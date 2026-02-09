"Не вывозят из-за морозов": Юрков раскрыл, почему зима стала фатальной для энергосистемы Украины - 09.02.2026 Украина.ру
Морозы на Украине стали катализатором острейшего энергетического и социального кризиса. Рано или поздно это возмущение может сыграть значительную роль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
Отвечая на вопрос о влиянии морозов на ситуацию с энергетическим кризисом на Украине, эксперт привел данные специалистов. "Понятное дело, что когда холода, то энергии нужно больше. По оценкам специалистов, Украине для прохождения морозов нужно порядка 15-20 гигаватт, а сейчас у них осталось 13. Не вывозят они из-за морозов", — начал свой анализ историк.Он подчеркнул, что морозная погода и отсутствия отопления создает взрывоопасную социальную ситуацию. "Более того, когда холодно, и при этом отключается электричество и отопление на продолжительное время, это серьезно влияет на моральную устойчивость населения", — заявил Юрков.Когда на улице минус 20, лопаются трубы отопления, и все это накладывается на отсутствие электричества (электрообогреватель ты не включишь), остается только выходить во двор и греться у костра, констатировал Юрков."Это вызывает возмущение у населения. &lt;...&gt; Рано или поздно это возмущение накопится и может сыграть значительную роль", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.Также на тему коллапса украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
Морозы на Украине стали катализатором острейшего энергетического и социального кризиса. Рано или поздно это возмущение может сыграть значительную роль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
Отвечая на вопрос о влиянии морозов на ситуацию с энергетическим кризисом на Украине, эксперт привел данные специалистов.
"Понятное дело, что когда холода, то энергии нужно больше. По оценкам специалистов, Украине для прохождения морозов нужно порядка 15-20 гигаватт, а сейчас у них осталось 13. Не вывозят они из-за морозов", — начал свой анализ историк.
Он подчеркнул, что морозная погода и отсутствия отопления создает взрывоопасную социальную ситуацию. "Более того, когда холодно, и при этом отключается электричество и отопление на продолжительное время, это серьезно влияет на моральную устойчивость населения", — заявил Юрков.
Когда на улице минус 20, лопаются трубы отопления, и все это накладывается на отсутствие электричества (электрообогреватель ты не включишь), остается только выходить во двор и греться у костра, констатировал Юрков.
"Это вызывает возмущение у населения. <...> Рано или поздно это возмущение накопится и может сыграть значительную роль", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.
Также на тему коллапса украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
