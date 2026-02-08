Почему у Вучича не складывается с Трампом и для чего президенту Сербии Украина в ЕС — Стоянович - 08.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260208/pochemu-u-vuchicha-ne-skladyvaetsya-s-trampom-i-dlya-chego-prezidentu-serbii-ukraina-v-es--stoyanovich-1075381530.html
Почему у Вучича не складывается с Трампом и для чего президенту Сербии Украина в ЕС — Стоянович
Почему у Вучича не складывается с Трампом и для чего президенту Сербии Украина в ЕС — Стоянович - 08.02.2026 Украина.ру
Почему у Вучича не складывается с Трампом и для чего президенту Сербии Украина в ЕС — Стоянович
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович. Обсудили её недавнюю статью "Последняя надежда... Украина.ру, 08.02.2026
2026-02-08T15:22
2026-02-08T15:22
украина
сербия
восточная европа
дональд трамп
украина.ру
владимир зеленский
евросоюз
ес
александр вучич
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/08/1075381369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c028a94fe38463fb43b3c405cd54de6.png
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович. Обсудили её недавнюю статью "Последняя надежда Зеленского. Сможет ли Украина стать членом ЕС до начала следующего года". А также поговорили о мотивах президента Сербии Александра Вучича, который неоднократно заявлял о необходимости принятия Украины в Евросоюз. 00:53 - Почему Вучич продвигает Украину в ЕС?07:52 - Поддерживает ли Вучич Зеленского?11:12 - Об отношениях России и Сербии;11:27 - Слышат ли голос Вучича в ЕС?17:31 - Шансы приёма Украины в ЕС.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
сербия
восточная европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/08/1075381369_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a9492815e5e9204c5a8b3d446ce798a.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сербия, восточная европа, дональд трамп, украина.ру, владимир зеленский, евросоюз, ес, александр вучич, видео, видео
Украина, Сербия, Восточная Европа, Дональд Трамп, Украина.ру, Владимир Зеленский, Евросоюз, ЕС, Александр Вучич, Видео

Почему у Вучича не складывается с Трампом и для чего президенту Сербии Украина в ЕС — Стоянович

15:22 08.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович. Обсудили её недавнюю статью "Последняя надежда Зеленского. Сможет ли Украина стать членом ЕС до начала следующего года". А также поговорили о мотивах президента Сербии Александра Вучича, который неоднократно заявлял о необходимости принятия Украины в Евросоюз.

00:53 - Почему Вучич продвигает Украину в ЕС?
07:52 - Поддерживает ли Вучич Зеленского?
11:12 - Об отношениях России и Сербии;
11:27 - Слышат ли голос Вучича в ЕС?
17:31 - Шансы приёма Украины в ЕС.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаСербияВосточная ЕвропаДональд ТрампУкраина.руВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕСАлександр ВучичВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:00Никита Салогор и антиукраинский "мятеж" в Советской Молдавии
15:47В Харьковской области фиксируются активные манёвры ВСУ и удары российской авиации. Главное к этому часу
15:37Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в задержании подозреваемого в покушении на генерала Алексеева
15:22Почему у Вучича не складывается с Трампом и для чего президенту Сербии Украина в ЕС — Стоянович
14:03Военкор Коц объяснил тактическое значение освобождения Глушковки и Сидоровки
14:01Что значат новые заявления Зеленского о переговорах
13:43ВС РФ продвинулись на Краматорском направлении. Главное к этому часу
13:36До шестнадцати и старше. Европа запрещает социальные сети
13:33Мишустин заявил о стабильности российской экономики и росте ВВП выше среднемирового уровня
13:31Система связи на Украине начала сыпаться, заявил нардеп Федиенко
13:00Участники покушения на Алексеева, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 февраля
13:00В Госпогранслужбе Украины признали высокую активность российских войск в Харьковской и Сумской областях
12:56Немецкий журналист усомнился в официальных данных о линии фронта под Покровском
12:21Военкор: подразделения "Востока" развивают наступление западнее Гуляйполя
12:12Следствие установило личность пособницы в деле о покушении на генерала Алексеева, скрывшейся на Украине
12:00"Вокруг Булгакова": Степан Богданович Лиходеев
11:53Подразделения группировки "Север" заняли населённый пункт Сидоровка. Главное к этому часу
11:47Минфин США обвинил Европу в "косвенном финансировании" России через Индию
11:34Суд арестовал киллера, который совершил покушение на генерал-лейтенанта Алексеева
11:21Как прекратить русофобию в спорте: Ищенко о давлении на Россию через международные соревнования
Лента новостейМолния