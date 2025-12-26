https://ukraina.ru/20251226/nochnoy-dozor-v-bryussele-kogda-rukhnet-evrosoyuz-1073659793.html

"Ночной дозор" в Брюсселе: когда рухнет Евросоюз

"Ночной дозор" в Брюсселе: когда рухнет Евросоюз - 27.12.2025 Украина.ру

"Ночной дозор" в Брюсселе: когда рухнет Евросоюз

Встреча в Брюсселе лидеров стран Европы с целью грабежа российских денег завершилась так, как никто не ожидал: страны ЕС "не пришли к единому мнению".

2025-12-26T14:49

2025-12-26T14:49

2025-12-27T04:39

эксклюзив

брюссель

бельгия

россия

люксембург

урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

джорджи мелони

ес

хдс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1b/1073700671_0:0:780:439_1920x0_80_0_0_10dd17f48ee442b0cfc7fa7854ce1dfd.jpg

Вместо "кредита под российские активы" для Украины получился просто кредит, который обозначен как "репарационный", но в итоге будет, видимо, оплачен из фондов ЕС.90 миллиардов евро за два года. Это, конечно, далеко не та сумма, которую предполагалось украсть.Но начавшаяся на "саммите" склока показывает, что и эти деньги будут выделяться не так просто.Даже проценты по кредиту (итоговая сумма - 3 миллиарда евро в год) согласились платить не все.Это событие, которое можно назвать "решающая ночь в Брюсселе", будет иметь, и уже имеет не просто огромные, а тектонические последствия.Новый раскол, новые еретикиДело даже не в том, что грабёж не удался.Внезапно обнажился огромный раскол. Причём такой и так, как никто не ожидал.Против, условно говоря, "немцев и прибалтов" выступил условный "южносредиземноморский союз", с примкнувшей к ним неполной пока "Австро - Венгрией" и совершенно внезапно - Бельгией и Люксембургом.Вот что делает жёсткая позиция России и конечно, животворящий "пинок под зад" от США."Пинок под зад" - и появились "еретики"Без пинка не обошлось, европейские газеты пишут о том, что "из офиса Марко Рубио" звонили многим европейским политикам второго эшелона.И конечно, возникли огромные финансовые и репутационные риски для ЕС из-за позиции России.Россия подала иски в 14 юрисдикций мира.Последствия грабежа для "зоны евро" были бы катастрофическими: страны "глобального Юга", да и США наверняка признали бы нарушение международного права."Вечность - это долго" и пытки от немцев и прибалтовПод непосредственным ударом оказалась бы и Бельгия, и её премьер Барт де Вевер:- Кто верит, что Путин спокойно примет конфискацию российских активов? Москва дала нам понять что в случае захвата Бельгия и лично я будем ощущать последствия вечно. Кажется, это довольно долго, - сообщил журналистам премьер Бельгии.Но выдержать Барту пришлось много чего.По рассказам Виктора Орбана, де Вевера "пронзали калёным железом и разрывали его плоть плоскогубцами" несколько недель.А "поскольку это были немцы, то действовали они профессионально", - подытожил премьер Венгрии.Премьер Латвии Эвика Силиня была выпущена на ринг запугать премьера Бельгии:- Вы рискуете стать второй Венгрией, - слегка поугрожала она Барту.Имелось в виду: если Бельгия откажется отдавать деньги, её "отстранят от принятия решений" в ЕС. Довольно интересный казус, учитывая, что в Брюсселе находится штаб квартира ЕС.Но латышская гиена тоже не смогла запугать бельгийца.Встреча "ночью в Брюсселе" проходила за закрытыми дверями. Журналистов туда, естественно, не допустили.Каждый из присутствующих лидеров государств мог взять с собой только двух-трёх помощников.Поэтому подробности стали известны гораздо позже. А подробности самой встречи - тоже довольно любопытные."Поражение машины ЕС""Колоссальное поражение евробюрократов" - такие заголовки сейчас пестрят в западной прессе."Как Барт победил ЕС машину" (Барт - это Барт де Вевер, премьер Бельгии).И что интересно, всё произошло внезапно для Мерца и Урсулы, которые были главными организаторами грабежа России.Урсула фон дер Ляйен была полностью уверена в успеха своего плана. Не зря она анонсировала: "будем сидеть всю ночь".Предполагалась, видимо, усиленная "порка" несогласных, немного пыток от "инквизиции ЕС", выкручивание рук. И успех!Урсула и Фридрих, соратники по немецкой партии ХДС, были полностью уверены в успехе, иначе не собирали бы "ночную сходку".Всё было продумано. Но даже "55 процентов" согласия собрать не получилось.55 процентовДело в том, что из-за позиции Словакии и Венгрии (а потом и Чехии, и примкнувших к ним Болгарии, внезапно - Мальты (протекторат Великобритании) и конечно, главного европейского "льва" в защите денег России - Бельгии - единогласное решение стало невозможным.И тогда в ЕС нашли лазейку: принять решение подписями 55 процентов стран с 65 процентами населения. И таким образом подавить "малую фронду".Но на "ночной сходке" внезапно обозначилась "новая фронда" в лице Франции и Италии. Именно их лидеров называют "милыми убийцами" соглашения о грабеже денег России."Милые убийцы" плана УрсулыЭммануэль Макрон решительно выступил против, хотя до этого вроде бы политкорректно соглашался.Кстати, 18 миллиардов российских активов находятся во Франции, но Франция даже отказалась сообщить Еврокомиссии, в каких банках лежат деньги. Хе-хе-хе.Высокие, очень высокие отношения! Макрон наверняка опасался наглого грабежа своих банков со стороны Урсулы.