Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются сломать энергетику Белгорода, но Россия отвечает им новым УМПБ-5
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
На всех участках Харьковского направления продолжаются боевые действия с разной степенью интенсивности. При этом значительно возросла активность в небе. ВС РФ наносят комбинированные удары по военной и логистической инфраструктуре противника, включая объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной системе, а также по местам размещения украинских подразделений и иностранных наемников.Впервые на фронте ВКС РФ использовали авиабомбу УМПБ-5, изготовленной на базе ФАБ-500. Новый боеприпас содержит полтонны взрывчатки. Он способен вывести из строя хорошо укрепленный пункт управления, замаскированные огневые позиции артиллерии, РСЗО и ПВО, а также бетонные коммуникации противника. Дальность полета этой бомбы выросла на 40-50 км. Теперь она достигает 160-180 км. В результате ее воздушные носители (боевые самолеты) могут работать из нашего глубокого тыла, не входя в зону действия большинства систем ПВО киевского режима. Такой боеприпас становится промежуточным между полноценными ракетами малой дальности и корректируемыми авиабомбами.Точность применения авиабомбы обеспечивает зарекомендовавший себя на других видах дальнобойного оружия навигационный блок "Комета-М12", совмещающий инерциальную и спутниковую навигацию, что делает боеприпас устойчивым к РЭБ и особо опасным для стационарных целей. УМПБ-5 стала чуть длиннее обычной ФАБ, а еще получила увеличенные крылья и реактивный двигатель. Стоит отметить, что широко разрекламированный американский комплекс Patriot имеет дальность действия примерно 150 км. То есть наш самолет при работе по передовой или позициям в ближнем тылу даже не будет попадать в зону его работы. Если же он в нее и попадет, то будет сбрасывать бомбы под прикрытием наших зенитно-ракетных систем.Под плотным огневым прикрытием с воздуха штурмовые подразделения российской армии ведут бои под Купянском и Волчанском. Противник был вытеснен усилиями штурмовых групп из состава 83 мотострелкового полка группировки "Север" из Чугуновки, что позволило нашим армейским подразделениям успешно продвигаться в направлении Хатнего и зачищать лесополосы вокруг Амбарного. Это свидетельствует о том, что узел обороны противника в районе Великого Бурлука становится не менее значимым в решении оперативно-тактических задач российской армии. По сути реализуется замысел по срезанию своеобразного треугольника оборонительных рубежей противника от Волчанска до границы Валуйского района, который граничит с Харьковской областью.В Харьковскую область из-за нехватки личного состава ВСУ, украинское командование стягивает на позиции подразделения пограничников. В район Волчанских Хуторов переброшен 11-й пограничный отряд особого назначения, который уже понес значительные потери в результате эффективной работы авиации и "Солнцепеков". На Купянском направлении подтвержден контроль ВС РФ над Петропавловкой и Куриловкой. На Казачьелопанском участке отмечается высокая активность авиации ВКС РФ. Днём и ночью зафиксированы прилёты авиационных бомб в самой Казачьей Лопани, Турово, Цуповке и Дубовке.Противник продолжает наносить ракетно-дроновые удары по приграничным регионам России. Особенно в Белгородской области, которая непосредственно примыкает к линии боевого соприкосновения. Средства ПВО российской армии выполняют боевые задачи с максимальной нагрузкой. К сожалению, есть серьезные нарушения энергетической и тепловой структуры на объектах в Белгороде, в некоторых районах отсутствует свет и тепло. Последствия ракетных ударов противника оперативно устраняют ремонтные бригады и коммунальщики, в том числе прибывшие аварийные бригады из других регионов России.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
На всех участках Харьковского направления продолжаются боевые действия с разной степенью интенсивности. При этом значительно возросла активность в небе. ВС РФ наносят комбинированные удары по военной и логистической инфраструктуре противника, включая объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной системе, а также по местам размещения украинских подразделений и иностранных наемников.
Впервые на фронте ВКС РФ использовали авиабомбу УМПБ-5, изготовленной на базе ФАБ-500. Новый боеприпас содержит полтонны взрывчатки. Он способен вывести из строя хорошо укрепленный пункт управления, замаскированные огневые позиции артиллерии, РСЗО и ПВО, а также бетонные коммуникации противника. Дальность полета этой бомбы выросла на 40-50 км. Теперь она достигает 160-180 км. В результате ее воздушные носители (боевые самолеты) могут работать из нашего глубокого тыла, не входя в зону действия большинства систем ПВО киевского режима. Такой боеприпас становится промежуточным между полноценными ракетами малой дальности и корректируемыми авиабомбами.
Точность применения авиабомбы обеспечивает зарекомендовавший себя на других видах дальнобойного оружия навигационный блок "Комета-М12", совмещающий инерциальную и спутниковую навигацию, что делает боеприпас устойчивым к РЭБ и особо опасным для стационарных целей. УМПБ-5 стала чуть длиннее обычной ФАБ, а еще получила увеличенные крылья и реактивный двигатель. Стоит отметить, что широко разрекламированный американский комплекс Patriot имеет дальность действия примерно 150 км. То есть наш самолет при работе по передовой или позициям в ближнем тылу даже не будет попадать в зону его работы. Если же он в нее и попадет, то будет сбрасывать бомбы под прикрытием наших зенитно-ракетных систем.
Под плотным огневым прикрытием с воздуха штурмовые подразделения российской армии ведут бои под Купянском и Волчанском. Противник был вытеснен усилиями штурмовых групп из состава 83 мотострелкового полка группировки "Север" из Чугуновки, что позволило нашим армейским подразделениям успешно продвигаться в направлении Хатнего и зачищать лесополосы вокруг Амбарного. Это свидетельствует о том, что узел обороны противника в районе Великого Бурлука становится не менее значимым в решении оперативно-тактических задач российской армии. По сути реализуется замысел по срезанию своеобразного треугольника оборонительных рубежей противника от Волчанска до границы Валуйского района, который граничит с Харьковской областью.
В Харьковскую область из-за нехватки личного состава ВСУ, украинское командование стягивает на позиции подразделения пограничников. В район Волчанских Хуторов переброшен 11-й пограничный отряд особого назначения, который уже понес значительные потери в результате эффективной работы авиации и "Солнцепеков". На Купянском направлении подтвержден контроль ВС РФ над Петропавловкой и Куриловкой. На Казачьелопанском участке отмечается высокая активность авиации ВКС РФ. Днём и ночью зафиксированы прилёты авиационных бомб в самой Казачьей Лопани, Турово, Цуповке и Дубовке.
Противник продолжает наносить ракетно-дроновые удары по приграничным регионам России. Особенно в Белгородской области, которая непосредственно примыкает к линии боевого соприкосновения. Средства ПВО российской армии выполняют боевые задачи с максимальной нагрузкой. К сожалению, есть серьезные нарушения энергетической и тепловой структуры на объектах в Белгороде, в некоторых районах отсутствует свет и тепло. Последствия ракетных ударов противника оперативно устраняют ремонтные бригады и коммунальщики, в том числе прибывшие аварийные бригады из других регионов России.