Учения НАТО, новое оружие РФ и скандал с соцсетями. Главное к этому часу

Российский посол заявил о высоком оборонном потенциале РФ и Белоруссии после учений, новая РСЗО проходит испытания в зоне СВО, а в обнародованных документах IT-гигантов обнаружились доказательства стратегии по формированию зависимости у подростков. Об этом и других новостях к этому часу 8 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-08T09:21

🟥 Учения "Запад-2025" подтвердили наличие у РФ и Белоруссии оборонного потенциала, достаточного для отражения любых угроз, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов; 🟥 Партия новейших РСЗО "Сарма" проходит апробацию в зоне СВО. "Сарма" является продолжением линейки тяжелых РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С". Она также имеет калибр 300-мм, но меньшее число направляющих – шесть вместо 12. Это существенно снижает общую массу машины и увеличивает ее мобильность и проходимость; 🟦 Жертвами взрыва на предприятии на севере Китая стали восемь человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа. ЧП произошло в одном из цехов завода биотехнологической компании Jiapeng в уезде Шаньинь города Шочжоу; 🟦 Джеффри Эпштейн хвастался ужином с Марком Цукербергом и Илоном Маском. В файлах минюста США по делу Эпштейна также обнаружена фотография (её Эпштейн переслал сам себе), где за столом сидят Цукерберг, Маск и еще несколько человек; 🟦 Подростков специально "подсаживали" на социальные сети. Компании Цукерберга, Google, Snapchat и TikTok намеренно использовали слабость психики детей, применяя зависимость как бизнес-стратегию. Обнародованные внутренние документы IT-компаний рассекретили все механизмы воздействия. Оказалось, что детям специально присылали уведомления от социальных сетей, отвлекая их от получения знаний и пытаясь заменить этот процесс быстрым дофамином; 🟦 Министр экономики Германии Катерина Райхе выступила против планов ЕС по перераспределению государственных закупок в пользу европейских компаний, предупредив, что конкурентоспособность невозможно построить в изоляции. 🟦 Израиль пытается переселить палестинцев из Газы в Сомалиленд, и мир должен остановить план Тель-Авива — министр иностранных дел Сомали. По его словам, действия Израиля по признанию Сомалиленда окажут негативное влияние на Африку, и Сомали никогда этого не примет, сохраняя свой суверенитет; 🟦 Президент США Дональд Трамп планирует провести первое заседание своего нового "Совета мира" в Вашингтоне 19 февраля; 🟦 Жëсткие столкновения между полицией и противниками Олимпиады произошли в Милане; 🟦 Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян учредила премию имени ее мужа Тиграна Кеосаяна после истории двух педагогов, защитивших детский сад в Оренбуржье от нападения.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

