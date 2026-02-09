https://ukraina.ru/20260209/ukraina-za-nedelyu-peregovory-udary-pokushenie-1075377621.html

Украина за неделю. Переговоры, удары, покушение

Главными событиями российско-украинского конфликта на минувшей неделе стали переговоры в ОАЭ и покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева

Семидневка перемирияСдвинутые с 1 февраля на середину недели переговоры украинской и российской делегаций в Абу-Даби породили вопрос, будет ли продлен отказ сторон конфликта от ударов по энергетическим объектам, который по плану должен был завершиться как раз в первый день последнего месяца зимы.Само энергетическое перемирие стало результатом личной просьбы президента США Дональда Трампа к его российскому коллеге Владимиру Путину. Глава Белого дома пояснял, что выдвинул такую инициативу, чтобы создать благоприятный фон для переговоров, и чтобы Украина смогла пережить пик холодов.Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 1 февраля было обозначено как крайний срок действия этого перемирия. Украина же явно рассчитывала, что перенос переговоров в ОАЭ на несколько дней будет означать автоматическое продление моратория на удары по энергетике, но этого не произошло.В ночь на вторник, 3 февраля, ВС РФ осуществили масштабный удар по украинским военным и инфраструктурным объектам. Согласно российскому оборонному ведомству, массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия. Все цели были поражены.Украинские СМИ назвали данный удар самым мощным с начала года. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе была повреждена ТЭЦ-5 и несколько подстанций, отопление пропало у более, чем 850 домов и еще 76 других объектах – это почти 105 тыс. абонентов.В Киеве ударом был поврежден объект, обеспечивающий теплоснабжение жителей Дарницкого и Днепровского районов, более 1,1 тыс. домов там остались без отопления.Также известно, что прилеты были зафиксированы по объектам энергетики в Винницкой и Одесской областях, а также в Днепре (Днепропетровске). Ближе к концу недели был нанесен новый удар, на этот раз он привел к тому, что украинские АЭС были вынуждены снизить выработку электроэнергии.Украинские власти традиционно воспользовались произошедшим в своих интересах. Так, Зеленский сообщил, что позиция переговорной команды Украины на встрече в Абу-Даби будет скорректирована."Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться наиболее холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температуры -20 по Цельсию и ниже", - заявил он.Данная позиция не выдерживает никакой критики. Договоренность с Трампом была именно до 1 февраля и ни днем больше. В противном случае переговоры можно переносить до весны, до которой так хочет дотерпеть правящий на Украине режим.Плюс к этому, РФ прекрасно знает, как Киев использует перемирия и жесты доброй воли – исключительно для перегруппировки и накопления своих сил, поэтому в условиях наступления российской армии и при тяжелой ситуации для украинский властей внутри страны затягивать это перемирие резона у Москвы не было.При этом особо стоит подчеркнуть, что удары наносились не пол жилым района, а предприятиям ВПК либо по тем предприятиям (например кондитерская фабрика "Рошен" Петра Порошенко*), которые под видом гражданских объектов использовались для изготовления военной продукции, например беспилотников. А отключение энергии в жилых кварталах стало следствием этих ударов, так как энергетические мощности использовались, как для военных, так и гражданских объектов. Большим разочарованием для киевского режима стала реакция на эти события Трампа. Украинская сторона вдобавок к заявлениям Зеленского призвала Вашингтон усилить антироссийские санкции, а сенатор Линдси Грэм* даже попросил Белый дом передать ВСУ ракеты Tomahawk, но все это оказалось призывами в пустоту.На просьбу прокомментировать конец энергетического перемирия между Россией и Украиной Трамп ответил, что Владимир Путин сдержал свое слово и ударов не было с воскресенья по воскресенье, то есть ту самую неделю. И воспользоваться этой неделей украинская сторона могла для продвижения переговоров к миру, чего ей сделано не было.Более того, украинская власть и ее спецслужбы сделали всё, чтобы сорвать переговорный процесс с переносом ответственности за это на Россию.Выстрелы в переговорыЧто касается самих переговоров в Абу-Даби, то заявления по итогам двухдневных встреч были традиционно скупыми."Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество", - прокомментировал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*.По словам спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, прошедшие переговоры были "подробными и продуктивными"."Переговоры будут продолжены, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - написал он в соцсети X.Дмитрий Песков также назвал переговоры "конструктивными", но и "одновременно очень сложными".Один из зримых результатов диалога в ОАЭ – обмен пленными по формуле 157 на 157. Предыдущий такой обмен прошел 4 месяца назад.Согласно Минобороны РФ, среди обмененных – трое гражданских жителей Курской области, которые до этого удерживались на Украине. Киев также получил троих гражданских, добавили в оборонном ведомстве. Помимо них, пишут российские военные телеграм-каналы, на Украину вернулись взятые в плен в "Азовстали" военнослужащие, в т.ч. представители "Азова"**, получившие в РФ пожизненные сроки.Аккурат под все это правящий на Украине режим совершил очередной теракт - в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант выходил из своей квартиры, когда в него выстрелил поджидавший его киллер.