Spiegel: Люди, которых можно назвать "классом Эпштейна", продолжают управлять миром - 07.02.2026
Spiegel: Люди, которых можно назвать "классом Эпштейна", продолжают управлять миром
Spiegel: Люди, которых можно назвать "классом Эпштейна", продолжают управлять миром - 07.02.2026 Украина.ру
Spiegel: Люди, которых можно назвать "классом Эпштейна", продолжают управлять миром
Как пишет немецкое издание Spiegel, недавно обнародованные министерством юстиции США миллионы страниц документов по делу Джеффри Эпштейна позволяют ещё более отчётливо увидеть масштаб и суть той системы, которую создал этот человек. В центре его сети, отмечается в публикации, находились торговля сексом, обмен властью и огромные деньги.
При этом многие представители глобальной элиты десятилетиями продолжали поддерживать с ним тесные контакты, несмотря на всё более очевидные факты о его преступной деятельности, говорится в статье.Spiegel отмечает, что среди обнародованных материалов особое внимание привлекает видеозапись интервью с самим Джеффри Эпштейном. На кадрах седой мужчина в очках без оправы и тёмном свитере сидит в кресле в одном из кабинетов своего роскошного дома на Ист-Стрит, 9 на Манхэттене. Журналист напрямую спрашивает: "Ваши деньги — это грязные деньги?" Эпштейн спокойно отвечает: "Нет, не грязные". На уточняющий вопрос "Почему нет?" он заявляет, что заработал их честно. Когда ведущий с явным недоверием напоминает, что Эпштейн консультировал "некоторых из самых ужасных людей в мире", получал за это колоссальные суммы и при этом сам был осуждён за сексуальные преступления, финансист сохраняет полное спокойствие. Этику он называет "всегда сложной" темой. На провокационный вопрос, является ли он "дьяволом во плоти", Эпштейн лишь пожимает плечами: "Почему же я должен им быть?"В публикации говорится, что интервью провёл Стив Бэннон — в тот период он выступал для Эпштейна чем-то вроде медиа-коуча и планировал снять документальный фильм, который якобы должен был улучшить репутацию финансиста. Запись, скорее всего, сделана незадолго до второго ареста Эпштейна в июле 2019 года. Уже через пять недель после задержания он был найден мёртвым в камере. Официальная версия американских властей — самоубийство.Немецкое издание подчёркивает, что документы, опубликованные 30 января, стали заключительной частью так называемых "файлов Эпштейна". Заместитель министра юстиции Тодд Бланш публично заявил, что его ведомство не видит оснований для предъявления новых обвинений, несмотря на поступление огромного массива свежих материалов. Spiegel называет такое заявление удивительным, учитывая, что американское правосудие на протяжении десятилетий демонстрировало в этом деле систематические провалы. Первые сообщения о сексуальном насилии над несовершеннолетними поступили в ФБР ещё в 1996 году, однако серьёзного расследования так и не последовало.В статье отмечается, что новая публикация не переворачивает уже сложившееся представление о масштабах преступлений Эпштейна: ранее сообщалось, что он на протяжении многих лет надругался более чем над тысячей юных девушек и молодых женщин в разных странах мира. Однако теперь обнародованные электронные письма, банковские выписки, тысячи фотографий и видеозаписей рисуют ещё более мрачную картину. Через эти документы, словно через замочную скважину, видно, как функционирует верхушка глобальной элиты — люди, для которых не существует обычных моральных и правовых границ. Они постоянно перемещаются между Дубаем, Парижем, Нью-Йорком и частными островами, живут в отрыве от реальности, руководствуются исключительно личной выгодой и не испытывают стыда.Один из американских конгрессменов назвал такое окружение "классом Эпштейна" — закрытой кастой, для которой существуют отдельные правила благодаря богатству, связям и доступу к инсайдерской информации. В переписке упоминаются, например, миллиардер Томас Прицкер, который в 2011 году с восторгом писал Эпштейну о своей поездке в Афганистан на вертолёте американских военных, или Питер Тиль, обсуждавший с финансистом места встреч и политические повороты вроде "Брексита", который Эпштейн называл "возвращением к племенному укладу".