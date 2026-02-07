https://ukraina.ru/20260207/zachem-zelenskiy-vret-pro-55-tysyach-ubitykh-1075363413.html

Зачем Зеленский врет про 55 тысяч убитых

Владимир Зеленский испровещался на тему того, что потери Украины, то есть сил обороны, включая ВСУ, территориальную оборону и Национальную гвардию, за весь период полномасштабных военных действий якобы составили всего пятьдесят пять тысяч человек.

Ну что тут сказать. По большому счёту, и обсуждать тут особенно нечего. Это бред сивой криворожской кобылы, хриплой, если точнее. Но если уж говорить серьёзно, то даже украинские официальные лица не раз, в том числе и в двадцать пятом году, заявляли, что у них плюс минус около миллиона человек под ружьём. И вот эти 55 тысяч с этим никак не бьются. Объясняю почему.Данные по мобилизации на Украине в целом достаточно легко просчитываются. Если брать период с конца февраля 2022 года по январь 2026 года, то получается, что под ружьё было поставлено и мобилизовано примерно один миллион триста, один миллион четыреста тысяч человек. При этом от двухсот пятидесяти до трёхсот тысяч у них уже было на момент начала полномасштабных боевых действий. Здесь сложнее считать точно, потому что в тот момент очень быстро разворачивалась так называемая тероборона, и не совсем понятно, сколько людей успели вооружить и формально учесть уже к концу февраля того года.Если исходить из этих данных мобилизации, то в сумме получается примерно один миллион шестьсот, один миллион семьсот тысяч человек, которые побывали в силах обороны Украины с конца февраля за весь период, включая тех, кто служил ещё до начала полномасштабных боевых действий.Теперь давайте на секунду представим, хотя само по себе это выглядит странно, что Зеленский вдруг не врёт. Добавим сюда пропавших без вести, которых Украина то признаёт, то не признаёт, комиссованных, выбывших по ранениям. Пусть будет сто тысяч. Добавим ещё дезертиров, которых Украина официально признаёт ушедшими. Хотя количество заведённых дел уже сейчас приближается к трёмстам тысячам. Но Украина рассказывает, что значительная часть якобы возвращается. Хорошо, пусть даже будет сто тысяч. В их собственных фантастических раскладах.Если исходить из этого, то при вере Зеленскому, прости Господи за такое сочетание слов в одном предложении, получается, что сейчас у них в силах обороны находится примерно один миллион четыреста, один миллион пятьсот тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем численность Вооружённых сил Российской Федерации, задействованных в СВО.Кто-то всерьёз поверите, что при таком соотношении сил ситуация на фронте могла бы оставаться ровно такой, какой она является уже последние пару лет? Когда подобное соотношение действительно было в 2022 и частично в 2023 году, мы все видели, как это выглядело. Насколько тяжело тогда было на линии боевого соприкосновения. Сейчас и близко ничего подобного нет. При этом, повторюсь, они сами постоянно говорят о том, что у них якобы миллион плюс минус. На самом деле даже никакого миллиона там давно нет. Гораздо меньше. Я ещё в конце июля прошлого года давал приблизительные расчёты. Сейчас эти данные можно только скорректировать в сторону ухудшения.Давайте теперь конкретно остановимся на погибших. На этих фантастических пятидесяти пяти тысячах от Зеленского. Существует несколько платформ, которые ведут учёт погибших по некрологам и публикациям в медиа, включая погибших и пропавших без вести. Самая крупная, самая раскрученная и при этом достаточно надёжная по оценкам, в том числе и российских военных экспертов, украинская платформа называется UALosses. Я пользовался их данными ещё летом. Посмотрел их статистику и сейчас. Да, люди стоящие за этой платформой не публичные, а сама она зарегистрирована в одном из карибских оффшоров. Но, кое-что известно, это люди, связанные с жёстко оппозиционным к Зеленскому олигархом Томашем Фиалой, партнёром Сороса на Украине и партнёром Пинчука, владельца Украинской правды и всей этой медийной конструкции.