Алексеев получил ранения, но выжил, а киллера задержали уже на следующий день, он успел улететь в ОАЭ."Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса и готового [...] сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединённых Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования", - прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.Алексеев является первым замом начальника Главного управления Игоря Костюкова, который в Абу-Даби возглавлял российскую переговорную делегацию. Вряд ли могут быть сомнения, что за покушением на генерала стоят украинские спецслужбы и что этот теракт был приурочен к очередному переговорному раунду. Официально Киев отверг свою причастность к этому, однако за пару дней до выстрелов в Москве Зеленский объявил, что санкционировал новые операции СБУ, поэтому уши властей Украины видны в этой истории за километр.За последние два года Алексеев стал четвертым генерал-лейтенантом ВС РФ, который был убит в результате терактов в Москве и Подмосковье. До этого украинские спецслужбы организовали убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, замначальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослава Москалика, а также начальника Управления оперативной подготовки Генштаба Фанила Сарварова."Все-таки мы странно ведем эту войну, так и не прекратив проходной двор, прежде всего, на границах России, в ее столице и городах-миллионниках. Враг, пользуясь этим, методично выбивает руководство Генштаба и Минобороны, причем ключевые фигуры, которым не обеспечена должная защита. Увы, это данность, которую перебороть мы почему-то не в состоянии. Как так получается, что "звезды" и депутаты, которые интересуют противника в сто раз меньше (если интересуют вообще), у нас защищены лучше, чем генералы? Ведь угроза — не надуманная, не преувеличенная и не искусственно нагнетаемая. Искусственно точечно военное руководство страны не выбивают. Это практика. Бандеровские паблики только вчера анонсировали новые теракты и "ликвидации", - написал у себя в телеграм-канале военкор Юрий Котенок.К сказанному стоит добавить, что киллер был задержан (на самолете вылетевшем из Москвы в Дубаи, где его по запросу российских спецслужб задержали и передали российским коллегам спецслужбы ОАЭ, задержан еще один пособник киллера. а следившей за генералом женщине удалось выехать на Украину.США готовы ждать до летаБлиже к концу недели украинская сторона, а также определенные силы на Западе организовали слив некоторых подробностей по обсуждаемому в Абу-Даби.Так, в СМИ появилась информация со ссылкой на источники на Западе, что РФ считает, что частью большого договора по Украине должно быть признание Донбасса российским всеми странами. Такая постановка вопроса очень не понравилась Украине."Во-первых, все не будут <…>, а во-вторых, у Украины есть президент Украины, подписывающий документы. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы. Поэтому наши территории - это наши, несмотря на то, что их временный статус временно оккупирован", - сказал 5 февраля Зеленский.Он же позже еще раз подчеркнул, что территориальных уступок с их стороны не будет."Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что наиболее надежная позиция для прекращения огня "стоим, где стоим". Американская сторона предлагает такой компромиссный, на их взгляд, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали", - сказал он.Скорее всего речь идет об идее создания в Донбассе свободной демилитаризованной экономической зоны, о чем ранее писали в прессе.Зеленский также обнародовал то, о чем ранее публично не говорилось - США хотят завершить украинский конфликт до лета."Американцы предлагают прекратить войну к началу этого лета. Они говорят, что хотят все сделать к июню и иметь четкий график всех событий", - сказал он.Лидер киевского режима добавил, что РФ и США могут заключить между собой экономические соглашения на 12 триллионов долларов, то есть украинские власти опасаются, что Москва и Вашингтон все решат между собой, не спросив Украину.Reuters со ссылкой на источники также утверждает, что дедлайн - начало лета. Более того, Вашингтон обсуждает с Киевом, что уже в марте нужно добиться прекращения огня, а в мае провести выборы.Журналисты скептически оценивают такой график - нет согласия по территориальному вопросу, а чтобы организовать выборы потребуется минимум полгода."Американцы очень спешат", - рассказал источник Reuters.Причина такой спешки не скрывается - в ноябре у республиканцев важные промежуточные выборы в Конгресс, поэтому они хотят подвести черту под конфликтом на Украине в самое ближайшее время, иначе потом им будет уже не до того.Еще один важный момент из опубликованной информации - любое мирное соглашение Киев намерен выносить на референдум, который может пройти одновременно с выборами. Такой вариант вряд ли устроит Россию, которая хочет, чтобы сначала ВСУ ушли из Донбасса.Тактика Украины в этих условиях - затягивать переговоры до того момента, когда Трамп будет вынужден переключиться на внутренние вопросы. В идеале - добиться того, чтобы американский президент оказал давление на Москву, чтобы она приняла предложенные условия. Но это палка о двух концах, так как затяжка времени может привести к тому, что Трамп действительно окажет давление, но не на Россию, а на киевский режим, а потому в ближайшее время можно ожидать каких-либо резких шагов со стороны Белого дома.При этом в одном из заявлений Зеленского обозначен с его точки зрения срок окончания конфликта - начало 2027 года.Подробнее о покушении на генерала Алексеева - в статье Елены Кирюшкиной "Охота на генералов. Цена гуманизма в ассиметричной войне становится все выше" *Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ

