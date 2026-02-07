https://ukraina.ru/20260207/otstavnoy-podpolkovnik-armii-ssha-schitaet-dalneyshuyu-voennuyu-podderzhku-ukrainy-bessmyslennoy-1075349834.html

Отставной подполковник армии США считает дальнейшую военную поддержку Украины бессмысленной

Запад утратил возможность повлиять на исход конфликта на Украине, а продолжение поставок оружия Киеву лишь приводит к новым территориальным потерям. Об этом 7 февраля заявил бывший офицер армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала

В интервью Дэвис высказал мнение, что дальнейшее военное противостояние с Россией ведёт лишь к новым потерям Украины. По его словам, технологическое и военное превосходство российских войск предопределяет исход конфликта, а западные страны больше не могут его изменить."Чтобы навредить России, нужно уничтожить всё поколение украинцев и разрушить всю территорию Украины. Это кажется неэтичным и аморальным. <…> Вы буквально каждый день делаете все, чтобы больше новых территорий оказалось в руках России", — заявил Дэвис.Экс-военнослужащий поставил под сомнение целесообразность продолжения военной поддержки Киева. Он отметил, что возможности российских войск продолжают расширяться, а новые технологические достижения позволяют им эффективно противостоять западной технике, используемой ВСУ."То, что мы делаем, совершенно бессмысленно", — заключил Дэвис.Ранее издание Strategic Culture сообщило, что действия украинской стороны на переговорах вызывают раздражение в США. Подробнее в материале "Что-то может произойти": переговоры по Украине. Хроника событий на утро 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