Так вот, мне говорят, что программные решения у них достаточно качественные. Даже по оценкам российских экспертов. И во многом их данные совпадают с данными российских платформ, которые также ведут учёт по некрологам и публикациям в средствах массовой информации о погибших и пропавших без вести. Соответственно, на сегодняшний день, если брать конец января 2026 года, на этой платформе обозначено общее число примерно сто восемьдесят тысяч погибших и пропавших без вести. Динамика по сравнению с июнем 2025 года составляет плюс тридцать две тысячи. Теперь важный момент. В своих летних расчётах я исходил из того, что, по оценкам европейских аналитиков, подобные базы данных в лучшем случае покрывают около шестидесяти процентов реального числа погибших и пропавших без вести. При этом эта платформа отдельно учитывает военнопленных, поэтому пересечений здесь значительно меньше. Есть, конечно, и неучтённые случаи, которые могут попасть в категорию пропавших без вести, но, по всей видимости, их не так много. В этом году мне довелось пообщаться со специалистами, которые оценивают программные возможности подобных платформ, работающих на основе анализа упоминаний в СМИ, цифровых следов, и мне объяснили, что в подобных программах действительно иногда бывает до шестидесяти процентов совпадений. Но в реальности наиболее распространённый уровень покрытия составляет сорок, пятьдесят процентов. В среднем обычно берут около сорока пяти процентов.Если исходить из этой логики и экстраполировать данные этой, как считают в том числе российские специалисты, наиболее достоверной украинской платформы, то реальное количество погибших и пропавших без вести, которые с очень высокой вероятностью являются либо неучтёнными, либо сознательно выводимыми за рамки официальной статистики, может составлять порядка двухсот восьмидесяти тысяч человек. Как мне объясняют, определённая часть из них могла быть оформлена ещё в двадцать втором и двадцать третьем годах как пропавшие без вести из числа тех, кто ушёл в дезертирство или самовольно покинул часть. В отдельных случаях командиры просто не хотели брать ответственность на себя. Но, по оценкам специалистов, доля таких случаев невелика. Летом я закладывал в расчёты примерно до десяти процентов таких ситуаций. В двадцать пятом году ситуация, по словам источников, радикально изменилась. Сейчас можно достаточно уверенно говорить о цифре порядка двухсот восьмидесяти тысяч. При этом в украинских, в том числе полуофициальных источниках, звучали оценки и в сто тысяч, и даже более ста тысяч пропавших без вести. Разночтения остаются, гражданские, негражданские, смешанные категории. Но, по всей видимости, горизонт в двести восемьдесят, двести девяносто, а возможно и триста тысяч погибших и пропавших без вести выглядит наиболее реалистично. Мы с вами при этом исходим из того, что почти все пропавшие без вести в условиях этой войны являются погибшими.Это и есть тот самый объём потерь Украины, который можно считать достаточно достоверным. И, кстати, при большом желании он неплохо коррелируется с официальными заявлениями российских должностных лиц. При этом я всегда прошу крайне осторожно относиться к любой информации, поступающей с любой из сторон. Во время войны у всех есть собственные информационные задачи. Полная картина становится более или менее понятной только спустя годы, а иногда не становится понятной до конца и тогда. Соответственно, в формате даже самого осторожного допущения приходится говорить о примерно трёхстах тысячах погибших с украинской стороны. И теперь просто сравните эту цифру с теми пятьюдесятью пятью тысячами, о которых говорит Зеленский. То есть, грубо говоря, почти в шесть раз меньше. Это бесконечно наглая ложь, бесконечно наглое враньё, замешанное на задачах пропаганды и обслуживании телемарафона. Ну и, конечно же, не последнее место здесь занимают выплаты, которые Украина обязалась нести при фиксации гибели военнослужащих. Платить там никто ничего не собирается, потому что если считать всех, сума выплат получается просто астрономическая.