Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются сломать энергетику Белгорода, но Россия отвечает им новым УМПБ-5 - 10.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260210/1075457429.html
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются сломать энергетику Белгорода, но Россия отвечает им новым УМПБ-5
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются сломать энергетику Белгорода, но Россия отвечает им новым УМПБ-5 - 10.02.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются сломать энергетику Белгорода, но Россия отвечает им новым УМПБ-5
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-02-10T12:22
2026-02-10T12:22
эксклюзив
спецоперация
россия
белгород
волчанск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
вкс
авиабомбы
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png
На всех участках Харьковского направления продолжаются боевые действия с разной степенью интенсивности. При этом значительно возросла активность в небе. ВС РФ наносят комбинированные удары по военной и логистической инфраструктуре противника, включая объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной системе, а также по местам размещения украинских подразделений и иностранных наемников.Впервые на фронте ВКС РФ использовали авиабомбу УМПБ-5, изготовленной на базе ФАБ-500. Новый боеприпас содержит полтонны взрывчатки. Он способен вывести из строя хорошо укрепленный пункт управления, замаскированные огневые позиции артиллерии, РСЗО и ПВО, а также бетонные коммуникации противника. Дальность полета этой бомбы выросла на 40-50 км. Теперь она достигает 160-180 км. В результате ее воздушные носители (боевые самолеты) могут работать из нашего глубокого тыла, не входя в зону действия большинства систем ПВО киевского режима. Такой боеприпас становится промежуточным между полноценными ракетами малой дальности и корректируемыми авиабомбами.Точность применения авиабомбы обеспечивает зарекомендовавший себя на других видах дальнобойного оружия навигационный блок "Комета-М12", совмещающий инерциальную и спутниковую навигацию, что делает боеприпас устойчивым к РЭБ и особо опасным для стационарных целей. УМПБ-5 стала чуть длиннее обычной ФАБ, а еще получила увеличенные крылья и реактивный двигатель. Стоит отметить, что широко разрекламированный американский комплекс Patriot имеет дальность действия примерно 150 км. То есть наш самолет при работе по передовой или позициям в ближнем тылу даже не будет попадать в зону его работы. Если же он в нее и попадет, то будет сбрасывать бомбы под прикрытием наших зенитно-ракетных систем.Под плотным огневым прикрытием с воздуха штурмовые подразделения российской армии ведут бои под Купянском и Волчанском. Противник был вытеснен усилиями штурмовых групп из состава 83 мотострелкового полка группировки "Север" из Чугуновки, что позволило нашим армейским подразделениям успешно продвигаться в направлении Хатнего и зачищать лесополосы вокруг Амбарного. Это свидетельствует о том, что узел обороны противника в районе Великого Бурлука становится не менее значимым в решении оперативно-тактических задач российской армии. По сути реализуется замысел по срезанию своеобразного треугольника оборонительных рубежей противника от Волчанска до границы Валуйского района, который граничит с Харьковской областью.В Харьковскую область из-за нехватки личного состава ВСУ, украинское командование стягивает на позиции подразделения пограничников. В район Волчанских Хуторов переброшен 11-й пограничный отряд особого назначения, который уже понес значительные потери в результате эффективной работы авиации и "Солнцепеков". На Купянском направлении подтвержден контроль ВС РФ над Петропавловкой и Куриловкой. На Казачьелопанском участке отмечается высокая активность авиации ВКС РФ. Днём и ночью зафиксированы прилёты авиационных бомб в самой Казачьей Лопани, Турово, Цуповке и Дубовке.Противник продолжает наносить ракетно-дроновые удары по приграничным регионам России. Особенно в Белгородской области, которая непосредственно примыкает к линии боевого соприкосновения. Средства ПВО российской армии выполняют боевые задачи с максимальной нагрузкой. К сожалению, есть серьезные нарушения энергетической и тепловой структуры на объектах в Белгороде, в некоторых районах отсутствует свет и тепло. Последствия ракетных ударов противника оперативно устраняют ремонтные бригады и коммунальщики, в том числе прибывшие аварийные бригады из других регионов России.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260209/1075429455.html
россия
белгород
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b137af21bc7a1b563a5636d07a811bdf.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, белгород, волчанск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, авиабомбы, энергетика, пво, дроны, артиллерия, рсзо
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Белгород, Волчанск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВКС, авиабомбы, энергетика, ПВО, дроны, артиллерия, РСЗО

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются сломать энергетику Белгорода, но Россия отвечает им новым УМПБ-5

12:22 10.02.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
На всех участках Харьковского направления продолжаются боевые действия с разной степенью интенсивности. При этом значительно возросла активность в небе. ВС РФ наносят комбинированные удары по военной и логистической инфраструктуре противника, включая объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной системе, а также по местам размещения украинских подразделений и иностранных наемников.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Впервые на фронте ВКС РФ использовали авиабомбу УМПБ-5, изготовленной на базе ФАБ-500. Новый боеприпас содержит полтонны взрывчатки. Он способен вывести из строя хорошо укрепленный пункт управления, замаскированные огневые позиции артиллерии, РСЗО и ПВО, а также бетонные коммуникации противника. Дальность полета этой бомбы выросла на 40-50 км. Теперь она достигает 160-180 км. В результате ее воздушные носители (боевые самолеты) могут работать из нашего глубокого тыла, не входя в зону действия большинства систем ПВО киевского режима. Такой боеприпас становится промежуточным между полноценными ракетами малой дальности и корректируемыми авиабомбами.
