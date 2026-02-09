"Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат": французский аналитик о потерях ВСУ - 09.02.2026 Украина.ру
"Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат": французский аналитик о потерях ВСУ
"Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат": французский аналитик о потерях ВСУ
"Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат": французский аналитик о потерях ВСУ
Российская армия достигла высочайшего уровня организации, сравнимого с Красной армией в 1944 году, в то время как ВСУ терпят крах и страдают от нехватки личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2026-02-09T06:15
2026-02-09T06:15
новости
россия
франция
донбасс
ксавье моро
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
новости сво сейчас
Оценивая успешное продвижение ВС РФ в Донбассе и Запорожской области, Моро дал блестящую оценку российской армии. "Сейчас российская армия, как и Красная армия в 1944 году, приблизилась к идеальной организации. Это касается подготовки солдат, обеспечения боеприпасами, наличия опытных командиров, почти неограниченных ресурсов", — заявил эксперт.Он противопоставил этому состояние украинских войск. "У украинской армии все наоборот. У них не хватает людей", — сказал Моро.Французский аналитик привел вопиющее противоречие в украинской статистике. Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат, о котором говорил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в 2022 году, констатировал он."Зеленский недавно заявил, что потери украинской армии составляют всего лишь 55 тысяч человек. Где тогда миллионная армия?", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.
россия
франция
донбасс
Украина.ру
новости, россия, франция, донбасс, ксавье моро, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Франция, Донбасс, Ксавье Моро, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат": французский аналитик о потерях ВСУ

© Фото : David Young/Global Look Press
Российская армия достигла высочайшего уровня организации, сравнимого с Красной армией в 1944 году, в то время как ВСУ терпят крах и страдают от нехватки личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Оценивая успешное продвижение ВС РФ в Донбассе и Запорожской области, Моро дал блестящую оценку российской армии.
"Сейчас российская армия, как и Красная армия в 1944 году, приблизилась к идеальной организации. Это касается подготовки солдат, обеспечения боеприпасами, наличия опытных командиров, почти неограниченных ресурсов", — заявил эксперт.
Он противопоставил этому состояние украинских войск. "У украинской армии все наоборот. У них не хватает людей", — сказал Моро.
Французский аналитик привел вопиющее противоречие в украинской статистике. Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат, о котором говорил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в 2022 году, констатировал он.
"Зеленский недавно заявил, что потери украинской армии составляют всего лишь 55 тысяч человек. Где тогда миллионная армия?", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния