Лавров предупредил о последствиях нападения Европы на Россию. Главное к этому часу

Россия не собирается нападать на Европу, но готова дать полноценный военный ответ в случае необходимости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом 8 февраля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-02-09T00:21

"Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это совершенно ни к чему. И если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнёт нападать на РФ, президент сказал, что это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет", — сказал Лавров в интервью каналу НТВ.Другие новости к этому часу:🟦 В Германии хотят выступить за пересмотр отношений с США. Как сообщает новостное агентство DPA со ссылкой на документ, который в воскресенье был внесен на рассмотрение партийному руководству:"С точки зрения СДПГ, Германия и ЕС должны заново выстроить свои отношения с США. Политика президента Дональда Трампа вызывает сомнения в надежности правительства США как международного партнера и союзника".🟦 Шведская полиция не пытается найти виновных в нападении на посольство РФ, сообщает посол России в Стокгольме Сергей Беляев. Как уточнил глава дипмиссии, в 2025 году было зафиксировано более 20 атак с использованием дронов против российской дипломатической миссии в Швеции;🟦 Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что после увольнения главы аппарата премьер-министра Великобритании стоит ждать отставку и самого британского премьера Кира Стармера;🟦 Конфликт на Украине был бы завершен, если бы европейцы не помешали усилиям президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2";🟦 Владимиру Зеленскому следует прекратить призывать к давлению на Россию, так как эта тактика провальна, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

