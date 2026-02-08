https://ukraina.ru/20260208/pochemu-u-vuchicha-ne-skladyvaetsya-s-trampom-i-dlya-chego-prezidentu-serbii-ukraina-v-es--stoyanovich-1075381530.html
Почему у Вучича не складывается с Трампом и для чего президенту Сербии Украина в ЕС — Стоянович
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович. Обсудили её недавнюю статью "Последняя надежда
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович. Обсудили её недавнюю статью "Последняя надежда Зеленского. Сможет ли Украина стать членом ЕС до начала следующего года". А также поговорили о мотивах президента Сербии Александра Вучича, который неоднократно заявлял о необходимости принятия Украины в Евросоюз. 00:53 - Почему Вучич продвигает Украину в ЕС?07:52 - Поддерживает ли Вучич Зеленского?11:12 - Об отношениях России и Сербии;11:27 - Слышат ли голос Вучича в ЕС?17:31 - Шансы приёма Украины в ЕС.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
"Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович. Обсудили её недавнюю статью "Последняя надежда Зеленского. Сможет ли Украина стать членом ЕС до начала следующего года". А также поговорили о мотивах президента Сербии Александра Вучича, который неоднократно заявлял о необходимости принятия Украины в Евросоюз. 00:53
- Почему Вучич продвигает Украину в ЕС?07:52
- Поддерживает ли Вучич Зеленского?11:12
- Об отношениях России и Сербии;11:27
- Слышат ли голос Вучича в ЕС?17:31
- Шансы приёма Украины в ЕС.
