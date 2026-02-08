https://ukraina.ru/20260208/kem-na-samom-dele-byl-epshteyn-i-kto-za-nim-stoyal-1075379945.html

Кем на самом деле был Эпштейн и кто за ним стоял

"Файлы Эпштейна": почему они взорвали западное общество. И кем был Джеффри Эпштейн на самом деле?

Около 3 миллионов "файлов Эпштейна" были опубликованы Министерством юстиции США.Но, как говорят специалисты, в этих тоннах компромата нет ничего, за что можно было бы предъявить конкретные обвинения.Множество реальных подробностей там тоже есть, но есть и множество якобы показаний свидетелей, которые ничем не подтверждены.Масса ненужного хлама: письма, записки, чеки, просьбы и приглашения. Всю свою жизнь Джеффри Эпштейн документировал в почтовом ящике.В его почте хранились: письма норвежской принцессы Метте-Марин с непристойными намеками, просьба актёра Леонардо ди Каприо помочь ему с ролью, приглашения на вечеринки.Письма от Илона Маска, Билла Гейтса, Сергея Брина, Вуди Аллена, упоминания о встречах с Далай Ламой и философом Наомом Хомски.Письма от жены английского принца Эндрю и многочисленных девушек, которые приезжали на его остров.Эпштейн, Гислейн Максвелл, Мелания и ТрампФотографии с Дональдом Трампом и Меланией, с Биллом Клинтоном и множеством других президентов, принцев, премьеров и других высокопоставленных особ. С Майклом Джексоном, леди Гага, Бейонсе и другими популярнейшими исполнителями.Однако же опубликованный компромат не тянет не только на уголовное дело, но даже не годится для точной квалификации происходящего.По сути, это даже не компромат.ПсевдокомпроматИ большинство документов - именно такие. Они ничего не доказывают, это обычные фото, но общественное мнение доведено уже до истерики:"Замазаны все!"Хотя фактически это не так, но в какой-то степени - да, общественное мнение право.Элита "глобального мирового проекта", включая политиков, актёров и певцов - "отвратительное сборище педофилов и сатанистов".И "дело Эпштейна" - именно про это. Про "элиту", символ которой - вседозволенность, в самом отвратительном смысле.Про само "дело Эпштейна", естественно, знали и раньше. Оно тянется не годами, а уже десятилетиями.Но теперь стал очевиден масштаб разложения практически всей западной элиты.Эпштейн, Максвелл, Клинтон, Гейтс, Безос и будущий мэр Нью-Йорка Мамдани с мамойШпион или миллионерВ первый раз Эпштейн отбывал срок за "вовлечение ребёнка в проституцию и за склонение к проституции" в 2008 году.С тех пор появилось много свидетельств, многие жертвы стали говорить публично.При этом - интересная деталь - и западная пресса, и политики, и сами участники педофильского скандала пытаются представить дело таким образом, что это Эпштейн всё организовал и всех вовлёк.Остальные высокопоставленные педофилы просто проходили мимо, но Эпштейн схватил за руку и спросил "хочешь поразвлечься?"Но нет, конечно же. И подобный "остров Эпштейна" - наверняка не один. И сам образ жизни этих "богатых и знаменитых" персон глобалистского мира предполагает подобные "развлечения".Сейчас очень удобно повесить все на одного Эпштейна. Но в том то и дело, что "замазаны все".Говорят также, что Эпштейн вовлекал всех этих богатых и знаменитых людей участвовать в своем борделе с несовершеннолетними, чтобы потом шантажировать. И даже "возможно, работал на какую-то разведку"!В этом нет никаких сомнений. Конечно, работал на разведку, и не на одну. Чаще всего называют израильскую "Моссад". Охранник Эпштейна свидетельствовал, что Эпштейн работал на ЦРУ.Но дело в том, что Эпштейн был просто винтик глобальной системы. Система прекрасно продолжила существование, сбросив информационную бомбу в виде "файлов Эпштейна".Зачем и почему это было сделано?Многое станет понятнее, если мы посмотрим на личность и судьбу самого Эпштейна.Что это был за человек и как он попал на вершину "пирамиды власти глобалистов"?Загадочный финансистНачинается биография "знаменитого финансиста" с того, что он, не завершив образование в вузе, стал работать учителем математики в школе в Нью-Йорке, где он и вырос.Семья его была не просто обычной, но даже, можно сказать, рабочей. Отец был работником в парке, а мама - помощником учителя и домохозяйкой.Каким образом недоучившийся студент стал учителем математики? Официальная версия: якобы у него были такие выдающиеся способности, что директор сделал исключение для талантливого преподавателя.