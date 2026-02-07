https://ukraina.ru/20260207/spetspredstavitel-rf-dmitriev-zapadnye-smi-deystvuyut-protiv-ssha-po-rossiyskomu-stsenariyu-1075349326.html
Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию
Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию - 07.02.2026 Украина.ру
Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию
Ведущие европейские СМИ начали применять против США тот же сценарий искажения информации, который традиционно использовали против России. Об этом 7 февраля заявил специальный представитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев в соцсети Х
Дмитриев прокомментировал обмен мнениями в социальных сетях по поводу публикации газеты Financial Times (FT). Он заявил, что европейские СМИ, ранее выступавшие против России, теперь действуют по той же схеме в отношении США."Теперь мы видим, как искажающие правду СМИ применяют против США сценарий, традиционно использовавшийся СМИ Великобритании и ЕС против России", — написал Дмитриев на своей странице в X.Поводом для его заявления стал пост высокопоставленного представителя Госдепартамента США Сары Роджерс. Роджерс обвинила FT в искажении информации в публикации от 6 декабря, где сообщалось, что Госдеп якобы планирует финансировать в Европе аналитические центры, связанные с движением MAGA, для продвижения позиции Вашингтона. В своём посте Роджерс назвала такую подачу "трюком", сравнив его с методами конспирологических подкастов, когда обычным явлениям приписываются сомнительные мотивы через намеренно эмоциональную лексику.Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о прогрессе в процессе урегулирования ситуации на Украине, отметив позитивную динамику в ходе переговоров в Абу-Даби. Подробнее в материале "Есть прогресс". Стартовал второй день переговоров в Абу-Даби
Спецпредставитель РФ Дмитриев: западные СМИ действуют против США по "российскому" сценарию
Дмитриев прокомментировал обмен мнениями в социальных сетях по поводу публикации газеты Financial Times (FT). Он заявил, что европейские СМИ, ранее выступавшие против России, теперь действуют по той же схеме в отношении США.
"Теперь мы видим, как искажающие правду СМИ применяют против США сценарий, традиционно использовавшийся СМИ Великобритании и ЕС против России", — написал Дмитриев на своей странице в X.
Поводом для его заявления стал пост высокопоставленного представителя Госдепартамента США Сары Роджерс. Роджерс обвинила FT в искажении информации в публикации от 6 декабря, где сообщалось, что Госдеп якобы планирует финансировать в Европе аналитические центры, связанные с движением MAGA, для продвижения позиции Вашингтона.
В своём посте Роджерс назвала такую подачу "трюком", сравнив его с методами конспирологических подкастов, когда обычным явлениям приписываются сомнительные мотивы через намеренно эмоциональную лексику.
Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о прогрессе в процессе урегулирования ситуации на Украине, отметив позитивную динамику в ходе переговоров в Абу-Даби. Подробнее в материале "Есть прогресс". Стартовал второй день переговоров в Абу-Даби
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру