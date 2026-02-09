https://ukraina.ru/20260209/nikto-ne-znaet-kuda-propal-million-ukrainskikh-soldat-frantsuzskiy-analitik-o-poteryakh-vsu-1075395205.html

"Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат": французский аналитик о потерях ВСУ

Российская армия достигла высочайшего уровня организации, сравнимого с Красной армией в 1944 году, в то время как ВСУ терпят крах и страдают от нехватки личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

Оценивая успешное продвижение ВС РФ в Донбассе и Запорожской области, Моро дал блестящую оценку российской армии. "Сейчас российская армия, как и Красная армия в 1944 году, приблизилась к идеальной организации. Это касается подготовки солдат, обеспечения боеприпасами, наличия опытных командиров, почти неограниченных ресурсов", — заявил эксперт.Он противопоставил этому состояние украинских войск. "У украинской армии все наоборот. У них не хватает людей", — сказал Моро.Французский аналитик привел вопиющее противоречие в украинской статистике. Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат, о котором говорил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в 2022 году, констатировал он."Зеленский недавно заявил, что потери украинской армии составляют всего лишь 55 тысяч человек. Где тогда миллионная армия?", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.

