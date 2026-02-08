Премьер Чехии заявил, что в 2022 году Борис Джонсон сорвал шанс на мир между Россией и Украиной - 08.02.2026 Украина.ру
Премьер Чехии заявил, что в 2022 году Борис Джонсон сорвал шанс на мир между Россией и Украиной
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в 2022 году был упущен реальный шанс на мир между Россией и Украиной из-за внешнего вмешательства бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом 8 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-08T09:55
2026-02-08T09:55
новости
Бабиш прямо возложил ответственность на тогдашнего премьер-министра Великобритании, утверждая, что после его визита в Киев переговоры прекратились, а возможность быстрого окончания войны была утрачена. Глава чешского правительства также отметил, что Европа в одиночку не способна остановить конфликт и назвал ключевой фигурой в возможном мирном урегулировании американского лидера Дональда Трампа. Отдельно он призвал Германию, Францию, Великобританию и Италию возобновить прямой диалог с Россией, считая его необходимым условием для прекращения огня, и допустил, что такие переговоры могли бы вести нынешние лидеры ведущих европейских государств.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Учения НАТО, новое оружие РФ и скандал с соцсетями. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Премьер Чехии заявил, что в 2022 году Борис Джонсон сорвал шанс на мир между Россией и Украиной

09:55 08.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в 2022 году был упущен реальный шанс на мир между Россией и Украиной из-за внешнего вмешательства бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом 8 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
Бабиш прямо возложил ответственность на тогдашнего премьер-министра Великобритании, утверждая, что после его визита в Киев переговоры прекратились, а возможность быстрого окончания войны была утрачена.
Глава чешского правительства также отметил, что Европа в одиночку не способна остановить конфликт и назвал ключевой фигурой в возможном мирном урегулировании американского лидера Дональда Трампа.
Отдельно он призвал Германию, Францию, Великобританию и Италию возобновить прямой диалог с Россией, считая его необходимым условием для прекращения огня, и допустил, что такие переговоры могли бы вести нынешние лидеры ведущих европейских государств.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Учения НАТО, новое оружие РФ и скандал с соцсетями. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
