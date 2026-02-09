Файлы Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" элит Запада - Лавров - 09.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260209/fayly-epshteyna-vskryli-chistyy-satanizm-elit-zapada---lavrov-1075400922.html
Файлы Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" элит Запада - Лавров
Файлы Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" элит Запада - Лавров - 09.02.2026 Украина.ру
Файлы Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" элит Запада - Лавров
Файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" западных элит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "НТВ"
2026-02-09T07:40
2026-02-09T07:40
новости
запад
россия
джеффри эпштейн
сергей лавров
сша
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074957217_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_b42c353b49fde653d3fd92e1f6f89bf7.jpg
"Эта тема (файлы Эпштейна - ред.) имеет отношение к обнажению того лица, который называется коллективный Запад и который называется глубинное, даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром. То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм, наверное, нормальному человеку объяснять не нужно", - сказал Лавров.В конце января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.Подробнее - в материале Джеффри Эпштейн: сексуальный преступник или финансовый гений? на сайте Украина.ру.
запад
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074957217_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_65aade9aa7bdf57a16a42d7f9e17677d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, джеффри эпштейн, сергей лавров, сша, украина.ру
Новости, Запад, Россия, Джеффри Эпштейн, Сергей Лавров, США, Украина.ру

Файлы Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" элит Запада - Лавров

07:40 09.02.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" западных элит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "НТВ"
"Эта тема (файлы Эпштейна - ред.) имеет отношение к обнажению того лица, который называется коллективный Запад и который называется глубинное, даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром. То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм, наверное, нормальному человеку объяснять не нужно", - сказал Лавров.
В конце января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Подробнее - в материале Джеффри Эпштейн: сексуальный преступник или финансовый гений? на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападРоссияДжеффри ЭпштейнСергей ЛавровСШАУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:18Главное за ночь 9 февраля
08:00Русские: великороссы и малороссы. Из истории переписи 1897 года
07:40Файлы Эпштейна вскрыли "чистый сатанизм" элит Запада - Лавров
07:20Взрыв на трансформаторной подстанции. ВС РФ ударили по целям противника на Украине
06:15"Прекрасно перегружают ПВО" — Юрков объяснил, как "Герани" расчищают путь для крылатых ракет
06:15"Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат": французский аналитик о потерях ВСУ
06:00"Не вывозят из-за морозов": Юрков раскрыл, почему зима стала фатальной для энергосистемы Украины
05:50"От ракеты Х-22 сетка бесполезна": Юрков о том, сможет ли Украина "прикрыть" свои энергообъекты
05:40Моро о кризисе НАТО: Главная угроза для альянса — это США, но "де-факто его уже не существует"
05:37Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье
05:31Слепая зона. Почему украинских террористов задерживают после, а не до
05:30"Там все полыхало": историк оценил последствия комплексного удара по энергетике Украины
05:20Украина за неделю. Переговоры, удары, покушение
05:10Как удары по железнодорожным путям и развязкам улучшают оперативно-тактическое преимущество ВС РФ
05:05От Канта до Трампа. История современной философии
05:00Русские потребуют Киев? Эксперты и политики прогнозируют развитие ситуации
04:50Эксперт о крахе энергетики Украины: "Старые советские ТЭС все годы работали без модернизации"
04:40Военкор: Отключение "Старлинка" сильнее ударило по ВСУ, которые больше зависели от спутников Маска
04:32Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Страна "на краю банкротства" и не может кредитовать Киев: Моро о финансовом крахе Франции
Лента новостейМолния