В публикации приводится длинный список известных имён, связанных с Эпштейном: от Билла Гейтса и Илона Маска до бывшего британского принца Эндрю, режиссёра Вуди Аллена, экономиста Ларри Саммерса, норвежской кронпринцессы Метте-Марит и многих других. Всех их, по мнению издания, объединяла одна фигура — Джеффри Эпштейн, который выступал своеобразным "супер-коннектором": человеком, способным в любой момент связать нужных людей из политики, бизнеса, науки, шоу-бизнеса и т.д.Spiegel обращает внимание, что многие из этих контактов продолжались даже после того, как в 2008 году Эпштейн признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции и получил крайне мягкое наказание благодаря так называемой "сделке века", которую сейчас называют одним из самых вопиющих примеров провала правосудия. Несмотря на судимость и регистрацию в базе сексуальных преступников, элита продолжала с ним общаться, принимать приглашения и обмениваться услугами.Издание подчёркивает: официальное заявление министерства юстиции о том, что новых расследований не будет, вызывает серьёзные вопросы. Особенно после того, как New York Times подсчитала 38 тысяч упоминаний Дональда Трампа в недавно обнародованных документах. Министерство проверило все обвинения в адрес бывшего президента и заявило, что не нашло оснований для расследования. Сам Трамп немедленно объявил себя "полностью освобождённым от обвинений". При этом его давняя дружба с Эпштейном в 1990-х — начале 2000-х хорошо задокументирована. Трамп позже утверждал, что они поссорились из-за недвижимости и из-за того, что он якобы поймал Эпштейна на попытке переманить молодых сотрудниц из его клуба Мар-а-Лаго.В публикации говорится, что полностью изучить все материалы займёт ещё много недель. Пока же в обществе преобладают гнев и недоверие. Часть документов подверглась жёсткой цензуре, десятки тысяч страниц остаются скрытыми. Единственным лицом, которое до сих пор несёт реальное наказание по делу, остаётся Гислейн Максвелл — ближайшая сообщница Эпштейна, приговорённая к 20 годам тюрьмы за вербовку, обучение и поставку девушек для сексуальной эксплуатации. Именно она, по версии следствия, была главным исполнителем преступной системы. В ближайшее время Максвелл должна выступить перед комитетом Конгресса, однако её адвокаты уже заявили, что она воспользуется правом не свидетельствовать против себя по пятой поправке.
Spiegel: Люди, которых можно назвать "классом Эпштейна", продолжают управлять миром

14:09 07.02.2026
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Virgin Islands, Department of JusticeДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© commons.wikimedia.org / U.S. Virgin Islands, Department of Justice
Сергей Зуев
Все материалы
Как пишет немецкое издание Spiegel, недавно обнародованные министерством юстиции США миллионы страниц документов по делу Джеффри Эпштейна позволяют ещё более отчётливо увидеть масштаб и суть той системы, которую создал этот человек. В центре его сети, отмечается в публикации, находились торговля сексом, обмен властью и огромные деньги.
При этом многие представители глобальной элиты десятилетиями продолжали поддерживать с ним тесные контакты, несмотря на всё более очевидные факты о его преступной деятельности, говорится в статье.
Spiegel отмечает, что среди обнародованных материалов особое внимание привлекает видеозапись интервью с самим Джеффри Эпштейном. На кадрах седой мужчина в очках без оправы и тёмном свитере сидит в кресле в одном из кабинетов своего роскошного дома на Ист-Стрит, 9 на Манхэттене. Журналист напрямую спрашивает: "Ваши деньги — это грязные деньги?" Эпштейн спокойно отвечает: "Нет, не грязные". На уточняющий вопрос "Почему нет?" он заявляет, что заработал их честно. Когда ведущий с явным недоверием напоминает, что Эпштейн консультировал "некоторых из самых ужасных людей в мире", получал за это колоссальные суммы и при этом сам был осуждён за сексуальные преступления, финансист сохраняет полное спокойствие. Этику он называет "всегда сложной" темой. На провокационный вопрос, является ли он "дьяволом во плоти", Эпштейн лишь пожимает плечами: "Почему же я должен им быть?"
В публикации говорится, что интервью провёл Стив Бэннон — в тот период он выступал для Эпштейна чем-то вроде медиа-коуча и планировал снять документальный фильм, который якобы должен был улучшить репутацию финансиста. Запись, скорее всего, сделана незадолго до второго ареста Эпштейна в июле 2019 года. Уже через пять недель после задержания он был найден мёртвым в камере. Официальная версия американских властей — самоубийство.
