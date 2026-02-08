https://ukraina.ru/20260208/chto-znachat-novye-zayavleniya-zelenskogo-o-peregovorakh-1075377151.html

Владимир Зеленский разразился целым каскадом заявлений по переговорному процессу и в этих выступлениях наговорил много того, что внешне похоже на правду, или вернее полуправду, но по большей части, конечно же, откровенно слукавил.

А все потому, что вся эта его суета, вся эта буффонада во многом призвана уже сейчас, в логике, кстати, недавнего визита генсекретаря НАТО Марка Рютте и его заявлений, а также заявлений главной по дипломатии в ЕС Кайи Каллас, переложить и размазать ответственность за будущие тяжёлые для киевского режима решения, с Соединёнными Штатами.Он говорит, это что Штаты хотят, чтобы всё закончилось до лета. Это, мол, Штаты хотят видеть некий компромиссный вариант. Это, дескать, американская идея про отведение на пять и на сорок километров войск. Кстати, очень интересно, кто должен отходить на пять, а кто на сорок? Это, мол, в целом Штаты видят всю эту историю со специальной экономической зоной. Это Штаты договариваются с Россией про так называемый пакет Дмитриева, про какие-то фантастические двенадцать триллионов долларов сделки. И в итоге получается классическая формула – "Не виноватая я, он сам пришёл!". А я вот, такая себе "Баба Яга, против" - стоим где стоим, и вот это вот все. Вдогонку жалуется - А они у нас ещё и Крым практически без нас хотят отобрать.Это он, кстати, про историю с возможным признанием Соединёнными Штатами статуса Крыма. Эта тема существует уже давно. Ещё весной она активно обсуждалась. И я тогда говорил, что это вполне понятный ход в логике возможной отмены части антироссийских санкций со стороны США. Потому что значительная часть санкционного пакета была введена ещё в четырнадцатом и пятнадцатом годах как реакция на крымские события по запросу Европы и Украины тогдашней штатовской администрацией. Поэтому, если Соединённые Штаты признают российский статус Крыма, а я убеждён, что переговоры между Кремлём и Белым домом идут в том числе и по статусу всех новых исторических российских территорий, то значительная часть санкций автоматически будет снята. Хотя, европейские ограничения, понятно, останутся. Но американская часть будет демонтироваться.Именно под это, как говорил Уиткофф в Давосе, и задумывается так называемая беспошлинная или специальная экономическая зона. Этот механизм нужен для того, чтобы по факту обходить европейские санкции при поставках российских углеводородов на европейский рынок. К выгоде России, разумеется, и чего уж греха таить, и Соединённых Штатов.Всё это категорически не нравится Зеленскому. Против этого активно, хотя и втихую, выступает Лондон, работая через Банковую и лично через Зеленского. И Зеленский говорит, что они будут всё это обсуждать с европейскими партнёрами. Самое интересное здесь в том, что в реальности от Зеленского в этой истории зависит крайне мало. Не потому, что он совсем уж утратил власть. Он, к сожалению, по прежнему остаётся человеком на вершине украинской системы. Но от переговорного процесса он отделён. Не полностью изолирован, но отделён. В пользу этого говорит тот факт хотя бы, что никаких содержательных заявлений он по факту сразу после завершения переговоров в Абу-Даби не сделал. Вместо этого придумал, как ему кажется, изящную формулу. Мол, приедут наши ребята и расскажут то, что нельзя сообщить по телефону. Очень забавная история. Как будто не существует защищённых линий связи. Но дело даже не в этом. Просто никто и не собирался делиться с ним по телефону реальными деталями. Украинская делегация приехала к нему не отчитываться, а довести до него позиции сторон. А дальше он, пообщавшись с советчиками из Лондона, начинает всё это интерпретировать в выгодном для себя ключе.