И раз уж об этом зашла речь, ещё один интересный факт. Если экстраполировать даже просто данные по этой калькуляции, о которой я говорил, с учётом того, что реальное покрытие составляет всего сорок пять-пятьдесят процентов, то есть фиксируется лишь часть фактов гибели и пропажи без вести, то получается следующая картина. Если взять данные платформы на июнь 2025 и усреднить их за весь период полномасштабных боевых действий, то средние потери за сорок месяцев составляли порядка 5,7 тысяч убитых и пропавших без вести в месяц. При этом за период с конца июня по январь эта цифра выросла уже примерно до 8,2 тысяч в среднем ежемесячных потерь. И это очень хорошо коррелируется с тем, что ситуация на фронте для Украины ухудшается по нарастающей.Ровно об этом я говорил ещё раньше. Ровно об этом говорят военные специалисты. Та самая стратегия Вооружённых сил Российской Федерации, которую можно назвать щадящей для российских военных, стратегия стачивания украинских резервов, украинских ресурсов, украинского тыла, военно-промышленного комплекса, промышленности вообще, всего того, что составляет совокупный потенциал к обороне и сопротивлению, она работает. И ситуация для киевского режима реально ухудшается. Это хорошо видно даже на полугодовом отрезке, который уже является достаточно репрезентативным.Именно поэтому ещё летом я говорил о том, что при сохранении этой динамики в весенний и летний период 2026 года, особенно с учётом проблем противовоздушной обороны и тыла, ситуация неизбежно приведёт к оперативному кризису Вооружённых сил Украины. В каких формах и масштабах он проявится, пока до конца не ясно. Но ситуация для них не улучшается. Она последовательно и ускоренно ухудшается. Плюс к этому ситуация с дезертирством и самовольным оставлением частей, бегством из армии, уходом из учебных подразделений, тоже идёт по нарастающей. Повторюсь, только по официальным данным около трёхсот тысяч таких случаев. Это почти плюс пятьдесят тысяч за последние полгода. А реальное число, разумеется, больше. По словам людей, которые понимают ситуацию, в том числе и с той стороны, в последние полгода у сил обороны Украины каждый месяц фиксируется отрицательный баланс. Мобилизуют меньше, чем теряют. Бусифицируют, но люди бегут практически сразу. Бегут из учебок, бегут по дороге, бегут, прибыв в прифронтовую зону, бегут уже с фронта.Растёт и количество погибших, о чём я говорил ещё раньше, в помесячной динамике. Растёт количество раненых. На сегодняшний день общее число раненых за весь период полномасштабных боевых действий, по всей вероятности, достигло уже порядка полумиллиона человек. При этом, по украинским же данным, до тридцати процентов из них не возвращаются в строй, а комиссуются как непригодные к дальнейшей службе. Если в первой половине двадцать пятого года таких было около ста-ста десяти тысяч, то сейчас их число, вероятно, уже доходит до ста пятидесяти тысяч.То есть здесь тоже идёт дополнительная убыль. И по факту на конец января 2026 года из примерно одного миллиона шестисот-одного миллиона семисот тысяч человек, которые когда либо проходили службу в силах обороны Украины, включая ВСУ, Нацгвардию и тероборону, выбыло уже около восьмисот тысяч. Проблемы с резервами и комплектацией у них катастрофические. И они нарастают как снежный ком. Лучше не становится. Все эти байки из склепа про пятьдесят тысяч убитых русских, которые Фёдоров и Зеленский регулярно подвывают, появляются не случайно. Они прекрасно понимают реальный расклад. А расклад очень плохой.И возвращаясь к началу своего повествования, ещё раз напомню. Пятьдесят пять тысяч, заявленных Зеленским, и не менее трёхсот тысяч реальных погибших. Разница очевидна. Не стоит, конечно, очаровываться или, наоборот, возмущаться байками про миллионы погибших. Если бы потери Украины действительно измерялись миллионами, фронт давно бы рухнул и всё закончилось капитуляцией. Это ерунда. Не слушайте тех, кто вам это рассказывает. А вот триста тысяч погибших и суммарные выбывшие в виде погибших, комиссованных, непригодных к службе и сбежавших это уже порядка восьмисот тысяч человек. И это, очень много. И ситуация для киевского режима постепенно приходит к катастрофической.

