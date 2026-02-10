https://ukraina.ru/20260210/razvedka-dlya-diktatora-ursuly-za-kem-sobralas-shpionit-glava-evrokomissii-1075471459.html

Разведка для диктатора Урсулы. За кем собралась шпионить глава Еврокомиссии

Внутри ЕС идут скрытые от посторонних глаз баталии вокруг новой внешней разведки, которую хочет создать глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Этот эпизод – еще один штрих в общую картину милитаризации Европы, попытка выбить у пока еще более-менее суверенных стран еще немного полномочий в пользу наднационального центра

Конкуренты из INTCENЕвросоюз – структура без собственной армии, но со своими спецслужбами, точнее спецслужбы эти у каждого государства-члена ЕС свои, но все данные разведок так или иначе стекаются в общий центр, который так и называется – Разведывательный и ситуационный центр (INTCEN).Место в европейской бюрократической системе эта структура занимает не шибко высокое, по сути, это один из многих отделов при Европейской службе внешних связей, которую можно неофициально обозначить как общеевропейское министерство иностранных дел. Сейчас этим ведомством руководит бывший премьер Эстонии Кая Каллас.INTCEN не имеет своей агентурной и шпионской сети, не осуществляет операций "в поле", это скорее набор аналитиков, как правило бывших кадровых разведчиков, которые собирают информацию от спецслужб стран ЕС и на ее основе делают доклады наверх и дают свои рекомендации.В 2012 году численность этой структуры была на уровне 70 человек, надо полагать, что сегодня сотрудников INTCEN должно быть только больше.Теперь же параллельно с Разведывательным и ситуационным центром внутри Евросоюза может появиться новая разведслужба с гораздо более широким функционалом и статусом выше.Сложности средыСливы про этот проект появились осенью прошлого года. В ноябре слухи подтвердили в самом ЕС.По его словам, концепция нового ведомства находится в разработке, поэтому никаких деталей на тот момент не было.Учитывая, что новая разведывательная служба будет административно подчинена Генеральному секретариату, то есть генсеку Еврокомиссии, который лично подчиняется только непосредственно главе ЕК. Иными словами, Урсула фон дер Ляйен хочет заполучить свою карманную разведку.Анонсируется, что эта разведка якобы не будет иметь своих агентов и не планирует проводить операции, сосредоточившись на аналитике.Жалобы на диктатуруБаталии вокруг разведки наложились на тлеющий конфликт авторитарной фон дер Ляйен и эстонки Каллас, которая недовольна, что глава ЕК вмешивается в ее работу. Та, например, заблокировала недавно одно из кадровых назначений, которое пыталась продавить Каллас."Каллас в частном порядке жалуется, что она (фон дер Лейен – ред.) — диктатор, но она мало что может с этим поделать", - цитировало недавно издание Politico неназванного высокопоставленного европейского чиновника.Как писала газета Financial Times со ссылкой на свои источники, против создание новой разведслужбы выступил, понятное дело, INTCEN, а также руководство Европейской службы внешних связей. Отмечается также, что идею даже не стали доводить до всех стран Евросоюза, поэтому наверняка ей будут сопротивляться отдельные государства.Пока Каллас на открытый конфликт с могущественной фон дер Ляйен не идет, слишком не равны силы, уж больно шатки пока позиции экс-премьера Эстонии в европейских властных кабинетах, слишком много недоверия к ней со стороны зубров европейской дипломатии.При этом Politico в своей свежей публикации утверждает, что глухой ропот со стороны противников идеи вынудил главу ЕК пойти на компромисс – новая разведывательная структура все же будет создана, однако INTCEN под контролем Каллас оставит у себя львиную долю полномочий.Так ли обстоит все на самом деле или же это обманный маневр со стороны фон дер Ляйен, будет понятно в ближайшее время.Гайки закручиваютсяНынешняя попытка фон дер Ляйен укрепить свои позиции далеко не первая. Глава Еврокомиссии последовательно расширяет свои полномочия, даже те, которые ранее были в компетенции национальных правительств государств-членов.Так было, например, во время коронавируса, когда ЕК пролоббировала себе право закупать вакцины для всего Евросоюза. Те события аукнулись для фон дер Ляйен годы спустя, когда против нее был подан иск по обвинению в коррупции. Отбиться ей удалось только при помощи Общественной прокуратуры ЕС, которая спустила дело на тормозах.Интересно, что эта прокуратура – еще одна структура, созданная Европейской комиссией, то есть у фон дер Ляйен будет не только подконтрольная прокуратура, но и разведка.В условиях схватки за власть желание фон дер Ляйен иметь при себе собственный силовой аппарат не удивляет. Разумеется, для внутреннего европейского потребления сгодится версия, что все эти телодвижения – ответ на "российскую угрозу", однако в реальности шпионить будут именно за конкурентами и нелояльными элитами по всей Европе.При этом общую милитаризацию и курс на авторитаризм внутри ЕС тоже никто не отменял. Вряд ли кто возьмется сказать, как создание новой разведывательной организации коррелирует с законодательством ЕС и почему вопросы разведки из компетенции государств ползучим образом перетекает в руки фон дер Ляйен.Логичным выглядит и следующий вопрос – до каких пределов может рано или поздно дойти такая сверхцентрализация внутри Евросоюза и во что тогда превратится это объединение в конечном итоге.О будущем Европейского союза - в материале издания Украина.ру "Ночной дозор" в Брюсселе: когда рухнет Евросоюз.

