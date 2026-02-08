https://ukraina.ru/20260208/uchastniki-pokusheniya-na-alekseeva-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-8-fevralya-1075375937.html

Участники покушения на Алексеева, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 февраля

Участники покушения на Алексеева, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 февраля - 08.02.2026 Украина.ру

Участники покушения на Алексеева, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 февраля

ФСБ России показала лица участников покушения на генерала Владимира Алексеева. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-02-08T13:00

2026-02-08T13:00

2026-02-08T13:00

хроники

эксклюзив

олег царев

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет

москва

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/08/1075371773_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c49870316261c6cc17c0911f93e16448.jpg.webp

Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ."При содействии партнёров из Объединённых Арабских Эмиратов в городе Дубае задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления", — заявили в спецслужбе.По информации Следственного комитета РФ, Корба — уроженец Тернопольской области. Он приехал в Россию в конце декабря для совершения теракта по заданию Украины.Утром 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе он выстрелил в Алексеева не менее трёх раз из пистолета Макарова с глушителем, после чего скрылся, генерала госпитализировали в больницу. Спустя несколько часов киллер покинул страну. После экстрадиции его арестовали в Москве.Пособниками Корбы были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая."В кратчайшие сроки во взаимодействии с ФСБ и МВД России на территории Московского региона задержан пособник в совершении этого преступления – Виктор Васин. С ним проводятся следственные действия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 317 и 222 УК РФ", — сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Серебрицкая выехала на Украину. Возбуждено дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия. Розыск организаторов продолжается.Ряд источников опубликовали подробности биографии участников покушения на генерала."По таким ФИО находится лишь одно совпадение — Корба Любомир Михайлович, директор ООО "Терпол". Совместное украинско-польское предприятие было зарегистрировано в Тернополе в 1993 году и ликвидировано в 2009 году. Вдовец. В России давно. Ещё в 2021 году оформил себе временную регистрацию в городе Нягани (ХМАО). Правда, паспорт России получил совсем недавно", — написал в своём телеграм-канале бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Что же до Васина, то он жил в России довольно давно."Это Виктор Васин, сообщник киллера Корбы. Известно, что он в середине 80-х закончил офицерские курсы по специальности "инженер спецсвязи" в Кемеровском военном училище связи. Потом занялся строительным бизнесом, но в 2008-м ФНС ликвидировала его компанию "Остов". В середине 2010-х прошёл в РФ курсы профессиональной переподготовки по пожарной безопасности. После этого снова занялся бизнесом — торговал стройматериалами, но и две новые компании ("Инвестстройпроект" и "Строймаркет") в 2020-м были ликвидированы ФНС. Сейчас против него возбуждено два исполнительных производства ФССП на 827 тыс. рублей", — отметил Царёв.При этом Васин был поклонником организации ФБК* (запрещённая в РФ экстремисткая организация — Ред.)."Что касается личности женщины-соучастницы, то Зинаида Серебрицкая жила в том же доме, где было совершено покушение на Алексеева на Волоколамской улице в Москве. Она писала сообщения в домовом чате. В Москве Серебрицкая проживала минимум с 2023 года", — также сообщил Царёв.В сети можно найти данные о том, что Серебрицкая при получении гражданства сменила свою фамилию. Ранее она носила фамилию Антонюк. Летом 2025 года Серебрицкая пыталась продать свой дом в ЛНР. В одном жилом комплексе с Алексеевым она проживала как минимум с 2023 года. В домовом чате женщина задавала вопросы о коде на домофоне. Она была активна в соцсетях за два дня до покушения на генерала.Обстрелы и налётыУтром 8 февраля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 11 БПЛА – над территорией Брянской области, 6 БПЛА – над акваторией Чёрного моря, 4 БПЛА – над территорией Калужской области, 1 БПЛА – над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 21 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Новая Маячка — 2; Днепряны — 4; Песчановка — 5; Новая Збурьевка — 2; Козачьи Лагеря — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Корсунка, Алёшки и Голая Пристань.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Кроме того, как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, за минувшие сутки по округу нанесли 27 артиллерийских ударов."За прошедшие сутки зафиксировано 27 артиллерийских ударов и 17 атак БПЛА по участкам местности: Горностаевка; Каиры; Заводовка. Информация о пострадавших не поступала", — отмечалось в публикации в телеграм-канале администрации.Утром 8 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины с 14:00 7 февраля по 07:00 8 февраля по этому региону России."По Белгороду произведены 2 ракетных обстрела с применением 8 боеприпасов. Также над городом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Повреждены 4 автомобиля и инфраструктурные объекты", — указывалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Малиновка, Разумное, Октябрьский и селу Драгунское выпущено 4 боеприпаса и совершены атаки 5 беспилотников, которые были сбиты. В результате падения обломков сбитых ракет в селе Ближняя Игуменка повреждены частный дом и автомобиль, в посёлке Разумное — 4 автомобиля и помещение на территории предприятия, в посёлке Дубовое — одна квартира в МКД, в селе Пушкарное — 2 надворные постройки и газовая труба."Вчера в больницу обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона в Волоконовском округе в хуторе Криничное 6 февраля. У него диагностировали осколочное ранение голени, а также множественные ссадины и ушибы ног. Медицинская помощь оказана, в госпитализации не нуждается", — писал Гладков.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Козинка, Луговка и Мокрая Орловка выпущено 4 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и произведены атаки 7 беспилотников, один из которых сбит."В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранены двое: мужчина и женщина. Оба пострадавших госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оценивают состояние мужчины как крайне тяжёлое, у женщины — средняя степень. Машина повреждена", — сообщил губернатор.В Грайвороне повреждены 3 частных дома и автомобиль, в селе Луговка — навес на территории предприятия.Над Краснояружским округом подавлены 3 беспилотника. Последствий нет.В Ракитянском округе хутор Семейный атакован одним беспилотником — повреждён автомобиль.В Шебекинском округе по сёлам Максимовка, Маломихайловка, Муром и Ржевка нанесены удары 6 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Маломихайловка повреждены автомобиль и частный дом, в селе Максимовка огнём уничтожен ангар.Утром 8 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале рассказал об атаках ВСУ на этот регион России."Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 11 реактивных вражеских БпЛА самолётного типа. Пострадавших нет. В результате отражения атаки в Бежицком районе города Брянска повреждены заборы, фасад, остекление двух частных жилых домов. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — указывалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах с Россией остаётся крайне напряжённой.Подробнее о покушении на генерала Алексеева — в статье Елены Кирюшкиной "Охота на генералов. Цена гуманизма в ассиметричной войне становится все выше".

https://ukraina.ru/20260208/slozhnye-dni-dlya-kieva-ukraina-otnekivaetsya-zaderzhanie-ispolnitelya-khronika-sobytiy-na-utro-8-fevralya-1075368486.html

https://ukraina.ru/20260207/amerikantsy-predlagayut-zavershit-voynu-do-nachala-leta-itogi-7-fevralya-1075363070.html

https://ukraina.ru/20260207/udar-po-obektam-vpk-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-7-fevralya-1075355170.html

москва

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, олег царев, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет, москва, украина, россия