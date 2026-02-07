https://ukraina.ru/20260207/spetspredstavitel-rf-dmitriev-zapadnye-smi-deystvuyut-protiv-ssha-po-rossiyskomu-stsenariyu-1075349326.html

Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию

Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию - 07.02.2026 Украина.ру

Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию

Ведущие европейские СМИ начали применять против США тот же сценарий искажения информации, который традиционно использовали против России. Об этом 7 февраля заявил специальный представитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев в соцсети Х

2026-02-07T10:47

2026-02-07T10:47

2026-02-07T10:47

новости

сша

великобритания

россия

ес

кирилл дмитриев

украина.ру

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073355290_54:0:747:390_1920x0_80_0_0_a4fb72d4f452e46c0382bc9c9782fcb4.jpg

Дмитриев прокомментировал обмен мнениями в социальных сетях по поводу публикации газеты Financial Times (FT). Он заявил, что европейские СМИ, ранее выступавшие против России, теперь действуют по той же схеме в отношении США."Теперь мы видим, как искажающие правду СМИ применяют против США сценарий, традиционно использовавшийся СМИ Великобритании и ЕС против России", — написал Дмитриев на своей странице в X.Поводом для его заявления стал пост высокопоставленного представителя Госдепартамента США Сары Роджерс. Роджерс обвинила FT в искажении информации в публикации от 6 декабря, где сообщалось, что Госдеп якобы планирует финансировать в Европе аналитические центры, связанные с движением MAGA, для продвижения позиции Вашингтона. В своём посте Роджерс назвала такую подачу "трюком", сравнив его с методами конспирологических подкастов, когда обычным явлениям приписываются сомнительные мотивы через намеренно эмоциональную лексику.Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о прогрессе в процессе урегулирования ситуации на Украине, отметив позитивную динамику в ходе переговоров в Абу-Даби. Подробнее в материале "Есть прогресс". Стартовал второй день переговоров в Абу-ДабиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Что-то может произойти": переговоры по Украине. Хроника событий на утро 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

сша

великобритания

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, великобритания, россия, ес, кирилл дмитриев, украина.ру, украина