"Судьбы всего мира решают охреневшие твари": эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё

В экспертном сообществе обсуждают, имеет ли шанс на выживание мир, руководимый явными сатанистами, извращенцами и убийцами. Определённого ответа нет

Качество мировой "элиты" таково, что это представляет опасность для всего человечества, считает экс-премьер Украины (2020–2024 гг.) Николай Азаров. Он прокомментировал информацию о возможной связи Зеленского с Эпштейном – в обнародованных в США файлах глава киевского режима упоминается в связи с трафиком людей с Украины, упоминается и по другим поводам (в частности, в переписке утверждается, что Зеленский контролируется израильтянами).Вообще эти материалы показывают сатанинский характер деятельности так называемых "мировых элит".Азаров отметил, что у него никогда и не было иллюзий относительно морального облика руководителей Запада.Обнародованные миллионы документов с упоминаниями практически всего западного бомонда (кого там только нет) должны заставить людей задуматься, считает экс-премьер."Если у кого есть хоть капля сознания, он сделает вывод о том качестве управленческого персонала, который решает мировые проблемы сейчас. Вот же что опасно", – сказал Азаров в эфире интернет-канала "Надiя" ("Надежда"). Он подчеркнул, что эти властители, в частности, решают вопросы войны и мира, решают судьбы тысяч людей.Вот сейчас украинцы переживают серьёзные проблемы, связанные с отсутствием электроэнергии, тепла и воды, а ведь это ответ на организованные Зеленским провокации (обстрелы российских НПЗ и пр.). Зеленский не позаботился о людях, когда принимал решения.Не заботится и сейчас. Несмотря на дефицит электроэнергии в городах, продолжаются поставки в Румынию. Азаров выразил уверенность в том, что если бы Зеленский запросил ограничения на удары по энергообъектам, то РФ согласилась бы.В то же время экс-премьер выразил сомнения в том, что упомянутые в файлах Эпштейна украинские политики сделают выводы – и Порошенко*, и Тимошенко, и Зеленский будут и дальше бороться за власть.Азаров обратился к украинцам: "Как вы будете за них голосовать?".Вряд ли будут какие-то последствия и для западных политиков, люди об этом забудут. Хотя содержание файлов демонстрирует полный беспредел и полное разрушение моральных ценностей. Экс-премьер при этом отметил, что в файлах практически нет представителей мусульманских стран.Политик напомнил, что раньше на Западе были моральные авторитеты – "а сейчас-то где они, почему молчат?". Никто по поводу скандала с файлами Эпштейна не высказался. Нет большого общественного резонанса, который должен был бы вообще снести всех этих политиков с лица земли. Но вряд ли что-то произойдёт, предположил Азаров.По его мнению, весь этот материал вряд ли повлияет на политические пристрастия избирателей и на изменение политики, поскольку теперь уже "нет такого огромного морального влияния, какое имел Советский Союз на всю общественную жизнь в своё время, просто нет – а если нет, значит, могу делать всё, что хочу".И все должны уяснить, что для этих власть имущих судьба других людей никакого значения не имеет, подчеркнул Азаров. Он добавил, что менее одного процента людей сосредоточили в своих руках половину мирового дохода – и они, видимо, "считают себя богами на этой земле". По сути, "возвращается какой-то рабовладельческий строй".Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко уверен, что "файлы Эпштейна" показывают поставку живого товара с Украины под видом сотрудничества с модельными агентствами.По его словам, которые приводит ресурс "Говорит Европа", в переписках фигурируют украинские модельные агентства. И "контекст обсуждений не оставляет сомнений в истинной "деловой" цели: в письмах говорится об организации "показа девушек" для представителей клиентуры".Семченко подчеркнул, что "история с "файлами Эпштейна" должна стать поводом для серьёзного разговора о защите прав человека в международных масштабах, а не просто источником для сенсационных заголовков".Пока что приходится признать, что эти самые "права человека" в современном мире не защищены никак. Да и вряд ли сатанинские "элиты" считают, что у простых людей есть какие-то там права.Разумеется, украинский аспект этого скандала ещё предстоит расследовать и изучать. Пока просочилась информация о тех самых биолабораториях, в которых что-то делали и испытывали – и, вероятнее всего, продолжают.Покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий в связи с публикацией файлов напомнил в очередном выпуске своего видеоблога, что "Эпштейн после Майдана увидел в стране (Украине – ред.) перспективы…"."Он читал аналитические сводки о бегстве Януковича, рассматривал предложения об инвестициях…", – сказал блогер, добавив, что он вообще внимательно следил за Украиной. Он также подчеркнул, что мы имеем дело с "охреневшими элитами", которые перешли все мыслимые границы.При этом Шарий указал, что обнародована лишь часть материалов – "посмотрим, кто ещё всплывёт". Но и обнародованных материалов хватает для того, чтобы понять, что за "элиты" рассказывают всем нам о том, что нельзя ковыряться в носу – "все эти твари, оказывается, там".Блогер напомнил, что представители этих "элит" (особенно из Демпартии США) пустили глубокие корни на Украине.Вообще, если бы не расслабленное состояние масс, то, вполне возможно, люди (на Украине и не только) перешли бы к сносу этих элит, потому что – "слишком охреневшие оказались… и это сколько мы ещё не знаем".Узнаем, но что толку. Как отметила журналист Диана Панченко, "ужас не в том, что мир узнал о преступлениях элит – ужас в том, что других элит у Запада нет".И не только у Запада. Не совсем понятно только – мы так и будем впредь извращенцев, педофилов и убийц называть "элитами" без кавычек? Если да, то кто нам доктор.И ещё один вопрос – они всё ещё "уважаемые партнёры"? За что же их уважать?* лицо, входящее в состав экстремистской организацииЧитайте также: Spiegel: Люди, которых можно назвать "классом Эпштейна", продолжают управлять миром

