https://ukraina.ru/20260209/ne-vyvozyat-iz-za-morozov-yurkov-raskryl-pochemu-zima-stala-fatalnoy-dlya-energosistemy-ukrainy-1075392633.html

"Не вывозят из-за морозов": Юрков раскрыл, почему зима стала фатальной для энергосистемы Украины

"Не вывозят из-за морозов": Юрков раскрыл, почему зима стала фатальной для энергосистемы Украины - 09.02.2026 Украина.ру

"Не вывозят из-за морозов": Юрков раскрыл, почему зима стала фатальной для энергосистемы Украины

Морозы на Украине стали катализатором острейшего энергетического и социального кризиса. Рано или поздно это возмущение может сыграть значительную роль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков

2026-02-09T06:00

2026-02-09T06:00

2026-02-09T06:00

новости

украина

россия

юрий станкевич

украина.ру

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074916007_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4843c77e6b4aa83ac58215d919883dab.jpg

Отвечая на вопрос о влиянии морозов на ситуацию с энергетическим кризисом на Украине, эксперт привел данные специалистов. "Понятное дело, что когда холода, то энергии нужно больше. По оценкам специалистов, Украине для прохождения морозов нужно порядка 15-20 гигаватт, а сейчас у них осталось 13. Не вывозят они из-за морозов", — начал свой анализ историк.Он подчеркнул, что морозная погода и отсутствия отопления создает взрывоопасную социальную ситуацию. "Более того, когда холодно, и при этом отключается электричество и отопление на продолжительное время, это серьезно влияет на моральную устойчивость населения", — заявил Юрков.Когда на улице минус 20, лопаются трубы отопления, и все это накладывается на отсутствие электричества (электрообогреватель ты не включишь), остается только выходить во двор и греться у костра, констатировал Юрков."Это вызывает возмущение у населения. <...> Рано или поздно это возмущение накопится и может сыграть значительную роль", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Юрков: Россия продолжит наносить удары по энергетике Украины, пока не доведет ее до точки кипения" на сайте Украина.ру.Также на тему коллапса украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, юрий станкевич, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, энергетика, энергетический кризис, мороз, погода, население, новости украины