Файлы Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" элит Запада - Лавров
Файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" западных элит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "НТВ"
"Эта тема (файлы Эпштейна - ред.) имеет отношение к обнажению того лица, который называется коллективный Запад и который называется глубинное, даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром. То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм, наверное, нормальному человеку объяснять не нужно", - сказал Лавров.В конце января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.Подробнее - в материале Джеффри Эпштейн: сексуальный преступник или финансовый гений? на сайте Украина.ру.
"Эта тема (файлы Эпштейна - ред.) имеет отношение к обнажению того лица, который называется коллективный Запад и который называется глубинное, даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром. То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм, наверное, нормальному человеку объяснять не нужно", - сказал Лавров.
В конце января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.