На самом деле, за этим назначением стояли какие-то связи.Так же точно было и в его дальнейшей судьбе. Таинственное везение буквально преследовало Эпштейна.Его якобы заметил отец одного из учеников, был опять-таки "потрясён его способностями" и пригласил работать на бирже.Там "гениальный Эпштейн" якобы моментально сколотил состояние. И купил самый большой особняк в Нью-Йорке, а потом остров, самолёт и так далее. И стал возить Билла Клинтона "на острова".Всё это - неправда (кроме Билла Клинтона и островов).Возможно, Эпштейн действительно был гениальным финансистом и игроком на бирже. Но свидетельств этому не осталось.Неизвестны никакие его "выдающиеся сделки".Неизвестны его "клиенты с капиталом больше миллиарда", про которых все рассказывали, в том числе сам Эпштейн.Он якобы был выдающимся финансовым консультантом. Но консультации подтвердил только один человек - Эхуд Барак, бывший премьер Израиля.И больше нет у Эпштейна ни одного подтвержденного клиента! На эту тему давно ещё было расследование американских журналистов.Лесли ВекснерДеньги на покупку особняка, самолёта и острова он получил от Лесли Векснера, владельца бренда женского белья "Виктория сикрет".Да, Лесли Векснер не только подарил Эпштейну особняк на Манхэттене площадью 5 тысяч квадратных метров ( это самое большое частное жилое здание в мире).Векснер также платил ему миллионы долларов за "чрезвычайно умные финансовые советы", как впоследствии сам же Векснер объяснял.Как считают американские журналисты, Векснер мог передать Эпштейну в итоге около трёх миллиардов долларов.Он переписал на его имя все свои трасты и фонды!Если бы не была известна страсть Эпштейна к молодым женщинам, то можно было бы предположить интимную связь между ним и Лесли Векснером.Иначе никакого объяснения этой безумной щедрости нет.Кроме одного: это были деньги не Векснера. А например, какого-то государства, на которое работал Эпштейн.Знаменитый американский журналист Такер Карлсон прямо называет это государство: Израиль.Но всё не так просто.Иначе получается, что агент "Моссад" создаёт целую сеть влияния в США и Европе, завлекает в неё ничего не подозревающих высокопоставленных педофилов: президентов, принцесс, наследников королевских домов и знаменитых актеров.Нет, проблема гораздо глубже. Работал Эпштейн не только и не столько на "Моссад".РокфеллерВ интервью Стиву Беннону в 2017 году Эпштейн сам рассказывает интереснейшие подробности: в возрасте 30 лет он стал одним из руководителей Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке, на Манхэттене.А также попал в состав "Трёхсторонней комиссии", которую создал тот же Девид Рокфеллер, с которым был уже дружен Эпштейн, для "консультаций мировой элиты."Туда вместе с Эпштейном входил, например, Билл Клинтон. Эпштейн уже тогда был на одной ноге с президентами, премьерами и другими "правителями мира".Для членства в Трёхсторонней комиссии надо было заполнить документы."У всех были огромные биографии. Мне тоже предложили что-то написать. Я написал: " Джеффри Эпштейн, просто хороший парень", - рассказывал сам Эпштейн.У него по прежнему не было ни образования, ни должностей (кроме подаренных Рокфеллером), ни собственного дела (кроме якобы "невероятных финансовых советов").Но он был буквально втащен в мировую глобалистскую элиту. Кем?Связной мирового правительстваДва имени мы знаем: это Девид Рокфеллер и Лесли Векснер. Также это Эхуд Барак. И впоследствии - Питер Мандельсон, посол Британии в США, а до того - лорд-председатель Тайного совета при королеве Британии.Можно, конечно, предположить, что Эпштейн работал на "Моссад" и ЦРУ, но ведь понятно, что это Эхуд Барак руководил "Моссад", а не наоборот.И Девид Рокфеллер, основатель Бильдербергского клуба и Трехсторонней комиссии, наверное, представлял собой отдельную силу. Повыше ЦРУ.Так кем же был Эпштейн? И почему его снабдили миллионами, миллиардами, особняками, островом, самолетом, придумали ему биографию, дали кураторов?Можно предположить, что он был "связным" или "держателем общего имущества". Это был дворецкий при всех этих яхтах, домах, самолётах, которые предоставляли разнообразные услуги членам "мирового правительства".Ну и заодно "финансовый гений" за всеми откровенно шпионил, не без того.