Переговорный процесс идёт не быстро, но конструктивно. И Зеленский сейчас в очередной раз подтвердил моё предположение о том, что британо-ориентированная верхушка киевского режима, при прямой поддержке Лондона и при участии отдельных европейских столиц, будет делать всё, чтобы если не сорвать переговоры, то максимально осложнить их реализацию. Если не удастся сорвать подписание документов, предвосхищающих выход на мирные соглашения, они будут саботировать уже исполнение. Затягивать сроки. Срывать графики. Делать ровно то же самое, что уже не раз происходило раньше. В частности, в очередной раз Зеленский попытался пожонглировать темой отведения на Донбассе, обвиняя американцев в давлении и демонстрируя, что Украина якобы никуда отходить не собирается. При этом он аккуратно намекает на ту схему, о которой я уже рассказывал. Мол, мы готовы отойти, но только если это будет оформлено как некий проект Трампа, как его мирная инициатива, с преференциями для его бизнес-партнёров и для его окружения. Подмандатный "Совету мира" эксклав. Примерно так, как это задумывалось в истории с Газой. Которая, кстати, так и не реализована до сих пор. При этом он сам проговаривается о том, что ему категорически не нравится. Ему не нравится, что вся эта морковка, весь этот пряник для Трампа, которого они там между собой, судя по всему, считают старым ослом, не работает. Потому что так называемый пакет Дмитриева на двенадцать триллионов долларов уже включает в себя и специальную экономическую зону, и особые долгосрочные масштабные контракты, и крупнейшие новые бизнес проекты. И возникает простой вопрос. А зачем тогда, что называется, козе баян? Зачем Трампу и его бизнес-партнёрам, зачем людям, стоящим за MAGA, за Трампом и за Вэнсом, все эти смешные предложения Киева, за которыми ещё маячит столетнее соглашение с Лондоном и попытка Лондона вывернуть всю эту историю в свою пользу. Зачем им всё это, если по ключевым вопросам они могут договариваться напрямую с Россией?Понятно, что есть ограничения, которые накладывает уже фактически стартовавший выборный процесс в Конгресс. Понятно и то, что команда Трампа продолжает торговаться с Москвой по условиям этих сделок. Параллельно формируется большой долгий проект нового соглашения по стратегической стабильности и нераспространению вооружений. Это история минимум на год, а то и больше. И пока для этого им нужен этот криворожский персонаж как элемент торга. Как тот самый камешек в ботинке. Мелкий, неприятный, раздражающий, и пока ещё мешающий идти дальше. Его бы давно вытряхнуть и двигаться вперёд. Но пока не всё, что хотят американцы, им готовы дать в Москве. И правильно что не хотят. Это и есть переговоры- Идите к чёрту, янки, со своими бесконечными хотелками. Но договариваться всё равно будут. Потому что это выгодно.Поэтому переговорный процесс идёт. Поэтому по Украине тоже будут договариваться. Поэтому создана трёхсторонняя группа, о значении которой я уже говорил и писал. И Зеленскому это категорически не нравится. Потому что всё это решается без него. Без него формируются механизмы. Без него создаются рабочие форматы. Он может сколько угодно возмущаться. Может сколько угодно набрасывать всё свое возмущение на вентилятор, перекладывая ответственность на американцев. Но всем понятно, что он просто продолжает торговаться за собственную шкуру. Он думает только о собственном выживании. О собственной безопасности. При том, что его британская охрана, которую мы видели ещё в Давосе, эти крепкие ребята, их там десятки, а возможно и больше, они легко превращаются из охраны в конвой. А может и в расстрельную команду. И Лондон держит его за все филейные места. Поэтому он вертится как уж на сковородке. Поэтому несёт всю эту околесицу. Поэтому сознательно раскрывает детали, которые не имел права раскрывать при том режиме секретности, который установлен вокруг переговоров. Делает он это не случайно. Делает это с подачи Лондона.И да, конечно, он думает о себе, и в своём воспалённом сознании он просто не видит другого сценария как спастись, кроме вот этого упрямства и клоунады. Поэтому относиться к его истерикам и отказам нужно спокойно. Его на сегодня не стоит вообще воспринимать всерьёз. Это как у портовой девушки с пониженной социальной ответственностью – его "нет" означает только одно - хочу получить больше. Это и есть вся формула поведения этого криворожского упыря.О реальных потерях ВСУ - в статье Михаила Павлива "Зачем Зеленский врет про 55 тысяч убитых"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