Немецкое издание подчёркивает, что документы, опубликованные 30 января, стали заключительной частью так называемых "файлов Эпштейна". Заместитель министра юстиции Тодд Бланш публично заявил, что его ведомство не видит оснований для предъявления новых обвинений, несмотря на поступление огромного массива свежих материалов. Spiegel называет такое заявление удивительным, учитывая, что американское правосудие на протяжении десятилетий демонстрировало в этом деле систематические провалы. Первые сообщения о сексуальном насилии над несовершеннолетними поступили в ФБР ещё в 1996 году, однако серьёзного расследования так и не последовало.
В статье отмечается, что новая публикация не переворачивает уже сложившееся представление о масштабах преступлений Эпштейна: ранее сообщалось, что он на протяжении многих лет надругался более чем над тысячей юных девушек и молодых женщин в разных странах мира. Однако теперь обнародованные электронные письма, банковские выписки, тысячи фотографий и видеозаписей рисуют ещё более мрачную картину. Через эти документы, словно через замочную скважину, видно, как функционирует верхушка глобальной элиты — люди, для которых не существует обычных моральных и правовых границ. Они постоянно перемещаются между Дубаем, Парижем, Нью-Йорком и частными островами, живут в отрыве от реальности, руководствуются исключительно личной выгодой и не испытывают стыда.
Один из американских конгрессменов назвал такое окружение "классом Эпштейна" — закрытой кастой, для которой существуют отдельные правила благодаря богатству, связям и доступу к инсайдерской информации. В переписке упоминаются, например, миллиардер Томас Прицкер, который в 2011 году с восторгом писал Эпштейну о своей поездке в Афганистан на вертолёте американских военных, или Питер Тиль, обсуждавший с финансистом места встреч и политические повороты вроде "Брексита", который Эпштейн называл "возвращением к племенному укладу".
В публикации приводится длинный список известных имён, связанных с Эпштейном: от Билла Гейтса и Илона Маска до бывшего британского принца Эндрю, режиссёра Вуди Аллена, экономиста Ларри Саммерса, норвежской кронпринцессы Метте-Марит и многих других. Всех их, по мнению издания, объединяла одна фигура — Джеффри Эпштейн, который выступал своеобразным "супер-коннектором": человеком, способным в любой момент связать нужных людей из политики, бизнеса, науки, шоу-бизнеса и т.д.
Spiegel обращает внимание, что многие из этих контактов продолжались даже после того, как в 2008 году Эпштейн признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции и получил крайне мягкое наказание благодаря так называемой "сделке века", которую сейчас называют одним из самых вопиющих примеров провала правосудия. Несмотря на судимость и регистрацию в базе сексуальных преступников, элита продолжала с ним общаться, принимать приглашения и обмениваться услугами.
Издание подчёркивает: официальное заявление министерства юстиции о том, что новых расследований не будет, вызывает серьёзные вопросы. Особенно после того, как New York Times подсчитала 38 тысяч упоминаний Дональда Трампа в недавно обнародованных документах. Министерство проверило все обвинения в адрес бывшего президента и заявило, что не нашло оснований для расследования. Сам Трамп немедленно объявил себя "полностью освобождённым от обвинений". При этом его давняя дружба с Эпштейном в 1990-х — начале 2000-х хорошо задокументирована. Трамп позже утверждал, что они поссорились из-за недвижимости и из-за того, что он якобы поймал Эпштейна на попытке переманить молодых сотрудниц из его клуба Мар-а-Лаго.
В публикации говорится, что полностью изучить все материалы займёт ещё много недель. Пока же в обществе преобладают гнев и недоверие. Часть документов подверглась жёсткой цензуре, десятки тысяч страниц остаются скрытыми. Инициаторы закона о прозрачности — конгрессмены от обеих партий — открыто требуют доступа к оригиналам и выражают недоверие к министерству юстиции, которым руководят люди из ближайшего окружения Трампа.
Единственным лицом, которое до сих пор несёт реальное наказание по делу, остаётся Гислейн Максвелл — ближайшая сообщница Эпштейна, приговорённая к 20 годам тюрьмы за вербовку, обучение и поставку девушек для сексуальной эксплуатации. Именно она, по версии следствия, была главным исполнителем преступной системы. В ближайшее время Максвелл должна выступить перед комитетом Конгресса, однако её адвокаты уже заявили, что она воспользуется правом не свидетельствовать против себя по пятой поправке.
Читайте также: Филиал острова Эпштейна. Детское рабство и рай для педофилов. Продаст ли Зеленский Украину извращенцам
