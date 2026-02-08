Учения НАТО, новое оружие РФ и скандал с соцсетями. Главное к этому часу - 08.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260208/ucheniya-nato-novoe-oruzhie-rf-i-skandal-s-sotssetyami-glavnoe-k-etomu-chasu-1075366503.html
Учения НАТО, новое оружие РФ и скандал с соцсетями. Главное к этому часу
Учения НАТО, новое оружие РФ и скандал с соцсетями. Главное к этому часу - 08.02.2026 Украина.ру
Учения НАТО, новое оружие РФ и скандал с соцсетями. Главное к этому часу
Российский посол заявил о высоком оборонном потенциале РФ и Белоруссии после учений, новая РСЗО проходит испытания в зоне СВО, а в обнародованных документах IT-гигантов обнаружились доказательства стратегии по формированию зависимости у подростков. Об этом и других новостях к этому часу 8 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-08T09:21
2026-02-08T09:42
новости
россия
джеффри эпштейн
нато
google
tiktok
илон маск
борис грызлов
сша
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103369/78/1033697808_0:107:4329:2542_1920x0_80_0_0_c83377dedd49646f58842b97bd47b29c.jpg
🟥 Учения "Запад-2025" подтвердили наличие у РФ и Белоруссии оборонного потенциала, достаточного для отражения любых угроз, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов; 🟥 Партия новейших РСЗО "Сарма" проходит апробацию в зоне СВО. "Сарма" является продолжением линейки тяжелых РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С". Она также имеет калибр 300-мм, но меньшее число направляющих – шесть вместо 12. Это существенно снижает общую массу машины и увеличивает ее мобильность и проходимость; 🟦 Жертвами взрыва на предприятии на севере Китая стали восемь человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа. ЧП произошло в одном из цехов завода биотехнологической компании Jiapeng в уезде Шаньинь города Шочжоу; 🟦 Джеффри Эпштейн хвастался ужином с Марком Цукербергом и Илоном Маском. В файлах минюста США по делу Эпштейна также обнаружена фотография (её Эпштейн переслал сам себе), где за столом сидят Цукерберг, Маск и еще несколько человек; 🟦 Подростков специально "подсаживали" на социальные сети. Компании Цукерберга, Google, Snapchat и TikTok намеренно использовали слабость психики детей, применяя зависимость как бизнес-стратегию. Обнародованные внутренние документы IT-компаний рассекретили все механизмы воздействия. Оказалось, что детям специально присылали уведомления от социальных сетей, отвлекая их от получения знаний и пытаясь заменить этот процесс быстрым дофамином; 🟦 Министр экономики Германии Катерина Райхе выступила против планов ЕС по перераспределению государственных закупок в пользу европейских компаний, предупредив, что конкурентоспособность невозможно построить в изоляции. 🟦 Израиль пытается переселить палестинцев из Газы в Сомалиленд, и мир должен остановить план Тель-Авива — министр иностранных дел Сомали. По его словам, действия Израиля по признанию Сомалиленда окажут негативное влияние на Африку, и Сомали никогда этого не примет, сохраняя свой суверенитет; 🟦 Президент США Дональд Трамп планирует провести первое заседание своего нового "Совета мира" в Вашингтоне 19 февраля; 🟦 Жëсткие столкновения между полицией и противниками Олимпиады произошли в Милане; 🟦 Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян учредила премию имени ее мужа Тиграна Кеосаяна после истории двух педагогов, защитивших детский сад в Оренбуржье от нападения.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
сша
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103369/78/1033697808_245:0:4229:2988_1920x0_80_0_0_88bd5cd431e3d6be938219722b1b578a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, джеффри эпштейн, нато, google, tiktok, илон маск, борис грызлов, сша, белоруссия, украина.ру
Новости, Россия, Джеффри Эпштейн, НАТО, google, TikTok, Илон Маск, Борис Грызлов, США, Белоруссия, Украина.ру

Учения НАТО, новое оружие РФ и скандал с соцсетями. Главное к этому часу

09:21 08.02.2026 (обновлено: 09:42 08.02.2026)
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
Российский посол заявил о высоком оборонном потенциале РФ и Белоруссии после учений, новая РСЗО проходит испытания в зоне СВО, а в обнародованных документах IT-гигантов обнаружились доказательства стратегии по формированию зависимости у подростков. Об этом и других новостях к этому часу 8 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Учения "Запад-2025" подтвердили наличие у РФ и Белоруссии оборонного потенциала, достаточного для отражения любых угроз, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов;
🟥 Партия новейших РСЗО "Сарма" проходит апробацию в зоне СВО. "Сарма" является продолжением линейки тяжелых РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С". Она также имеет калибр 300-мм, но меньшее число направляющих – шесть вместо 12. Это существенно снижает общую массу машины и увеличивает ее мобильность и проходимость;
🟦 Жертвами взрыва на предприятии на севере Китая стали восемь человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа. ЧП произошло в одном из цехов завода биотехнологической компании Jiapeng в уезде Шаньинь города Шочжоу;
🟦 Джеффри Эпштейн хвастался ужином с Марком Цукербергом и Илоном Маском. В файлах минюста США по делу Эпштейна также обнаружена фотография (её Эпштейн переслал сам себе), где за столом сидят Цукерберг, Маск и еще несколько человек;
🟦 Подростков специально "подсаживали" на социальные сети. Компании Цукерберга, Google, Snapchat и TikTok намеренно использовали слабость психики детей, применяя зависимость как бизнес-стратегию.
