой страной, кто полностью за свой счет профинансировал полноценный пакет военной помощи Украине в рамках PURL. Тогда это обошлось Нидерландам в 500 млн евро. Более того, голландские власти не посчитали лишним отстегнуть Киеву сверху еще 300 млн, которые должны были пойти на восстановление Украины и укрепление ее экономики.
В случае Нидерландов важную роль сыграли прошедшие там осенью прошлого года парламентские выборы, победу на которых одержали заядлые либералы и сторонники ЕС из партии "Демократы-66".
Вместе со своими партнерами по коалиции они обозначили резкий антироссийский курс. Речь идет не только и не столько про поддержку Украины, но про то, что Запад должен "обязательно нанести России поражение", как говорил в одном из интервью после победы на выборах лидер победившей партии, будущий премьер Роб Йеттен.
В программе правительства Нидерландов говорится: "Поэтому мы продолжаем оказывать многолетнюю финансовую и военную поддержку [Украине] и будем и в дальнейшем выступать за использование замороженных российских активов".
Там же указывается, что РФ будто бы является "одним из главных источников угроз национальной безопасности страны".
Дмитрий Абзалов интервью - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
11 февраля, 07:00
Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемыЕсли Трамп действительно хочет осуществить сделку по Украине, то это должно произойти быстро. Иначе это не произойдет вообще. Стороны останутся при своих, а это повышает риски эскалации и всего остального
"Демократы-66" вообще настроены крайне милитаристски – они хотят довести оборонные расходы страны до уровня в 3,5% ВВП, а еще 1,5% тратить на развитие военно-промышленного комплекса.
Норвежский страх
Что касается Норвегии, то она профинансировала закупку оружия для Украины через механизм PURL на 500 млн евро.
Из этой страны также регулярно приходят новости с отчетливо антироссийским окрасом. Из последнего – Минобороны Норвегии разослало гражданам тысячи писем с предостережением, что в случае войны личный транспорт населения может быть конфискован на нужды армии.
Из той же оперы заявление главного логиста Вооруженных сил Норвегии Андреса Йернберга, который заявил, что королевство находится сейчас в самой опасной ситуации в сфере обороны и безопасности со времен Второй мировой войны.
Буквально день назад в интервью газете The Guardian главнокомандующий норвежской армией генерал Эйрик Кристофферсен не исключил, что Россия может напасть на Норвегию. В его изложении это звучит так, что РФ может таким образом обезопасить свой ядерный арсенал, часть которого находится на Кольском полуострове вблизи норвежской границы.
Понятно, что сказки о возможном вторжении РФ сочиняют сегодня все европейские страны, которые граничат с Россией – Финляндия, Польша, Прибалтика, поэтому в Норвегии решили не оставаться в этом смысле белой вороной. Это удобный способ поддерживать нужный градус антироссийской истерии в обществе, списывать под "российскую угрозу" собственные провалы и бюджетные траты.
О том, как Запад пытается оккупировать Украину военно-дипломатическим путем - в материале издания Украина.ру Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой.