Следом за Эммануэлем вдруг выступил премьер Люксембурга. Тоже против. Уточним, что маленькому, но богатому Люксембургу тоже было что терять: 10 миллиардов российских активов - в финансовых учреждениях Люксембурга.А за ними - "добрая" Джорджия Мелони вдруг начала разбирать по пунктам документ, представленный на рассмотрение Урсулой и Фридрихом. Италия тоже против!Это просто неслыханно. Постоянные "враги", Эммануэль Макрон и Джорджия Мелони, выступили единым фронтом.Италия. Франция. Люксембург.И всё! Нет ни 65, ни 55 процентов.Блеснули в темноте брюссельской ночи клыки улыбчивого "еврофюрера" Урсулы фон дер Ляйен.Внезапно присутствующие ясно увидели клык во рту гинеколога. Как у вампиров. В ужасе отшатнулись все, кто это узрел.Обнажил свои "пыточные инструменты" канцлер Германии."Им придётся заплатить", - сообщил "Файнэншл Таймс" "неназванный брюссельский чиновник".Но тщетно. Такое впечатление, что "неназванных брюссельских чиновников" в странах ЕС боятся все меньше.Всё это - признаки тектонического сдвига, раскола внутри ЕС, который начался, конечно, не в эту брюссельскую ночь, а задолго до неё.И кроме "географического разлома", это ещё и большая победа европейских правых. Условно можно назвать их "трампистами" или лидерами, которые готовы защищать свои национальные интересы.Барт, который завтракает шампанскимБезусловный герой произошедшего - премьер Бельгии Барт де Вевер.Барт де Вевер, по образному выражению журналиста Александра Песке, сейчас "наверное, завтракает шампанским, а к обеду переходит на более крепкие напитки".Кто знал до этого времени Бартоломео Альберта Лилиане де Вевера за пределами его страны? Да и в самой Бельгии его положение не было таким уж прочным.Кстати, в Бельгии однажды полтора года вообще не было премьера. Как-то обходились. А когда коалицию всё-таки создали, в 2011 году, туда тогда не взяли как раз партию де Вевера - Фламандский национальный союз.Барт де Вевер - первый премьер Бельгии, который является фламандским националистом.Как известно, Бельгия состоит из двух частей.Это зажиточная северная Фландрия, где проживают фламандцы.И это южная Валлония, в которой проживают в основном французы, это менее богатая часть страны.Барт - лидер националистической фламандской партии, и раньше он активно выступал за отделение "фламандской части" от "валлонской".Поэтому выборы премьера в Бельгии - в определённом смысле, проблема. И борьба партий в парламенте там происходит нешуточная.Но в этот раз, когда премьер объявил в парламенте о своем решении отказать ЕС использовать резервы России, парламент встретил его слова единодушной овацией.Все забыли о былых распрях. Руки прочь! Это "бельгийские деньги"!"Евроклир" и король ФилиппНа самом деле, конечно, это не так, в "Евроклир", где находятся деньги России, среди собственников - 55 процентов частных лиц.27 процентов - у французских фирм, 19 - у бельгийских, 8 процентов - у фирм Новой Зеландии. И ещё множество других пайщиков из разных стран, в том числе США.Все эти пайщики, естественно, были против грабежа российских, но немножко и "их" активов.Многие обозреватели в Европе отмечают также позицию Филиппа, короля Бельгии, который был очевидно солидарен с парламентом. Король публично не высказывался, но мог бы, безусловно, одёрнуть своего премьера. Если бы захотел."Ночной дозор"Кстати, Барт де Вевер по образованию - историк, и занимался как раз освободительным движением Нидерландов.Знаменитая картина Рембрандта "Ночной дозор" написана в эти годы, во время 80-летней войны за независимость от Испании, и воинственные позы мушкетёров - как раз намёк на эту войну.Неужели Бельгия вспомнила славное прошлое и "семнадцать свободных провинций" (туда входила, кстати, и территория нынешнего Люксембурга)?"Вечность - это долго"Но Бельгия защищала не только "свои деньги", или "свой Евроклир" - Бельгия, без шуток, стояла на защите всего ЕС от обрушения и падения.Отказ от конфискации замороженных российских активов Барт де Вевер назвал "победой международного права". И это действительно так.Акт конфискации, без суда и каких-либо обоснований, обрушил бы всю финансовую мировую систему.Последствия, сказал Барт, все в мире ощущали бы не десятилетия, а столетия.Но и то, что произошло, будет иметь огромные последствия.Рухнула репутация руководства ЕС. Произошёл первый серьёзный "раскол Европы". Система, построенная мировым "фининтерном", дала сбой. И стало ясно, что она больше не работает.Раскол Европы означает также и неизбежный демонтаж правящих элит.Конечно, это произойдёт не прямо сейчас, но в обозримом будущем.На смену улыбчивой, но клыкастой "еврофюрерше", главному гинекологу Европы Урсуле фон дер Ляйен придет кто-то другой.Кто? Барт де Вевер? Об этом уже начинают говорить и в Бельгии, и в Европе.Если, конечно, ЕС вообще продолжит своё существование.О том, как российский МИД характеризует ситуацию в ЕС - в статье "Атмосфера военной истерии": Захарова о том, почему ЕС содержит "кровавых трутней", но не слышит Россию.

брюссель

бельгия

россия

люксембург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, брюссель, бельгия, россия, люксембург, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, джорджи мелони, ес, хдс, еврокомиссия, украина.ру, украина.ру