Точность применения авиабомбы обеспечивает зарекомендовавший себя на других видах дальнобойного оружия навигационный блок "Комета-М12", совмещающий инерциальную и спутниковую навигацию, что делает боеприпас устойчивым к РЭБ и особо опасным для стационарных целей. УМПБ-5 стала чуть длиннее обычной ФАБ, а еще получила увеличенные крылья и реактивный двигатель. Стоит отметить, что широко разрекламированный американский комплекс Patriot имеет дальность действия примерно 150 км. То есть наш самолет при работе по передовой или позициям в ближнем тылу даже не будет попадать в зону его работы. Если же он в нее и попадет, то будет сбрасывать бомбы под прикрытием наших зенитно-ракетных систем.
Под плотным огневым прикрытием с воздуха штурмовые подразделения российской армии ведут бои под Купянском и Волчанском. Противник был вытеснен усилиями штурмовых групп из состава 83 мотострелкового полка группировки "Север" из Чугуновки, что позволило нашим армейским подразделениям успешно продвигаться в направлении Хатнего и зачищать лесополосы вокруг Амбарного. Это свидетельствует о том, что узел обороны противника в районе Великого Бурлука становится не менее значимым в решении оперативно-тактических задач российской армии. По сути реализуется замысел по срезанию своеобразного треугольника оборонительных рубежей противника от Волчанска до границы Валуйского района, который граничит с Харьковской областью.
В Харьковскую область из-за нехватки личного состава ВСУ, украинское командование стягивает на позиции подразделения пограничников. В район Волчанских Хуторов переброшен 11-й пограничный отряд особого назначения, который уже понес значительные потери в результате эффективной работы авиации и "Солнцепеков". На Купянском направлении подтвержден контроль ВС РФ над Петропавловкой и Куриловкой. На Казачьелопанском участке отмечается высокая активность авиации ВКС РФ. Днём и ночью зафиксированы прилёты авиационных бомб в самой Казачьей Лопани, Турово, Цуповке и Дубовке.
Противник продолжает наносить ракетно-дроновые удары по приграничным регионам России. Особенно в Белгородской области, которая непосредственно примыкает к линии боевого соприкосновения. Средства ПВО российской армии выполняют боевые задачи с максимальной нагрузкой. К сожалению, есть серьезные нарушения энергетической и тепловой структуры на объектах в Белгороде, в некоторых районах отсутствует свет и тепло. Последствия ракетных ударов противника оперативно устраняют ремонтные бригады и коммунальщики, в том числе прибывшие аварийные бригады из других регионов России.
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Вчера, 16:58
Военный эксперт Алексей Самойлов: Россия создала три плацдарма, которые позволят окружить ВСУ в СумахЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияБелгородВолчанскГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныВКСавиабомбыэнергетикаПВОдроныартиллерияРСЗО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:44Бунт против ТЦК набирает обороты
14:44Новые отключения света в Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях
14:35Битва за шлем продолжается
14:31"Темная сеть элиты", крах империи Запада, и "файлы Гислейн Максвелл"
14:26Рада понадеялась, что появление Буданова* и Арахамии на переговорах приблизит мир
14:24Задержан еще один соучастник подготовки покушения на генерала Алексеева
14:00Зеленский торгует Крымом, чтобы оттянуть переговоры до выборов США. Хроника событий на 14:00 10 февраля
13:56Уничтожен пункт дислокации подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра"
13:3410 февраля 2026 года, утренний эфир
13:30Трамп признал интересы России, судьба ДСНВ и другие заявления главы МИД РФ
13:21Из элиты в пушечное мясо. Киев расформировал Интернациональный легион ВСУ - СМИ
13:12Генштаб Украины предложил оформлять потери как "самоволку"
12:44Песков подтвердил возобновление контактов между Россией и Францией на техническом уровне
12:33ЕС не отреагировал на предложение РФ гарантировать ненападение на Европу. Главные новости к этому часу
12:249 февраля 2026 года, вечерний эфир
12:22Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются сломать энергетику Белгорода, но Россия отвечает им новым УМПБ-5
12:00ВС РФ освободили крупный населенный пункт в Запорожской области. Главные новости к 12:00
11:31Обморожения, дезертирство, туберкулёз: состоящий из зэков батальон ВСУ не может сражаться за Купянск
11:00Макрон предложил европейским коллегам возобновить диалог с РФ. Главные новости к 11:00
10:24Зеленский развалит страну из-за неумения вести переговоры - британский экс-коммодор
Лента новостейМолния