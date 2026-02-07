Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию - 07.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260207/spetspredstavitel-rf-dmitriev-zapadnye-smi-deystvuyut-protiv-ssha-po-rossiyskomu-stsenariyu-1075349326.html
Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию
Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию - 07.02.2026 Украина.ру
Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию
Ведущие европейские СМИ начали применять против США тот же сценарий искажения информации, который традиционно использовали против России. Об этом 7 февраля заявил специальный представитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев в соцсети Х
2026-02-07T10:47
2026-02-07T10:47
новости
сша
великобритания
россия
ес
кирилл дмитриев
украина.ру
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073355290_54:0:747:390_1920x0_80_0_0_a4fb72d4f452e46c0382bc9c9782fcb4.jpg
Дмитриев прокомментировал обмен мнениями в социальных сетях по поводу публикации газеты Financial Times (FT). Он заявил, что европейские СМИ, ранее выступавшие против России, теперь действуют по той же схеме в отношении США."Теперь мы видим, как искажающие правду СМИ применяют против США сценарий, традиционно использовавшийся СМИ Великобритании и ЕС против России", — написал Дмитриев на своей странице в X.Поводом для его заявления стал пост высокопоставленного представителя Госдепартамента США Сары Роджерс. Роджерс обвинила FT в искажении информации в публикации от 6 декабря, где сообщалось, что Госдеп якобы планирует финансировать в Европе аналитические центры, связанные с движением MAGA, для продвижения позиции Вашингтона. В своём посте Роджерс назвала такую подачу "трюком", сравнив его с методами конспирологических подкастов, когда обычным явлениям приписываются сомнительные мотивы через намеренно эмоциональную лексику.Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о прогрессе в процессе урегулирования ситуации на Украине, отметив позитивную динамику в ходе переговоров в Абу-Даби. Подробнее в материале "Есть прогресс". Стартовал второй день переговоров в Абу-ДабиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Что-то может произойти": переговоры по Украине. Хроника событий на утро 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
великобритания
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073355290_140:0:660:390_1920x0_80_0_0_6de2ac07ee49796a7dc7c12d2d2f7e3d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, великобритания, россия, ес, кирилл дмитриев, украина.ру, украина
Новости, США, Великобритания, Россия, ЕС, Кирилл Дмитриев, Украина.ру, Украина

Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию

10:47 07.02.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал уйти в отставку Мерца и фон дер Ляйен после провала на саммите ЕС:
‼ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал уйти в отставку Мерца и фон дер Ляйен после провала на саммите ЕС: - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ведущие европейские СМИ начали применять против США тот же сценарий искажения информации, который традиционно использовали против России. Об этом 7 февраля заявил специальный представитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев в соцсети Х
Дмитриев прокомментировал обмен мнениями в социальных сетях по поводу публикации газеты Financial Times (FT). Он заявил, что европейские СМИ, ранее выступавшие против России, теперь действуют по той же схеме в отношении США.
"Теперь мы видим, как искажающие правду СМИ применяют против США сценарий, традиционно использовавшийся СМИ Великобритании и ЕС против России", — написал Дмитриев на своей странице в X.
Поводом для его заявления стал пост высокопоставленного представителя Госдепартамента США Сары Роджерс. Роджерс обвинила FT в искажении информации в публикации от 6 декабря, где сообщалось, что Госдеп якобы планирует финансировать в Европе аналитические центры, связанные с движением MAGA, для продвижения позиции Вашингтона.
В своём посте Роджерс назвала такую подачу "трюком", сравнив его с методами конспирологических подкастов, когда обычным явлениям приписываются сомнительные мотивы через намеренно эмоциональную лексику.
Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о прогрессе в процессе урегулирования ситуации на Украине, отметив позитивную динамику в ходе переговоров в Абу-Даби. Подробнее в материале "Есть прогресс". Стартовал второй день переговоров в Абу-Даби
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Что-то может произойти": переговоры по Украине. Хроника событий на утро 7 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВеликобританияРоссияЕСКирилл ДмитриевУкраина.руУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:47Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию
10:25Глава Минэнерго Украины заявил об ударах по ключевым объектам энергосистемы
10:17ВС РФ нанесли удар по ключевым украинским энергообъектам
10:10"Что-то может произойти": переговоры по Украине. Хроника событий на утро 7 февраля
10:01Военкор: На Запорожском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов
09:47На складах “Рошен” под Киевом продолжается пожар. Главное к этому часу
08:00Владимир Заманский: 100 лет последнему актёру-фронтовику
07:59Киевский "банкет во время чумы", дождь из рептилий и коллекция "людоеда". Неделя необычных фотофактов
07:44"Валентинка" от Безоса - Трампу, принц Гарри и ВСУшники, черные юмористы вышли из моды. События культуры
07:32Сеанс чёрной магии от Ермака: браслет на могиле и другие артефакты для управления Украиной
07:06""Старлинк" лёг у нас, а не у москалей". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
07:05Чемпионка Сочи-2014, оскандалившийся знаменосец и провокаторы: кто представляет Украину на Олимпиаде
07:00Олег Шаландин: США в тихой истерике от "Орешника" и "Буревестника", поэтому они взяли паузу насчет ДСНВ
06:15"Система входит в режим развала": Анпилогов про каскадный коллапс энергетики Украины
06:00Противник будет уничтожен: аналитик о том, как будет решаться вопрос с группировкой ВСУ в Купянске
05:30Чтобы соединить плацдармы на севере, ВС РФ нужно "выбить клин" и разбить "треугольник" ВСУ — эксперт
05:15"Дома начнут просто замерзать": Анпилогов о необратимых последствиях коллапса украинской энергетики
05:00Охват укрепрайона с тыла: Самойлов о продвижении к Старому Салтову для удара по "треугольнику" ВСУ
04:45Уничтожение тыла: Анпилогов о том, ударят ли термитные "Герани" и реактивные ФАБы по энергетике Украины
04:30"Стартовая позиция" на Запорожье: аналитик про важное значение удара ВС РФ со стороны Терноватого
Лента новостейМолния