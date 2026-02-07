https://ukraina.ru/20260207/unichtozhenie-tyla-anpilogov-o-tom-udaryat-li-termitnye-gerani-i-reaktivnye-faby-po-energetike-ukrainy-1075333423.html

Уничтожение тыла: Анпилогов о том, ударят ли термитные "Герани" и реактивные ФАБы по энергетике Украины

Уничтожение тыла: Анпилогов о том, ударят ли термитные "Герани" и реактивные ФАБы по энергетике Украины - 07.02.2026 Украина.ру

Уничтожение тыла: Анпилогов о том, ударят ли термитные "Герани" и реактивные ФАБы по энергетике Украины

Новые типы российского высокоточного оружия являются избыточными для ударов по энергетике Украины. Для поражения стратегических целей в тылу достаточно проверенных "Калибров", "Искандеров" и дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-02-07T04:45

2026-02-07T04:45

2026-02-07T04:45

новости

украина

киев

россия

алексей анпилогов

украина.ру

впк

минобороны

сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075192137_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_795dddc4ddde8a997ab0eaec2304d272.jpg

На днях российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК и энергетики, завершив "морозное перемирие", подтвердили в Минобороны. В ряде регионов, включая Киев, были поражены ключевые энергообъекты: ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Трипольская ТЭС и подстанция "Киевская-750".По заявлению противника, для атаки использовано 65 ракет и 350-500 дронов "Герань". Эксперты отмечают, что реальный расход средств поражения был ещё меньше, а эффективность ударов — высокой.На вопрос журналиста о том, будут ли применены новые средства поражения, такие как "Искандер-1000" или "Герань" с термитным зарядом, эксперт дал чёткий ответ. "Мне кажется, что все перечисленные средства избыточны", — заявил Анпилогов.По его мнению, термитные "Герани" больше пригодятся для уничтожения железнодорожных мостов. А корректируемые авиабомбы все же не предназначены для работы на стратегическую глубину. Они нужны для нарушения фронтовой логистики, добавил он.По словам Анпилогова, основную работу по поражению тылов продолжат с помощью привычного оружия. "Следовательно, воздействие на стратегические тылы Украины продолжит оказываться с помощью "Гераней", крылатых ракет и "Искандеров"", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.Также на тему украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, алексей анпилогов, украина.ру, впк, минобороны, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, спецоперация, "искандер", герань, вооружения, ракетный удар, ракеты, военный эксперт, прогноз войны на украине, прогноз по украине