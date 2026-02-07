Отставной подполковник армии США считает дальнейшую военную поддержку Украины бессмысленной - 07.02.2026 Украина.ру
Отставной подполковник армии США считает дальнейшую военную поддержку Украины бессмысленной
Отставной подполковник армии США считает дальнейшую военную поддержку Украины бессмысленной - 07.02.2026 Украина.ру
Отставной подполковник армии США считает дальнейшую военную поддержку Украины бессмысленной
Запад утратил возможность повлиять на исход конфликта на Украине, а продолжение поставок оружия Киеву лишь приводит к новым территориальным потерям. Об этом 7 февраля заявил бывший офицер армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала
2026-02-07T11:10
2026-02-07T12:31
В интервью Дэвис высказал мнение, что дальнейшее военное противостояние с Россией ведёт лишь к новым потерям Украины. По его словам, технологическое и военное превосходство российских войск предопределяет исход конфликта, а западные страны больше не могут его изменить."Чтобы навредить России, нужно уничтожить всё поколение украинцев и разрушить всю территорию Украины. Это кажется неэтичным и аморальным. &lt;…&gt; Вы буквально каждый день делаете все, чтобы больше новых территорий оказалось в руках России", — заявил Дэвис.Экс-военнослужащий поставил под сомнение целесообразность продолжения военной поддержки Киева. Он отметил, что возможности российских войск продолжают расширяться, а новые технологические достижения позволяют им эффективно противостоять западной технике, используемой ВСУ."То, что мы делаем, совершенно бессмысленно", — заключил Дэвис.Ранее издание Strategic Culture сообщило, что действия украинской стороны на переговорах вызывают раздражение в США. Подробнее в материале "Что-то может произойти": переговоры по Украине. Хроника событий на утро 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Отставной подполковник армии США считает дальнейшую военную поддержку Украины бессмысленной

11:10 07.02.2026 (обновлено: 12:31 07.02.2026)
 
Запад утратил возможность повлиять на исход конфликта на Украине, а продолжение поставок оружия Киеву лишь приводит к новым территориальным потерям. Об этом 7 февраля заявил бывший офицер армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала
В интервью Дэвис высказал мнение, что дальнейшее военное противостояние с Россией ведёт лишь к новым потерям Украины. По его словам, технологическое и военное превосходство российских войск предопределяет исход конфликта, а западные страны больше не могут его изменить.
"Чтобы навредить России, нужно уничтожить всё поколение украинцев и разрушить всю территорию Украины. Это кажется неэтичным и аморальным. <…> Вы буквально каждый день делаете все, чтобы больше новых территорий оказалось в руках России", — заявил Дэвис.
Экс-военнослужащий поставил под сомнение целесообразность продолжения военной поддержки Киева. Он отметил, что возможности российских войск продолжают расширяться, а новые технологические достижения позволяют им эффективно противостоять западной технике, используемой ВСУ.
"То, что мы делаем, совершенно бессмысленно", — заключил Дэвис.
Ранее издание Strategic Culture сообщило, что действия украинской стороны на переговорах вызывают раздражение в США. Подробнее в материале "Что-то может произойти": переговоры по Украине. Хроника событий на утро 7 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния