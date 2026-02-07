https://ukraina.ru/20260207/chto-to-mozhet-proizoyti-peregovory-po-ukraine-khronika-sobytiy-na-utro-7-fevralya-1075348395.html

"Что-то может произойти": переговоры по Украине. Хроника событий на утро 7 февраля

"Что-то может произойти": переговоры по Украине. Хроника событий на утро 7 февраля - 07.02.2026 Украина.ру

"Что-то может произойти": переговоры по Украине. Хроника событий на утро 7 февраля

Стали известны подробности о переговорах по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине с участием американской делегации. Более того, Трамп анонсировал важные события по этой теме."Сегодня у нас были очень, очень хорошие переговоры по теме России и Украины. Что-то может произойти", — заявил американский лидер журналистам.Как сообщило агентство Reuters на три знакомых с вопросом источника, делегации из США и Украины обсудили амбициозную цель заключить мирное соглашение между Россией и Украиной в марте. При этом агентство отмечает, что этот срок будет просрочен, т. к. нет согласия по территориям.Кроме того, по информации Reuters, по предварительным договоренностям, возможное соглашение планируют вынести на референдум и провести его вместе с выборами в Украине."Переговорная команда США во главе со специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во время последних встреч в Абу-Даби и Майами сказала украинским коллегам, что лучше всего было бы провести голосование как можно скорее, об этом сообщают три источника", — отмечалось в публикации.Также агентство сообщило, что американский план предусматривал, что США осуществляли бы управление Запорожской атомной электростанцией, в частности распределение электроэнергии между Украиной и Россией. Однако Россия отказалась от такого предложения.В то же время РФ настаивает на сохранении своего контроля над ЗАЭС. Украине же предлагают получать электроэнергию по низким ценам."Москва настаивает, что контролирует станцию и готова продавать Украине электроэнергию по низким ценам. Официальный Киев на это не соглашается", — отмечалось в публикации.Агентство Reuters со ссылкой на источники также сообщило, что контроль над ЗАЭС является одним из самых спорных вопросов в переговорах. Обе стороны демонстрируют принципиальную позицию: Россия не желает уступать, а Украина не принимает никакой формы совместного управления.В то же время издание Strategic Culture сообщило, что украинские действия, направленные на срыв переговоров, начинают раздражать США."Киевский режим потерял всякую надежду. Но там знают, что делать, когда все потеряно: искать невозможное, срывать любые дипломатические решения, уничтожить что осталось, и, насколько возможно, обострять ситуацию", — указывалось в материале издания.По словам автора статьи, такими действиями Киев просто рушит все мирные инициативы Вашингтона. Так, Украина уже в ближайшее время рискует столкнуться со значительно ухудшившейся переговорной позицией перед Россией."Американская дипломатия, и без того вынужденная балансировать между поддержкой Киева и необходимостью предотвратить более масштабную войну, теперь окажется в политически и стратегически шатком положении. Вашингтону, возможно, придется диктовать киевскому правительству более жесткие условия, чтобы провокационное поведение не скомпрометировало переговорные усилия", — отмечалось в публикации.Тем временем на Украине даже чиновники высокого уровня начинают говорить о необходимости компромиссов. Так, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отметил, что его сделанное ранее заявление по компромиссом по территориям пользуется поддержкой населения Украины."Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов", – объяснил Ким.По его словам, его заявление касалось не отказа от территорий, а приоритета человеческих жизней. Ким заявил, что озвучил то, о чем многие думают, но не решается сказать публично."Территории важны, но всё же люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Для украинского народа, я считаю, победа – это просто прекращение войны и гарантии безопасности будущего, чтобы наши дети могли иметь ту жизнь, что была до вторжения… Мы измотаны, и во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях…У нас всего 40 миллионов человек, и все вымотаны. Наши солдаты не могут сражаться четыре-десять лет", — ранее заявлял он изданию The Independent.В то же время, как отметил российский политолог Юрий Баранчик, Украина, Европа и США продолжают скоординированные действия против России."Интересная картина складывается: Зеленский затягивает переговоры для выигрыша времени. Трамп его не трогает, одновременно фигачит по всем нашим оставшимся союзникам. Мы скованы переговорами. А Евросоюз бьет по нашим экономическим интересам. Складывается такое ощущение, что эти три игрока играют скоординированно. А у Трампа просто роль "доброго полицейского"", — отметил он.Так Баранчик прокомментировал новый, 20-й пакет санкций против России, который представила Еврокомиссия."Борьба с обходом санкций: Меры против операций с криптовалютой, а также против компаний и платформ, работающих в этой сфере. Санкции могут коснуться банков в третьих странах, способствующих обходу ограничений. Будет активирован специальный механизм по предотвращению таких практик. Энергетика и логистика: Полный запрет на морские перевозки российской нефти и включение в черный список 43 судов "теневого флота". Финансовый сектор: Ограничения для 20 российских региональных банков. Торговля: Ужесточение экспортного контроля на поставки в Россию и введение новых импортных запретов на российские металлы, химикаты и минералы на сумму более €570 млн. Расширение охвата: Санкции затронут энергетику, финансовые услуги и торговлю", — назвал Баранчик ключевые положения нового пакета антироссийских санкций.В общем, ЕС продолжает антироссийскую политику.Подробнее о том, что делает Украина во время мирных переговоров — статье Елены Кирюшкиной "Охота на генералов. Цена гуманизма в ассиметричной войне становится все выше".