Обнародованные внутренние документы IT-компаний рассекретили все механизмы воздействия. Оказалось, что детям специально присылали уведомления от социальных сетей, отвлекая их от получения знаний и пытаясь заменить этот процесс быстрым дофамином;
🟦 Министр экономики Германии Катерина Райхе выступила против планов ЕС по перераспределению государственных закупок в пользу европейских компаний, предупредив, что конкурентоспособность невозможно построить в изоляции.
🟦 Израиль пытается переселить палестинцев из Газы в Сомалиленд, и мир должен остановить план Тель-Авива — министр иностранных дел Сомали. По его словам, действия Израиля по признанию Сомалиленда окажут негативное влияние на Африку, и Сомали никогда этого не примет, сохраняя свой суверенитет;
🟦 Президент США Дональд Трамп планирует провести первое заседание своего нового "Совета мира" в Вашингтоне 19 февраля;
🟦 Жëсткие столкновения между полицией и противниками Олимпиады произошли в Милане;
🟦 Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян учредила премию имени ее мужа Тиграна Кеосаяна после истории двух педагогов, защитивших детский сад в Оренбуржье от нападения.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДжеффри ЭпштейнНАТОgoogleTikTokИлон МаскБорис ГрызловСШАБелоруссияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:19Итальянская пресса обвиняет лидеров ЕС в ведении войны "до последнего украинца". Главное к этому часу
10:18В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и пособников в деле о покушении на генерала Алексеева
10:07Сложные дни для Киева, Украина отнекивается, задержание исполнителя. Хроника событий на утро 8 февраля
09:55Премьер Чехии заявил, что в 2022 году Борис Джонсон сорвал шанс на мир между Россией и Украиной
09:21Учения НАТО, новое оружие РФ и скандал с соцсетями. Главное к этому часу
08:00Сочи-2014: Баба Яга всё равно против!
07:33Западная Украина за минувшую неделю: воскресшие ВСУшники, шпиономания и новое нападение на ТЦК
07:06"Украину люблю, но останусь в Англии": станет ли Британия для бандеровцев второй Канадой
07:00Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой
06:12"Судьбы всего мира решают охреневшие твари": эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё
06:00Города сидят без света, потому что Киев отбирает отбирает электроэнергию для нужд ВСУ — эксперт
05:45"Каша из файлов и ссылок", которая не ударит серьезно по Трампу — Шатров о документах Эпштейна
05:30Трамп завышает ставки, чтобы выторговать решение по Гренландии — политолог про амбиции США
05:15"В центральной Украине все плохо": Орлов про энергоколлапс и крах тепловой генерации
04:45Шатров о лицемерии Европы: Готовы переписать историю Украины, но не хотят менять границы Гренландии
04:45"Слон в посудной лавке": Шатров о непредсказуемой политике Трампа на Ближнем Востоке
04:30Эксперт: Маск собирается выпустить миллион роботов Optimus, мы должны "на полшага" его опередить
04:15Управляется через "Старлинк": Орлов про главную особенность тяжелого дрона "Баба-яга"
04:00Деградировали "до уровня Средневековья": почему новые скандалы не шокируют западное общество
20:14Зачем Зеленский врет про 55 тысяч убитых
Лента новостейМолния