https://ukraina.ru/20260208/pochemu-u-vuchicha-ne-skladyvaetsya-s-trampom-i-dlya-chego-prezidentu-serbii-ukraina-v-es--stoyanovich-1075381530.html

Почему у Вучича не складывается с Трампом и для чего президенту Сербии Украина в ЕС — Стоянович

Почему у Вучича не складывается с Трампом и для чего президенту Сербии Украина в ЕС — Стоянович - 08.02.2026 Украина.ру

Почему у Вучича не складывается с Трампом и для чего президенту Сербии Украина в ЕС — Стоянович

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович. Обсудили её недавнюю статью "Последняя надежда... Украина.ру, 08.02.2026

2026-02-08T15:22

2026-02-08T15:22

2026-02-08T15:22

украина

сербия

восточная европа

дональд трамп

украина.ру

владимир зеленский

евросоюз

ес

александр вучич

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/08/1075381369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c028a94fe38463fb43b3c405cd54de6.png

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – эксперт по Восточной Европе, журналист Татьяна Стоянович. Обсудили её недавнюю статью "Последняя надежда Зеленского. Сможет ли Украина стать членом ЕС до начала следующего года". А также поговорили о мотивах президента Сербии Александра Вучича, который неоднократно заявлял о необходимости принятия Украины в Евросоюз. 00:53 - Почему Вучич продвигает Украину в ЕС?07:52 - Поддерживает ли Вучич Зеленского?11:12 - Об отношениях России и Сербии;11:27 - Слышат ли голос Вучича в ЕС?17:31 - Шансы приёма Украины в ЕС.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

сербия

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, сербия, восточная европа, дональд трамп, украина.ру, владимир зеленский, евросоюз, ес, александр вучич, видео, видео