Гислейн и КаринаОтдельный очень интересный вопрос - кем была "сообщница" Эпштейна Гислейн Максвелл.До конца непонятна та роль, которую она играла при Эпштейне.Они разыгрывали чуть ли не супружескую пару. Но Эпштейн встречался последние лет 15 своей жизни с совершенно другой женщиной. Это была девушка из Белоруссии Карина Шуляк.Гислейн - дочь Роберта Максвелла, высокопоставленного "шпиона "Моссад" и английского медиа магната.Но Роберт Максвелл, как говорят знающие люди, был не сотрудником израильской разведки, а одним из её создателей.Так что его дочь Гислейн могла быть не "сообщницей", а скорее, куратором Джеффри Эпштейна.Последние годы он провёл с Кариной Шуляк, стоматологом из Белоруссии, которая переехала к нему в США.Она его ревновала, била, принуждала на себе жениться. А "всесильный Эпштейн" писал ей трусливые письма типа "ты в который уже раз ударила меня по лицу, но знай, я всё равно тебя люблю".И оборудовал для нее стоматологические кабинеты во всех своих владениях. Но так и не женился!Странное исчезновениеА потом Эпштейна то ли убили, то ли он смог исчезнуть, то ли это действительно было самоубийство.Но странностей в этом деле тоже чрезвычайно много.За день до предполагаемого самоубийства Эпштейн совершил звонок, который должен был быть записан, но его не записали. Он звонил Карине Шуляк.За два дня до этого он переписал своё завещание, и завещал почти всё Карине Шуляк: острова, особняк, 600 миллионов долларов. Своему брату он оставил 10 миллионов, Гислейн - 2 миллиона.Но все его деньги и ценности сейчас арестованы. Платятся отступные жертвам (уже выплачено 170 миллионов). Платятся налоги и штрафы на Вирджинских островах (уже выплачено 200 миллионов).Никто, ни Карина, ни Гислейн, не получили пока наследства. Да и получат ли?В ночь, когда Эпштейн предположительно скончался, были выключены камеры наблюдения - на 2 минуты 50 секунд, как раз, когда всё и произошло.Два охранника, которые должны были круглосуточно за ним наблюдать, не наблюдали.Другой арестант, который находился с ним в камере, был в этот вечер переведён в другую камеру.В общем, нарушено было всё, что только можно было нарушить.Его брат сказал, что над могилой Джеффри он установил безымянный камень, рядом с могилами их родителей. Надпись на могилах родителей он тоже стёр.Вот и всё. Никаких следов. Кроме "файлов Эпштейна".Если предположить, что это было убийство, Эпштейна "убрали", то зачем и кому это было нужно? Файлы уже были в распоряжении спецслужб, начиная с 2007 года, со времён первого дела.Так что гибель Эпштейна, при таких странных обстоятельствах, остаётся загадкой. Если конечно, эта гибель была.Информационная бомбаНо зачем же сейчас подняли и растиражировали "дело Эпштейна"?Мы имеем дело, совершенно очевидно, с информационным оружием, которое направлено на представителей "старой элиты" и "старых денег".Достаточно посмотреть, кто и чего уже лишился.Это член королевской семьи принц Эндрю. Его лишили титулов и выселили из замка, который он занимал. Почему? Ответ очень простой.Принц Эндрю может быть теоретически наследником престола. Эндрю заранее отодвигают из очереди на наследование. Почему? Наверное, по договоренности с королевской семьёй.Но в любом случае, это серьёзный репутационный удар по британской монархии.Клинтоны должны прийти и дать показания в Конгрессе. Билл Клинтон 26 раз летал на самолете Эпштейна в различные локации по всему миру.Есть и фото Клинтона в бассейне с девушками и картина "Билл Клинтон в платье", а также многочисленные фото с Эпштейном.Клинтоны - это представители могущественного демократического клана (породнившиеся с Соросами), которых надо отодвинуть от власти. Еще репутационный удар, теперь по лагерю демократов.Пострадало всё британское правительство, а Кир Стармер вынужден, видимо, будет уйти в отставку. Уволен влиятельнейший посол Британии в США Мандельсон.Это ослабление Британии и Лондонского Сити. И это тоже одна из целей администрации Трампа."Старые семьи" должны поступиться властью. А все их "Трёхсторонние комиссии", Тайные советы и "Бильдербергские клубы" заменят чем-то другим, другими клубами для управления миром.И скандал с "файлами Эпштейна" тут как нельзя кстати.О том, что думают по поводу происходящего эксперты - в статье ""Судьбы всего мира решают охреневшие твари": эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё"

